"She Said" - wie der Weinstein-Skandal ans Licht kam

Standing Ovations und langer Applaus: So endete die Premierenvorführung von Maria Schraders "She Said" mit Carey Mulligan und Zoe Kazan als New York Times-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor in den Hauptrollen. Die Präsentation des Filmdramas, dem eine wahre Begebenheit zugrunde liegt, war Teil des New York Film Festivals im Oktober 2022. Nun startet "She Said" in mehreren Ländern in den Kinos - darunter in den USA, Kanada, Südafrika, Australien und in einigen europäischen sowie asiatischen Ländern.

Seit der Weltpremiere wird Schrader als aussichtsreiche Kandidatin auf einen der begehrten Filmpreise der kommenden Saison gehandelt. Mit "She Said" scheint die 57-jährige Deutsche im nordamerikanischen Filmbusiness angekommen zu sein. Das Drama ist ihr US-Kinodebüt als Regisseurin, mit welchem sie sich auch thematisch - wie zuvor schon bei "Ich bin dein Mensch" (2021) - wegbewegt vom Sujet deutsch-jüdischer sowie israelischer Geschichte und Gegenwart. Lange waren Schraders Arbeiten aufs Engste damit verknüpft. Es prägte sowohl ihre ersten Filme als Regisseurin ("Liebesleben", 2007; "Vor der Morgenröte - Stefan Zweig in Amerika", 2016) als auch Werke, in denen sie als Schauspielerin mitgewirkt hat - etwa "Meschugge" (1998), "Aimée & Jaguar" (1999) oder "Rosenstraße" (2003).

Wovon das Filmdrama "She Said" handelt

"She said" – die Frauen, die sich gegen Weinstein wehrten

Dennoch ist das in "She Said" behandelte Thema für Schrader nicht gänzlich unbekannt. Denn es geht, wie beispielsweise schon in "Aimée & Jaguar", um starke Frauen: allen voran die Reporterinnen Kantor und Twohey, die in mühevoller Recherche, auch außerhalb der USA, einen Skandal aufdecken, der nicht ans Licht kommen soll.

Maria Schraders Film begibt sich in die Tradition anderer Filme über herausragende Recherchen von US-Journalisten

In dessen Zentrum steht Harvey Weinstein, der einst mächtige Produzent vieler auch Oscar-prämierter Hollywood-Filme. Im Newsroom kursieren Gerüchte, dass er seine Machtposition ausgenutzt und vielfachen sexuellen Missbrauch begangen haben soll. Gemeinsam mit einem Team aus Journalisten und Juristen sammeln Kantor und Twohey Aussagen möglicher Opfer und Mitwisser und arbeiten zunehmend gegen aufkommende Widerstände an. Denn, so zeigt der Film, Weinstein lässt nichts unversucht, seine Taten aus dem Licht der Öffentlichkeit zu halten.

Stärke zeigen auch die Frauen, die all ihren Mut zusammennehmen und trotz teils bestehender Verschwiegenheitserklärungen mit Kantor und Twohey sprechen - wenn auch unter der Bedingung, anonym zu bleiben.

Für ihre Berichterstattung erhielten Megan Twohey (l.) und Jodi Kantor den Pulitzer-Preis

Twoheys und Kantors Recherche hat weitreichende Folgen

Die aufwendige Recherche der beiden, die der Film nachzeichnet, mündete in der New York Times-Reportage "Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades" (deutsch: "Harvey Weinstein bezahlte jahrzehntelang Frauen, die ihn der sexuellen Belästigung anklagen, für ihr Schweigen") vom 5. Oktober 2017. Und sie beginnt mit der Geschichte einer Betroffenen, die sich zitieren ließ: die Schauspielerin Ashley Judd. Viele weitere Artikel folgten.

Aus der Berichterstattung resultiert die Zerschlagung eines Systems, das sexuelle Übergriffe systematisch zu verschleiern suchte. Der weitere Erfolg geht auch auf die in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #Me Too bekannt gewordene Bewegung zurück, der sich Frauen in vielen Ländern anschlossen, um ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt zu teilen.

Kantor und Twohey veröffentlichten 2019 ein Buch über ihre gemeinsame Arbeit, eben "She said", das Rebecca Lenkiewicz als Grundlage für die Drehbuchadaption diente. Lenkiewicz traf dazu auch selbst Frauen, die verschiedentliche Erfahrungen mit Weinstein gemacht hatten. Der Filmproduzent wurde 2020 für seine Vergehen, darunter auch Vergewaltigung, zu 23 Jahren Haft verurteilt. Derzeit steht er in einem weiteren Verfahren in Los Angeles vor Gericht.

Erfolgreiche Aussichten

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 2022: "She Said" Maria Schraders jüngste Regiearbeit beleuchtet die Macht des Investigativjournalismus: Die "New York Times"-Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey decken die sexuellen Übergriffe des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein auf. "She Said" beruht auf dem gleichnamigen Sachbuch und ist der erste US-Kinofilm der gebürtigen Deutschen.

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 2002-2005: Kriemhild bei den "Nibelungenfestspielen" Schraders Karriere begann einst auf der Theaterbühne. Von der Schulbühne ihres Gymnasiums nahe Hannover wechselte sie 1986 ans Wiener Max-Reinhardt-Seminar zum Schauspielstudium. Auch ohne Abschluss bekam sie später TV- und Filmrollen und kehrte dennoch immer wieder auf die Bühne zurück. Von 2002-2005 gab sie jährlich die "Kriemhild" in den von Dieter Wedel inszenierten "Nibelungen" in Worms.

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 1999: Felice Schragenheim in "Aimée & Jaguar" Auch als Filmschauspielerin hat sich Schrader früh einen Namen gemacht. Nicht alle Rollen wurden von der Kritik gleichermaßen gefeiert. Preise - darunter der Deutsche Filmpreis - hagelte es für ihre Darbietung der Felice Schragenheim alias Jaguar in Max Färberböcks "Aimée & Jaguar". Schrader hatte sich für ihre Rolle intensiv mit der Biografie der Jüdin beschäftigt.

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 2007: "Liebesleben" Ihr erster Film als Regisseurin, "Liebesleben", spielt in Israel. Das Drama handelt von einer Amour fou zwischen der jungen Jara (Neta Garty) und dem älteren Arie (Rade Šerbedžija). Arie ist ein Freund der Familie, der mit ihrer Geschichte tragisch verbunden ist. Zeruya Shalev, von der die Romanvorlage stammt, war von Schrader bei Lesungen begleitet worden. Dabei entstand die Idee zum Film.

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 2016: "Vor der Morgenröte" Ihr zweiter Film drehte sich um ein deutsch-jüdisches Thema. Er behandelt die letzten Jahre des jüdischen Schriftstellers Stefan Zweig. Der Österreicher floh vor den Nazis ins Exil nach England und später nach Brasilien. Schrader, selbst keine Jüdin, bereiste Israel mit 14 Jahren bei einem Austausch und interessiert sich seitdem für jüdische und israelische Themen.

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 2020: Lenora Rauch in "Deutschland 89" Auch Filme, in denen sie als Schauspielerin mitwirkte, hatten oft deutsch-jüdische Themen. In den 1990ern arbeitete sie viel mit Dani Levy, ihrem zeitweiligen Partner - etwa für "Meschugge" (1998) oder "Stille Nacht" (1995). Dass sie offen für andere Themen ist, zeigt z.B. ihre Rolle in "Deutschland 89". In der international erfolgreichen Serie und den beiden Vorläufern mimt sie eine Stasiagentin.

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 2020: "Unorthodox" "Unorthodox" ist Maria Schraders erste Miniserie und wurde gleich ein Welterfolg. In der Netflix-Produktion, die auf den Memoiren von Deborah Feldman basiert, bricht die Protagonistin Esty (Shira Haas) aus ihrer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Brooklyn aus und reist nach Berlin, wo sie Musik studieren möchte. Die Serie mit jiddischen, englischen und deutschen Dialogen gewann einen Emmy.

Vielfach ausgezeichnet: Maria Schrader vor und hinter der Kamera 2021: "Ich bin dein Mensch" Schraders Komödie "Ich bin dein Mensch" erlangte internationale Bekanntheit: sie stand auf der Shortlist der Nominierten für einen Auslands-Oscar. In der Story bekommt eine Wissenschaftlerin (Maren Eggert) einen auf ihre Bedürfnisse programmierten humanoiden Roboter (gespielt von Dan Stevens) als Lebenspartner zugeteilt. In der Heimat gewann die Regisseurin damit den deutschen Filmpreis Lola. Autorin/Autor: Verena Greb



Nicht nur "She Said", auch andere Arbeiten Maria Schraders werden in den USA seit geraumer Zeit mehr als nur zur Kenntnis genommen. Der Kinofilm "Ich bin dein Mensch" der deutschen Regisseurin schaffte es mit 14 weiteren internationalen Produktionen auf die Shortlist für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie bester internationaler Film.

In der Live-Schalte bei der Emmy-Vergabe zeigte sich Maria Schrader gerührt und "sprachlos" vor Freude

Eine weitere von Schraders Regie-Arbeiten wurde nicht nur nominiert, sondern sogar ausgezeichnet: Ihre Mini-Serie "Unorthodox" (2020), produziert vom Streaming-Anbieter Netflix, erhielt 2020 inmitten der Corona-Pandemie einen Emmy Award - den bedeutendsten amerikanischen Fernsehpreis.

Für "She Said" hat Schrader auch schon eine Auszeichnung erhalten - und das noch vor dem offiziellen Kinostart: Beim Montclair Film Festival 2022, wo ihr Drama gezeigt wurde, bekam sie den David Carr Award zugesprochen. Die Auszeichnung erinnert an den bekannten New York Times-Kolumnisten Carr, der 2015 im Alter von 58 Jahren im Newsroom zusammenbrach und kurz darauf starb. Der Preis geht an Filmemacher, die in ihren Werken die Wahrheit über relevante gesellschaftliche Themen ans Licht bringen.

In Deutschland kommt Maria Schraders "She Said" am 8. Dezember in die Kinos.