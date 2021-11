Netflix ist ein US-amerikanischer Streaminganbieter, der Filme und Serien verleiht und produziert. Der Name leitet sich von dem Wort "Internet" und dem englischen Ausdruck "flicks" für Filme ab.

Das 1997 in Kalifornien gegründete Unternehmen beschränkte sich in den ersten Jahren darauf, als Online-Videothek Filme auf DVD und Blue-Ray an seine Abonnenten zu verschicken. 2007 stieg Netflix ins Video-on-Demand-Geschäft ein und bot seine Inhalte per Streaming an. Ab 2010 expandierte Netflix weltweit und produzierte zunehmend eigene Filme und Serien. In die Schlagzeilen kam das Unternehmen zuletzt im Mai 2017, als es bei den Filmfestspielen in Cannes zwar bei der Premiere Filme zeigte, im Anschluss aber ankündigte, sie nur den eigenen Abonnenten und nicht einem breiten Kinopublikum zugänglich zu machen.