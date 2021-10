Lola 2021: "Ich bin dein Mensch" räumt ab

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Mit zehn Nominierungen galt Dominik Grafs "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" als der große Favorit beim diesjährigen Deutschen Filmpreis. Aber von zehn möglichen Preisen gewann die Literaturverfilmung lediglich drei Lolas - immerhin darunter die silberne in der Königskategorie Bester Spielfilm, sowie Trophäen in den Sparten Beste Kamera/ Bildgestaltung (Hanno Lentz) und Bester Schnitt (Claudia Wolscht). Die Politsatire "Curveball - Wir machen die Wahrheit" landete auf Platz drei der besten Spielfilme.

"Ich bin dein Mensch" - ein Film am Puls der Zeit

Großer Abräumer des Abends war "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader. Die Tragikomödie erhielt die goldene Lola als bester Spielfilm des Jahres und gewann zudem in den Sparten Bestes Drehbuch und Beste Regie. Darstellerin Maren Eggert wurde für ihre Leistung in "Ich bin dein Mensch" außerdem als Beste Hauptdarstellerin geehrt. Damit gewann Schraders Film, der auch für den Auslands-Oscar ins Rennen geht, in den wichtigsten Kategorien.

Mit ihrem Film über die Mensch-Roboter-Beziehung zwischen Alma (Maren Eggert) und Tom (Dan Stevens) stellt Maria Schrader große Gegenwartsfragen: Was ist Glück und was braucht man, um glücklich zu sein? Kann ein Roboter den Menschen nicht nur in funktionaler, sondern auch in emotionaler Weise ersetzen? Ein Thema, das nicht nur die Jury der Deutschen Filmakademie überzeugt zu haben scheint, sondern das die Menschheit in Zukunft noch begleiten wird.

In "Ich bin dein Mensch" entwickelt Alma (Maren Eggert) Gefühle für den humanoiden Roboter Tom (Dan Stevens)

Darstellerpreise: Masucci gewinnt als Rainer Werner Fassbinder

Als Bester Hauptdarsteller wurde Oliver Masucci für seine Verkörperung des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder in "Enfant Terrible" geehrt. Regisseur Oskar Roehler erzählt darin das Leben des legendären deutschen Regisseurs anhand von Beziehungskapiteln - und Masucci brilliert als der exzesssuchende melodramatische Fassbinder.

Die Lolas für die besten Nebendarsteller erhielten Lorna Ishema und Thorsten Merten. Ishema spielt in dem Familiendrama "Ivie Wie Ivie" (Regie Sarah Blaßkiewitz) die Halbschwester von "Schoko" (Haley Louise Jones), die plötzlich auftaucht und vom Tod des gemeinsamen Vaters berichtet. Die beiden Schwestern lernen sich immer besser kennen und dabei stellt Ivie nicht nur zunehmend ihren Spitznamen infrage, sondern auch ihr Selbstbild. Den Preis nahm Lorna Ishema als erste Person of Color entgegen.

Thorsten Merten spielt in "Curveball - Wir machen die Wahrheit" BND-Mann Schatz. Der Film von Oliver Keidel und Johannes Naber ist dabei ein bitterböses Politdrama über Fake News, persönliche Karriere- und politische Machtspiele - die gar 2003 zur Rechtfertigung des Irakkriegs dienten.

"Tides": Science-Fiction Made in Germany

Seltenes Exemplar in Deutschland: Science-Fiction-Filme sind aufwendig und teuer in der Produktion

Der Science-Fiction-Thriller "Tides" (Regie Tim Fehlbaum) räumte ebenfalls gut ab: Vier Lolas lautet die Bilanz - für bestes Szenenbild (Julian R. Wagner), Maskenbild (Sabine Schumann), visuelle Effekte (Denis Behnke) und Filmmusik (Lorenz Dangel). In monumentalen Bildern erzählt der Streifen die Geschichte einer Elite, die sich nach einer Umweltkatastrophe auf der Erde auf den Planeten Keppler gerettet hat. Auf einer Mission soll die Wissenschaftlerin Louise Blake (Nora Arnezeder) feststellen, ob wieder Leben auf der Erde möglich ist. Daraufhin beginnt ein Überlebenskampf.

Zum besten Kinderfilm wurde "Die Adern der Welt" (Regie Byambasuren Davaa) gekürt, und in der Sparte Bester Dokumentarfilm gewann "Herr Bachmann und seine Klasse" (Regie Maria Speth), ein berührendes Porträt über den Lehrer Dieter Bachmann und dessen besonderes Verhältnis zu seinen Schülerinnen und Schülern.

Maria Speth mit ihrem Protagonisten, dem Lehrer Dieter Bachmann

Den Deutschen Filmpreis für die Beste Tongestaltung erhielten Pascal Capitolin und Richard Borowski für "A Symphony of Noise". Der Dokumentarfilm entführt das Kinopublikum in die außergewöhnlichen Klangwelten des gefeierten britischen Musikers und Klangforschers Matthew Herbert.

Die Lola für das Beste Kostüm gewann Tanja Hausner für ihre Ausstattung der Literaturverfilmung "Schachnovelle". Die Komödie "Night Life" bekam den Preis als besucherstärkster Film.

Ehrenpreis für Senta Berger

Den Ehrenpreis für herausragende Dienste um den Deutschen Film erhielt in diesem Jahr die Schauspielerin und Filmproduzentin Senta Berger. Als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands wirkte Berger an zahlreichen nationalen und internationalen Produktionen mit, spielte an der Seite von Stars wie Kirk Douglas oder Alain Delon. Akademie-Chef Ulrich Matthes sagte in der Begründung, sie zähle "zu den größten und international erfolgreichsten Schauspielerinnen unseres Landes. (...) Angetrieben von einer enormen Lebenskraft und ausgeprägten Neugier hat sie uns starke, vielschichtige und dabei immer authentische Frauenfiguren geschenkt."

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Frühe Erfahrungen in Hollywood Ausgebildet am berühmten Max-Reinhardt-Seminar in Wien interessierte sich die junge Schauspielerin bereits früh für das Kino. Doch der deutschsprachige Film war ihr schnell nicht mehr genug. Im zarten Alter von 22 Jahren spielte sie bereits an der Seite von Stars wie dem Briten Albert Finney im Hollywood-Kriegsfilm "Die Sieger". Auch dem Theater blieb sie verbunden.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Produktiv und fleißig In den 1960er-Jahren war Senta Berger in zahlreichen Kinofilmen zu sehen, zumeist harmlose Unterhaltungsware. Hier agiert sie an der Seite von Martin Held im deutschen Spielfilm "Lange Beine - lange Finger". In jener Zeit drehte die attraktive Wienerin mehrere Filme im Jahr, Nebenrollen wechselten sich mit Hauptrollen ab, Routineproduktionen mit anspruchsvollen Werken.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Schlüpfriges in den 1970ern Die Zeit war auch geprägt von Filmen, die mehr oder weniger deutlich um das Thema Sexualität kreisten. Auf den Kinoleinwänden war damals viel nackte Haut zu sehen. Auch in solchen Filmen war die gut aussehende Senta Berger eine gefragte Darstellerin. Darunter waren Werke mit Titeln wie "Als die Frauen noch Schwänze hatten", eine italienische Erfolgsproduktion aus dem Jahre 1970.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Erfolgreiche Seriendarstellerin Doch Senta Berger schaffte mühelos den Spagat zwischen harmloser Unterhaltung und Filmkunst. Endgültig einen Namen machte sie sich Mitte der 1980er-Jahre durch ihre Beteiligung an dem TV-Mehrteiler "Kir Royal" von Regisseur Helmut Dietl. Darin wird das Leben der Münchner Schickeria aufgespießt.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Arbeit mit Michael Verhoeven Seit über einem halben Jahrhundert sind Senta Berger und der Regisseur Michael Verhoeven ein Paar. Beide drehten gemeinsam mehrere Filme, hier eine Szene aus Verhoevens "Killing Cars" aus dem Jahr 1986. Das Paar Berger/Verhoeven gründete auch eine Produktionsfirma, die preisgekrönte Werke wie "Die weiße Rose" oder "Das schreckliche Mädchen" produzierte.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Erfolge im deutschen Fernsehen Seit Jahrzehnten ist Senta Berger aus der deutschsprachigen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Neben Serien ist sie auch in zahlreichen Fernsehspielen zu sehen, die gesellschaftskritische Themen aufgreifen und durch große Schauspielkunst glänzen. 1998 spielte sie in "Mammamia" die Mutter einer Tochter, die ungewollt schwanger wird, während sie selbst gerade eine Trennung verarbeiten muss.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Geschichten aus dem Leben Senta Berger spielte oft Rollen, in denen sie Frauen verkörperte, die sich, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, die Frage stellen: Wie geht's weiter im Leben? Ein schönes Beispiel für einen solchen Film ist "Mit Fünfzig küssen Männer anders", der sie an der Seite von Hans-Peter Hallwachs zeigt. Regie führte im Jahr 1999 Margarethe von Trotta.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Frau mit Courage Auch die Titelrolle in dem 2009 gedrehten Fernsehfilm "Frau Böhm sagt nein" wurde zu einem schauspielerischen Triumph für die Wienerin. Senta Berger spielt hier eine prinzipientreue Sachbearbeiterin, die sich in ihrem Betrieb gegen Korruption und unlauteres Geschäftsgebaren zur Wehr setzt. Der Film orientierte sich an realen Geschehnissen in großen deutschen Konzernen.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Preisgekrönte Schauspielkunst Während ihrer langen Karriere gewann Senta Berger zahlreiche Film- und Fernsehpreise. Es ist sicher nicht falsch, wenn man feststellt, dass diese Schauspielerin mit zunehmendem Alter immer besser und ausdrucksstärker geworden ist. 2009 war sie einer der Glanzpunkte in der Kinoverfilmung des Bestsellers "Ruhm" von Daniel Kehlmann.

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern Grimme-Preis für Senta Berger Senta Berger (hier neben ihrem Ehemann Michael Verhoeven) findet neben ihrer Arbeit fürs Fernsehen auch Zeit, um am Theater zu spielen. Außerdem engagiert sie sich für soziale Vereine. Von 2003 bis 2010 war sie zudem die erste Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Zahlreiche Preise hat sie seit 1968 gewonnen. 2017 kam der Grimme-Preis hinzu. Autorin/Autor: Jochen Kürten (SO)



Nach anderthalb Jahren Pandemie wurde der Deutsche Filmpreis erstmals wieder vor großem Publikum verliehen. Etwa 1200 Menschen waren in Berlin zu Gast. Moderiert wurde die Gala von Daniel Donskoy ("Sankt Maik", "Freitagnacht Jews"), der die Show mit einer Tanz- und Gesangseinlage begann, einer Art Hymne an die große Leinwand.

Schauspieler und Präsident der Deutschen Filmakademie Ulrich Matthes hatte zu Beginn der Verleihung mit einer "James Bond"-Anspielung zu mehr Gesprächsbereitschaft und Solidarität in der Gesellschaft aufgerufen: Sie alle seien nach dieser Pandemiezeit "geschüttelt und gerührt", so Matthes. "Die einen mehr, die anderen weniger. Einige von uns hat diese Pandemie wirklich existenziell bedrohlich getroffen." Er habe in der Zeit den vorsichtigen Optimismus gehabt, dass sie eine besondere Solidarität entwickeln würden. "Wir kriegen's nur gemeinsam hin", sagte Matthes.

Ulrich Matthes mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die in ihrer Rede an die Kraft des Kinos erinnerte

Der Deutsche Filmpreis ist mit fast drei Millionen Euro Preisgeldern der höchstdotierte Filmpreis in Deutschland. Über die Preisträgerinnen und Preisträger stimmen die rund 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie ab.