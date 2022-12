Jane Fonda wird 85 und bleibt kämpferisch

Am 21. Dezember wird Jane Fonda 85 Jahre alt. Der Welt-Star begeht den Tag nicht etwa mit einer opulenten Promi-Party in Hollywood, sondern hat ihn im Oktober vorgefeiert: Mit einer Spenden-Gala für die Organisation GCCAP, die Heranwachsende unterstützt. Unter anderem mit Programmen zur Verhütung von Teenagerschwangerschaften. Ein Thema, das Fonda am Herzen liegt, was in ihrer eigenen Geschichte begründet ist.

Karitatives und politisches Engagement prägt Jane Fondas Biografie - neben der Schauspielkunst. Ein Fach, das ihr in die Wiege gelegt wurde. Geboren wird Fonda 1937 in New York als Kind eines Schauspielerpaares. Der Vater, Henry Fonda, ist gerade dabei, in Hollywood Fuß zu fassen und sich seinen Ruf als einer der größten Charakterdarsteller zu erarbeiten. Für seine Tochter und Sohn Peter ist er unerreichbar. Oft mürrisch, wütend, kalt. Eine Beziehung, die Jane Fonda prägt. "Ich fühlte mich bedeutungslos", erzählte Jane Fonda in einem Interview mit dem Magazin "The Edit".

Die Mutter, Frances Ford Seymour, ist manisch-depressiv und begeht Selbstmord, als Jane zwölf Jahre alt ist. Danach wächst das Mädchen bei seiner Großmutter auf.



Die vier-jährige Jane mit ihrem Vater Henry Fonda

"Barbarella" - eine "Jugendsünde"

Eigentlich möchte Fonda Kunst studieren, zwei Jahre verbringt sie als junges Mädchen in Paris, dann tritt sie doch in die Fußstapfen der Eltern: 1960 gibt sie ihr Broadway-Debüt in "There was a Little Girl" und bekommt gute Kritiken. Noch im selben Jahr tritt sie für die Liebeskomödie "Je länger, je lieber" erstmals vor die Kamera, doch der Durchbruch als Filmschauspielerin gelingt ihr erst 1965 mit der Westernkomödie "Cat Ballou - Hängen sollst du in Wyoming".

Drei Jahre später besetzt sie ihr damaliger Ehemann, Regisseur Roger Vadim, für die Rolle der "Barbarella" im gleichnamigen Science-Fiction-Sexfilm - und Jane Fonda gilt über Nacht als "Sexsymbol". Ein Status, dem sie so gar nichts abgewinnen kann. Im Interview mit "The Edit", ein halbes Jahr vor dem Weinstein-Skandal, berichtet Fonda über die sexualisierte Gewalt, die ihr von klein auf widerfahren ist: "Ich wurde vergewaltigt, als Kind sexuell missbraucht und später gefeuert, weil ich nicht mit meinem Chef schlafen wollte. Ich dachte immer, dass es meine Schuld sei und dass ich nicht das Richtige gesagt oder getan habe." "Barbarella" bezeichnet sie heute als "Jugendsünde".

Bilder wie dieses nahm man ihr in der Heimat krumm: Jane Fonda in Hanoi, 1972

Zwischen Vietnam und Oscars

Vadim, mit dem sie eine Tochter hat, ist notorisch untreu. 1973 reicht sie die Scheidung ein und heiratet den Friedensaktivisten Tom Hayden, den sie für seine Arbeit bewundert. Sie selbst protestiert schon seit 1969 lautstark gegen den Vietnamkrieg, was ihr viele Landsleute übel nehmen. Fonda spricht auf Kundgebungen und reist sogar nach Nordvietnam, wo sie sich auf einer Flugabwehrkanone sitzend fotografieren lässt. Die Aufnahmen bezeichnet sie später als Fehler. Zuhause wird sie als "Hanoi Jane" geschmäht und vom FBI überwacht.

Nach eigenen Angaben bedeutete dies einen Karriereknick für sie, der sich allerdings nicht allzu stark ausgewirkt haben kann: Gleich zwei Oscars als beste Hauptdarstellerin heimst Fonda in den 1970er-Jahren ein. Den ersten 1971 für ihre Verkörperung der Prostituierten Bree im Thriller "Klute" (Regie: Alan J. Pakula), den zweiten 1979 für das Vietnam-Drama "Coming Home - Sie kehren heim" (Regie: Hal Ashby). Immer wieder sucht Fonda sich politisch und gesellschaftlich brisante Themen aus, wie etwa den Kernkraft-Thriller "Das China-Syndrom" (1979, Regie: James Bridges).

Fonda als Fitness-Ikone

Dann baut sich in den USA die Fitness-Welle auf und Jane Fonda reitet sie mit unfassbarem Erfolg. In ihren Aerobic-Videos springt sie in knalligen Outfits über die Brette und alle Frauen wollen das plötzlich auch können. 23 Videos veröffentlicht Fonda, das letzte 2010, und verkauft 17 Millionen von ihnen. Dazu Stretch-Anzüge, Socken und Hanteln. Rund 600 Millionen Dollar (etwa 507 Millionen Euro) ist ihr Fitnessunternehmen wert. In Hollywood bleibt der ganz große Erfolg unterdessen aus. Anfang der 1990er verabschiedet sich Jane Fonda vom Filmbusiness - und ihr Ehemann Tom, mit dem sie eine Adoptivtochter und einen Sohn hat, trennt sich von ihr.

Wer schon beim Anblick dieses Fotos eine Zerrung bekommt, hat wohl keines von Jane Fondas Aerobic-Videos gekauft

Die Beziehung war keine glückliche. Hayden verbietet ihr, eine Waschmaschine zu benutzen, blickt auf ihre Erfolge herab und diskutiert vor Freunden ihre Fehler. "Ich dachte einfach nicht, dass meine Ideen oder Gefühle so wichtig wie seine seien", bekennt sie später.

Es ist Zeit für eine Selbstreflexion: "Als ich 60 wurde, entschied ich, egal wie erschreckend es sein mag, dass die Wunden verheilen müssen, die mir das Patriarchat zugefügt hatte. Ich wollte nicht am Ende meines Lebens ankommen, ohne alles probiert zu haben, um eine komplette Frau mit einer lauten Stimme zu werden", schreibt sie 2016 in einem Essay. Sie habe 30 Jahre gebraucht, um zum Feminismus zu finden. Aber dann habe sie endlich beschlossen, "das zentrale Thema meines eigenen Lebens zu werden."

Bestseller-Autorin

2001 trennt sie sich von Ted Turner, Ehemann Nummer drei. Fünf Jahre lang schreibt sie an ihren Memoiren, die 2005 unter dem Titel "My Life So Far" ein Bestseller werden. Im selben Jahr wagt sie mit "Das Schwiegermonster" ein Comeback und bleibt seitdem vor der Kamera präsent. In Venedig nimmt sie 2017 zusammen mit ihrem viermaligen Filmpartner Robert Redford den Ehrenlöwen für ihr Lebenswerk entgegen. Die Netflix-Comedy-Serie "Grace und Frankie", in der Fonda eine Ehefrau verkörpert, deren Mann lieber einen anderen Mann heiraten möchte, und weitere Filme stehen da bereits in ihrem Terminplan.

Kämpferisch wie immer: Bei einer Demonstration für den Klimaschutz wird Jane Fonda 2019 verhaftet

Dazu profiliert sie sich immer wieder als liberale Aktivistin, spricht auf Anti-Kriegs-Demonstrationen, setzt sich für afroamerikanische Frauen und indigene Völker ein - und schwimmt noch immer bereitwillig gegen den Strom, wenn es die Situation erfordert. Als Kanadas Premier Justin Trudeau Anfang 2017 Öl-Pipelines in der Provinz Alberta genehmigt, ist ihre Kritik so drastisch wie treffend: "Wir dachten nach seinem heroischen Auftritt [bei der UN-Klimakonferenz 2015, Anm. d. Red.] in Paris alle: cooler Typ. Was für eine Enttäuschung."

Zwei Oscars und sieben Golden Globes nennt Jane Fonda schon ihr eigen. Im Januar 2021 konnte sie ihre Trophäensammlung um dem Golden-Globe-Ehrenpreis "Cecil B. DeMille Award" erweitern. Man würdige damit ihre "vielseitige Arbeit der vergangenen Jahrzehnte und ihren unablässigen Aktivismus", erklärte Verbandspräsident Ali Sar. Fonda tritt in die Fußstapfen ebenbürtiger Schauspielerkolleginnen und -kollegen: Auch Meryl Streep, Denzel Washington, Jodie Foster, George Clooney, Robert De Niro und zuletzt Tom Hanks konnten sich schon über den Ehren-Globe freuen.

Jane Fonda mit ihrem Cecil B. DeMille Award 2021

Und ihr Alter? Für Jane Fonda scheint es keine Rolle zu spielen. Noch immer sieht sie blendend aus. Dass einige Schönheitsoperationen dazu beigetragen haben, gibt sie offen zu: "Ich wünschte, ich wäre mutig genug gewesen, um auf plastische Chirurgie zu verzichten, aber ich glaube, ich habe mir damit zehn Jahre erkauft", sagt sie dem "Guardian" 2015. Zusätzlich zwingt sie eine Brustkrebserkrankung 2010 unters Messer - und der natürliche Verschleiß: "Ich habe eine künstliche Hüfte, ein neues Knie und einen neuen Daumen, aber ich kann noch immer Pilates machen."

Erneuter Kampf gegen Krebs

Im September 2022 gibt Fonda ihren zwei Millionen Instagram-Followerinnen und -Followern bekannt, dass sie erneut an Krebs erkrankt sei und sich einer Chemotherapie unterziehen müsse. Doch sechs Tage vor ihrem 85. Geburtstag präsentiert sie der Social-Media-Plattform "das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten": Ihren Ärztinnen und Ärzten zufolge sei der Krebs in Remission, sie könne die Chemotherapie einstellen.

Ihren Einsatz für den Klimaschutz hatte Fonda unterdessen nicht gebremst. Denn dies sei ein sehr wichtiger Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, um sich gemeinsam für Veränderungen und die Zukunft einzusetzen.

Und auch als Schauspielerin bleibt Fonda präsent. Seit 2015 ist sie als Grace in der sieben Staffeln umfassen Netflix- Serie "Grace and Frankie" zu sehen.

