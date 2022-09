Umschwärmter Schauspieler: Idris Elba wird 50

DJ und Musiker

Elba studierte Schauspiel und Musik am National Youth Music Theatre in London, nebenbei verdiente er Geld als DJ. Das hat er nie aufgegeben: Mit zunehmendem Bekanntheitsgrad bekam er größere Aufträge, so wurde er für die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan engagiert. Inzwischen bespielt er weltweit große Festivals wie das Coachella oder, wie hier, das South West Four Festival in London.