Daniel Craig

Sein James Bond ist der bisher härteste 007-Agent im Auftrag Ihrer Majestät.

Daniel Wroughton Craig wurde am 2. März 1968 in England geboren. Nach ersten Erfolgen am Theater wechselte er 1992 zum Film. 2006 verkörperte er zum ersten Mal den Geheimagenten James Bond in "Casino Royale" und wurde damit nach Pierce Brosnan zum sechsten 007-Darsteller. Seitdem schlüpfte er noch weitere drei Male in die Rolle des James Bond.