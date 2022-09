Welt

60 Jahre James Bond - Requisiten unter dem Hammer

Was Q wohl dazu sagen würde? An diesem Mittwoch versteigert das Londoner Auktionshaus Christie's Requisiten aus 60 Jahren Bond-Geschichte. Die Erlöse dieser Auktion gehen unter anderem an das Britische Rote Kreuz.

Goldenes Ei So können sich Besitzer eines dicken Bankkontos unter anderem um das vergoldete Requisiten-Ei im Fabergé-Stil aus dem Film Octopussy bemühen, der im Jahr 1983 erschien. Das mit Swarowski-Steinen besetzte Ei wurde von der britischen Luxus-Marke Asprey zur Verfügung gestellt. Schätzwert: zwischen 6000 und 10.000 britischen Pfund.

Keine Zeit zu rutschen Die Triumph Scrambler 1200 XE, ein speziell modifiziertes Stuntbike, kam im Film "Keine Zeit zu sterben" (2021) zum Einsatz - bei einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd durch die Altstadt des italienischen Matera. Um die Rutschgefahr auf dem Kopfsteinpflaster zu minimeren, hatte die Filmcrew zuvor zehntausende Liter Cola verschüttet. Der Wert der Maschine wird auf bis zu 30.000 Pfund geschätzt.

Lizenz zum Drehen Für echte Bond Fans dürfte auch dieser Gegenstand einen hohen ideellen Wert haben. Die Kamera-Klappe aus dem Film Skyfall. Signiert vom Hauptdarsteller Daniel Craig sowie von Sam Mendes, dem "Bondgirl" Bérénice Marlohe, Naomie Harris und Javier Bardem. Erwartet werden hier zwischen 5000 und 7000 Pfund.

Für den Cocktailabend Wer gerne etwas 007-Esprit versprühen möchte, kann seinen Hals demnächst mit Bonds Fliegen schmücken. Daniel Craig trug sie jeweils in den Filmen Casino Royale (2006), Ein Quantum Trost (2008), Skyfall (2008), Spectre (2015) und Keine Zeit zu sterben (2021). Diese Sammlung soll einen geschätzten Wert von 5000 bis 7000 Pfund haben.

Casino Royale zum Nachlesen "Geschüttelt oder gerührt?" "Sehe ich so aus, als würde mich das interessieren?" - Wer diesen und andere Dialoge aus "Casino Royale" nochmal im Original nachlesen möchte, kann auf dieses Drehbuch aus dem Jahr 2006 bieten, das von verschiedenen Produzenten, Schauspielern und Autoren signiert wurde. Auch hier beläuft sich der geschätzte Wert auf 4000 bis 6000 britische Pfund.

Ein demolierter Traum Ein Traum für alle Bond-Fans: der Aston Martin DB5! Für die Produktion des Films "Keine Zeit zu sterben" wurden zwei echte DB5 angeschafft und acht weitere Repliken erstellt. Nur eines davon wird nun versteigert. Das angebotene Modell ist mit allen Gadgets ausgestattet, auch mit den legendären Maschinengewehren in den Scheinwerfern. Zwischen 1,5 und zwei Millionen Pfund werden dafür erwartet.