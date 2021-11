Vom Sexsymbol zur politischen Schauspielerin: Jane Fonda gewann zwei Oscars und drehte Fitness-Videos.

Fonda, 21. Dezember 1937 in New York geboren, wurde in den 1960er Jahren zum Sexsymbol, ehe sie sich in den 1970ern als Charakterschauspielerin etablierte und zweimal den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt. Sie engagierte sich gegen den Vietnamkrieg und gegen die Atomkraft. Mit ihren Aerobic-Videos erschuf sie ein Fitness-Imperium. Sie ist die Tochter von Henry Fonda. Ihr Bruder ist "Easy Rider" Peter Fonda.