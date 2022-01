Indien verstehen: 10 Filme und Serien

Am 26. Januar feiert Indien 75 Jahre Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft. Die Feierlichkeiten finden am 15. August, dem indischen Unabhängigkeitstag, ihren Höhepunkt. Wir nehmen das zum Anlass und stellen Filme, Serien und Dokus vor, die sich mit wichtigen Ereignissen und Meilensteinen der (jüngeren) indischen Geschichte auseinandergesetzt haben.

"The Great Indian Kitchen" (2021)

Dieser gesellschaftskritische Film ist nicht so appetitlich, wie der Titel vermuten lässt. Er handelt von der Geschichte einer Frau, die sich nach einer Zwangsheirat nicht fügen will. Das Drama wirft beunruhigende Fragen zum heimtückischen Sexismus in Privathaushalten auf. Regisseur Jeo Baby sagte in einem Interview mit indischen Medien, er habe bewusst Szenen schaffen wollen, die das Patriarchat anprangern und bei Männern ein Unwohlsein hervorrufen sollen.

"Jai Bhim" (2021)

Dieses tamilische Gerichtsdrama, bei dem T. J. Gnanavel Regie führte, setzt sich kritisch mit dem indischen Kastensystem auseinander. Es greift die wahre Geschichte eines Paares vom Stamm der Irular auf. Superstar Suriya stellt dabei in der Hauptrolle einen Mann dar, der des Diebstahls beschuldigt und von der Polizei verhaftet wird. Der Film bekam in der Internet Movie Database (IMDb) die Höchstbewertung und wurde auf dem YouTube-Kanal der Academy Awards ausgestrahlt.

"Sardar Udham" (2021)

Diese neue Amazon-Prime-Serie aus der Regie von Shoojit Sircar basiert auf dem Leben von Udham Singh. Der indische Freiheitskämpfer war in den 1910er-Jahren aktiv. Im Film wird er von Vicky Kaushal verkörpert. Udham Singh war Augenzeuge des Massakers von Amritsar (1919), bei dem britische Soldaten Tausende von friedlichen Demonstranten in einer Gartenanlage in Amritsar in Punjab niederschossen. 1940 erschoss er in London Michael O'Dwyer, der zur Zeit des Massakers der britische Vizegouverneur des Punjab gewesen war.

"India's Daughter" (2015)

Der Dokumentarfilm der britischen Filmemacherin Leslee Udwin zeichnet die Geschichte der 21-jährigen Nirbhaya nach, die im Dezember 2021 in Neu-Delhi brutal vergewaltigt und ermordet wurde. Der Film wurde von der indischen Regierung verboten, weil ein Verurteilter, den Udwin interviewt hatte, frauenverachtende Aussagen gemacht habe.

"Masaan" (2015)

Kann Liebe Kasten- und Klassenunterschiede überwinden? Dieses herzzerreißende Drama, das sich in Varanasi in Nordindien abspielt, gewann 2015 in Cannes einen Preis in der Kategorie "Un Certain Regard", bei der "untypische" Filme ausgezeichnet werden.

"Masaan": eine Liebesgeschichte über die Überwindung von Kasten- und Klassenunterschieden

"Inshallah, Football" (2010)

Ein Dokumentarfilm nicht nur für Fußball-Liebhaber. Einem jungen Fußballspieler aus Kaschmir wird eine mögliche Karriere in Brasilien verwehrt, da sein Vater in den 1990ern ein militantes Mitglied der islamistischen Hizbul Mujahideen war. Ziel der separatistischen Terror-Organisation ist eine Loslösung Kaschmirs von Indien.

"Die Farben Indiens: Geschichte des Subkontinents" (2009)

In dieser Dokureihe führt der britische Historiker Michael Wood im Auftrag von BBC und PBS durch Indiens Jahrtausende alte Geschichte - von der ersten Besiedlung über die bronzezeitliche Indus-Kultur bis zur aktuellen Politik und Gesellschaft des Subkontinents.

2002 brachen im Bundesstaat Gujarat Unruhen zwischen Hindus und Muslimen aus, nachdem ein muslimischer Mob einen Zug mit Hindus angegriffen hatte, wobei fast 60 Menschen getötet wurden

"Parzania" (2007)

Der Film spielt inmitten der Unruhen im Bundesstaat Gujarat 2002. Er erzählt die Geschichte von Parzaan, einem zehnjährigen Jungen aus Ahmedabad. Er und seine Familie gehören der jahrtausendealten Zarathustrismus-Religion an. Als die Unruhen seine Heimat ins Chaos stürzen, geht er darin verloren. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Er beleuchtet auf subtile Weise die Mitschuld von Narendra Modi an den gewalttätigen Ausschreitungen in Gujarat, bei denen mehr als 2.000 Menschen ums Leben kamen. Modi war von 2001 bis 2014 Regierungschef von Gujarat. Regie führte Rahul Dholakia. In den Hauptrollen sind Naseruddin Shah und Sarika zu sehen.

"Rang De Basanti – Die Farbe Safran" (2006)

Dieser Coming-of-Age-Film erzählt die Geschichte von fünf Freunden in Delhi, die sich mit der kolonialen Vergangenheit Indiens und der unruhigen Gegenwart auseinandersetzen. Regie führte die Bollywood-Größe Rakeysh Omprakash Mehra und in der Hauptrolle ist Aamir Khan zu sehen.

"Gandhi" (1982)

Der Film, der unter der Regie von BBC-Legende Sir Richard Attenborough entstand, ist ein fester Bestandteil jeder Liste von Filmen über den indischen Freiheitskampf. Der britische Schauspieler Ben Kingsley brilliert in der Rolle des friedlichen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi. Für seine schauspielerische Leistung wurde Kingsley mit dem Oscar, dem BAFTA und dem Golden Globe in der Kategorie "Bester Schauspieler" ausgezeichnet.

Adaptiert aus dem Englischen: Kevin Tschierse