Krieg in der Ukraine: "Ein neuer eiserner Vorhang"

Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Russland greift die Ukraine an mehreren Stellen entlang der Grenze an - aus der Luft und am Boden

Der ukrainische Präsident Selenskyj verhängt das Kriegsrecht

Die NATO aktiviert ihre Verteidigungspläne

US-Präsident Biden kündigt eine "entschiedene Reaktion" an

Bundeskanzler Scholz spricht von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts

Die EU will umgehend neue Sanktionen gegen Russland beschließen

"Wir hören den Klang eines neuen Eisernen Vorhangs", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er bittet Europa einmal mehr um Unterstützung. "Wenn ihr, die europäischen Führer, heute der Ukraine nicht helft, wird der Krieg morgen an eure Tür klopfen."

Die russischen Truppen rückten langsam in der Region Tschernihiw vor, die an einer Hauptverbindungsstraße zwischen Kiew und Belarus liegt. Das ukrainische Militär habe Verluste erlitten, aber eine Menge russischer Flugzeuge und russischer gepanzerter Fahrzeuge sei zerstört worden.

Russische Militärfahrzeuge rücken in der Ukraine vor

Putin warnt vor einer "Kriegsmaschinerie" der NATO

In der Nacht zum Donnerstag hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin eine Militäroperation im ostukrainischen Donbass genehmigt. Er warf der NATO Kriegstreiberei vor und sprach von einem "Genozid" in der Ukraine. Seine Streitkräfte haben die Ukraine daraufhin von drei Seiten aus angegriffen. Russland habe nicht das Ziel, die Ukraine zu besetzen, sagte Putin. Die Verantwortung für ein Blutvergießen liege beim "Regime" in Kiew.

Zugleich warnte der Kremlchef den Westen, jeder Versuch einer Einmischung würde zu Konsequenzen führen, die "man noch nicht gesehen" habe. Diese Drohung einer Atommacht hat weltweit aufhorchen lassen.

Die russischen Luft- und Raketenangriffe treffen auch Privathäuser wie hier außerhalb der Hauptstadt Kiew

Umfassender Angriff

Die Staatsgrenze der Ukraine ist sowohl aus Belarus als auch von Russland und der annektierten Halbinsel Krim aus angegriffen worden. Die russische Luftwaffe bombardierte Ziele im ganzen Land. Wenige Stunden nach Beginn der Offensive drangen russische Truppen nach Angaben der Ukraine bereits in die Hauptstadt-Region Kiew vor.

Nach ukrainischen Angaben wurden bislang über 40 Soldaten und mindestens zehn Zivilisten getötet.

"Großangelegter Krieg"

Die russische Armee will bei ihrem Großangriff auf die Ukraine zahlreiche militärische Ziele zerstört haben. 74 Einrichtungen der ukrainischen Militärinfrastruktur seien zerstört worden, darunter elf Militärflugplätze, heißt es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Zudem seien ein ukrainischer Militärhubschrauber und vier Drohnen abgeschossen worden.

Das ukrainische Innenministerium berichtete, Kommandozentralen des Militärs in Kiew und der Millionenstadt Charkiw würden mit Raketen angegriffen. Korrespondenten berichten, in der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol sowie in Odessa am Schwarzen Meer seien russische Truppen gelandet. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach von einem "großangelegten Krieg" gegen sein Land.

Kämpfe nahe Tschernobyl

Ein ukrainischer Regierungsvertreter berichtet von Kämpfen in der Nähe des havarierten Atomkraftwerks von Tschernobyl. Das von einem Sarkophag gesicherte AKW ist ein gewaltiges Atommüll-Lager.

Absturz bei Kiew

Etwa 50 Kilometer vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist ein ukrainisches Militärflugzeug abgestürzt. Es werde noch geprüft, "wie viele Menschen gestorben sind", teilten die Rettungsdienste mit.

An Bord des abgestürzten ukrainischen Militärflugzeugs sollen sich 14 Menschen befunden haben

Kurz zuvor hatte der ukrainische Grenzschutz ein Vordringen russischer Truppen in die Hauptstadtregion gemeldet. Die russischen Streitkräfte griffen demnach ukrainische Stellungen mit Raketen an. Auch ein Flugplatz in der Region soll unter Beschuss stehen.

Diplomatische Beziehungen zu Russland abgebrochen

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch brach die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Präsident Selenskyj rief die Russinnen und Russen auf, gegen den Krieg zu protestieren. Er appellierte zudem an die Menschen, korrekte Informationen zu verbreiten.

Angriff auf die Luftwaffenbasis Mariupol

Vergeblicher Anruf bei Putin

Selenskyj hatte sich Stunden vor dem Angriff noch vergeblich um ein Telefonat mit Putin bemüht. "Ich habe heute die Initiative für ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation ergriffen. Das Ergebnis: Schweigen", sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Ansprache an die Nation.

Angesichts der Zuspitzung der Lage hatte die Ukraine bereits am Mittwoch den landesweiten Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme gibt den Behörden unter anderem weitreichendere Überwachungs- und Kontrollbefugnisse an die Hand.

Fernsehansprache von Präsident Wolodymyr Selenskyj

Stunden zuvor hatte das Militär die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren angeordnet. Die Ukraine verfügt über rund 200.000 Soldaten, hinzu kommen die Reservisten. Das russische Militär ist mit rund einer Million aktiven Soldaten weitaus größer und wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgerüstet.

Russland will Anti-Kriegs-Proteste unterdrücken

Die russischen Behörden haben für den Fall von Demonstrationen gegen den Einmarsch in die Ukraine mit Strafen gedroht. Wer an Kundgebungen zur "angespannten außenpolitischen Lage" teilnehme, werde strafrechtlich verfolgt, heißt es von Innenministerium und Staatsanwaltschaft.

In Online-Netzwerken war zuvor für Donnerstagabend in Moskau und St. Petersburg zu Anti-Kriegs-Demonstrationen aufgerufen worden. Die russische Oppositionsbewegung ist in den vergangenen zwei Jahren jedoch deutlich geschwächt worden. Die wichtigsten Anführer wurden inhaftiert oder ins Exil getrieben. Auch die Oppositionelle Marina Litwinowitsch sitzt in Polizeigewahrsam. "Ich bin auf dem Weg nach Hause festgenommen worden", schreibt sie auf Telegram. Zuvor hatte sie ihre Landsleute zum Protest gegen den Angriff aufgerufen.

Menschen in Kiew versuchen aus der Stadt zu fliehen

Die NATO aktiviert ihre Verteidigungspläne

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem "brutalen kriegerischen Akt" in der Ukraine. "Dies ist eine vorsätzliche, kaltblütige und von langer Hand geplante Invasion", sagte er in Brüssel. "Wir haben jetzt einen Krieg in Europa in einem Ausmaß und einer Art, von der wir dachten, sie gehöre der Vergangenheit an." Mehr als 100 Kampfflugzeuge seien in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die NATO werde zusätzliche Maßnahmen für eine stärkere Abschreckung ergreifen. "Wir müssen mit neuer Entschlossenheit und noch stärkerer Einheit reagieren", sagte Stoltenberg.

Generalsekretär Jens Stoltenberg im Brüsseler NATO-Hauptquartier

Die NATO hat bereits ihre Verteidigungspläne aktiviert. Damit kann im Notfall auch die Eingreiftruppe NATO Response Force (NRF) eingesetzt werden, um Mitgliedsländer zu schützen. Sie umfasst bis zu 40.000 Soldaten. Dennoch stellte Stoltenberg unmissverständlich klar, dass die NATO nicht mit eigenen Kräften die Ukraine unterstützen werde: "Wir haben keine NATO-Truppen in der Ukraine und wir haben auch keine Pläne, NATO-Truppen in die Ukraine zu entsenden."

Bundeskanzler Scholz: "Das ist Putins Krieg"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem russischen Präsidenten Putin vorgeworfen, mit seinem Angriff auf die Ukraine den Frieden in ganz Europa zu gefährden. "Damit bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Putin bringe Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletze die Souveränität und die Grenzen der Ukraine und gefährde das Leben unzähliger Unschuldiger in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stelle Putin auch die Friedensordnung des europäischen Kontinents in Frage.

Video ansehen 03:40 Kanzler Scholz: "Furchtbarer Tag für Ukraine und düsterer Tag für Europa"

"Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg", sagte Scholz, der von einem furchtbaren Tag für die Ukraine und einem düsteren Tag für Europa sprach. Am Sonntag werde er in einer Sondersitzung im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung halten. "Die Lage ist sehr ernst."

Baerbock: "Deutschland ist fassungslos, aber nicht hilflos"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte in Berlin, die Weltgemeinschaft werde "diesen Tag der Schande" nicht vergessen. Die Ukraine habe nichts getan, was diesen Angriff rechtfertige. Deutschland sei fassungslos, aber nicht hilflos, sagte Baerbock. Es folge nun ein Paket mit "massivsten Sanktionen".

"Dieser Krieg in unserer direkten Nachbarschaft wird auch für uns in Deutschland Folgen haben", sagte die Außenministerin. "Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht. Wir können, aber wir wollen ihr auch nicht aus dem Weg gehen." Deutsche Staatsangehörige in der Ukraine forderte sie erneut auf, das Land schnellstmöglichst zu verlassen. "Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort."

Sanktionen auch gegen Altkanzler Schröder?

Der Europapolitiker und ehemalige Ko-Vorsitzende der deutschen Grünen, Reinhard Bütikofer, hat Sanktionen gegen Gerhard Schröder und andere Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin ins Gespräch gebracht. Die EU-Staats- und Regierungschefs sollten prüfen, ob Sanktionen "auch gegen ehemals führende europäische Politiker verhängt werden können, die heute als Lobbyisten Putins feindselige Politik" unterstützten, sagte Bütikofer in Brüssel.

Altkanzler Schröder nennt Wladimir Putin einen "Freund" (Archivbild von 2018)

Neben dem deutschen Altkanzler und ehemaligen SPD-Chef Schröder nannte Bütikofer auch den ehemaligen französischen Premierminister François Fillon" oder die frühere österreichische Außenministerin Karin Kneissl.

Weitere nationale und internationale Reaktionen finden Sie auf der folgenden Seite