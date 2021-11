Maria Schrader ist eine deutsche Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin. Für ihre Serien-Verfilmung des Bestsellers "Unorthodox" wurde sie 2020 mit einem Emmy Award geehrt.

Ihre Karriere startete Maria Schrader, Jahrgang 1965, am Theater. Ihr Leinwanddebüt gab sie 1989 in der Komödie "RobbyKallePaul" von Dani Levy, mit dem sie später mehrere Filme drehte. Für ihre Rolle in "Aimée & Jaguar" wurde sie mit dem Silbernen Bären geehrt. Als Regisseurin realisierte Schrader die Kinofilme "Liebesleben" (2005), "Vor der Morgenröte" (2016) sowie die Netflix-Miniserie "Unorthodox".