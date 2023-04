Heldin mit Size zero: Anime "Suzume" startet im Kino

Suzume hat es eilig, auf dem Fahrrad rollt sie die Bergstraße hinab, bis sie Souta begegnet, der zu Fuß den umgekehrten Weg nimmt. Sofort ist die Jugendliche fasziniert von der Erscheinung des jungen Mannes. Er sucht eine Ruine, und Suzume schickt ihn - in ihrer jugendlichen Unschuld eingeschüchtert - in ein verlassenes Viertel. Als bald darauf die Erde bebt, müssen beide gemeinsam eine zerstörerische, rot glühende Kraft in Form eines Wurms bändigen, um eine Katastrophe zu verhindern.

In seinem bildgewaltigen und farbenfrohen Film "Suzume", der im vergangenen Februar im Wettbewerb der Berlinale lief und am 13. April in den deutschen Kinos startet, wirft Anime-Regisseur und Drehbuchautor Makoto Shinkai einen Blick auf die Spätfolgen der Atom-Katastrophe von Fukushima für die japanische Gesellschaft.

Wie schon in seinen Werken "Your Name. - Gestern, heute und für immer" und "Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte", verpackt Shinkai die große Erzählung als Coming-of-Age-Geschichte. Die 17-jährige Suzume hat bei der Katastrophe ihre Mutter verloren. Aufgezogen von der Tante, hat sie das Trauma des Verlustes verdrängt, aber nie verarbeitet.

Manga und Anime in Deutschland Vielfalt an Stoffen Manga gibt es in riesiger Vielfalt: Unterschieden wird in "Kodomo" für kleine Kinder, "Shōjo" für weibliche Jugendliche, "Shōnen" für männliche Jugendliche, "Seinen" für (junge) Männer und "Josei" für (junge) Frauen. Die drei Letzgenannten, die japanisches Alltagsleben behandeln, werden erweitert durch eine Vielzahl von Science-Fiction-Welten oder die Darstellung sexueller Fantasien.

Manga und Anime in Deutschland Frühe Anime-Serien im deutschen TV Im deutschen Fernsehen wurden Animes in den 1970ern und 1980ern erstmals einem breiteren (Kinder-)Publikum bekannt. Bei Kinderserien wie "Heidi", "Biene Maja" oder "Wickie und die starken Männer" handelte es sich um Koproduktionen, die Stoffe westlicher Kinderliteratur aufgriffen. Europäisch vertraut und kindgerecht, wurde das deutsche Publikum gleichwohl mit dem Stil der Animes bekannt gemacht.

Manga und Anime in Deutschland Sailor Moon und andere Mädchen-Heldinnen Die Popularität von Animes und Manga oder Mangas (im Deutschen gibt es im Plural beide Schreibweisen), die meist ihre Vorlagen waren, wuchs quasi gleichzeitig. In den 1990er Jahren wurden einige japanische Animes im deutschen Fernsehen gezeigt, etwa "Sailor Moon" oder "Mila Superstar". Bis heute haben die starken Mädels eine beachtliche Fanbase in Deutschland.

Manga und Anime in Deutschland Akira: Gemischte Resonanz für erste Mangareihe "Akira" war 1991 das erste Manga in Deutschland: Das 2200 Seiten lange, mehrbändige Epos von Katsuhiro Otomo erzählt vom Überlebenskampf einer Gruppe Jugendlicher und Kinder mit besonderen Kräften in einem postapokalyptischen Tokyo. Während die Erstausgabe noch koloriert wurde, sind Manga heute - wie in Japan - meist schwarz-weiß und werden von hinten nach vorne gelesen.

Manga und Anime in Deutschland Dragonball: Durchbruch für Manga in Deutschland Den Durchbruch in Deutschland brachte 1998 die Serie Dragonball: Die 8000 Seiten umfassende Abenteuer-Saga von Akira Toriyama wurde ein Riesenerfolg und rettete den schwächelnden Comic-Verlag Carlsen aus einem wirtschaftlichen Tief. Nun schwarz-weiß und in japanischer Leserichtung, im günstigen Taschenbuchformat, wurden die Manga zum Hit bei Jugendlichen und Kindern.

Manga und Anime in Deutschland Historische Manga Manga haben auch eine historische Dimension, wie Japan nicht müde wird zu betonen. Da wird gerne eine direkte Linie gezogen zu den Bildgeschichten im Holzdruck, die ab 1680 in Japan zu einem Massenphänomen wurden. Der berühmteste grafische Erzähler der Edo-Zeit (1603 bis 1868), Katsushika Hokusai (1760-1849, hier im Selbstporträt), nannte sie Manga.

Manga und Anime in Deutschland Pokémon: Manga all around the world In den original Faltheften der Edo-Zeit finden sich ebendiese skurrilen Wesen, die im 21. Jahrhundert als Pokémons ihren Weg in die Kinderzimmer fanden: Sie alle leiten sich aus dem reichen Kosmos der Yokai ab, der japanischen Dämonen. Diese wundersamen bis aberwitzigen Wesen haben nicht nur die Manga- und Games-Kultur, sondern auch den japanischen Horror- und Monsterfilm inspiriert.

Manga und Anime in Deutschland Alte Dämonen, neu inszeniert: Die Netflixisierung Auch "Chihiros Reise ins Zauberland" über den Besuch eines kleinen Mädchens in einem Badehaus für die 40 Millionen Götter Japans hat seinen Ursprung in dieser fantastischen Welt. Hayao Miyazaki hat sie zu einem Anime ausgemalt, das über Netflix ein weltweites Publikum erreichte.

Manga und Anime in Deutschland Neue Ufer: Manga goes Hollywood Der Dreiklang von Manga - Anime - Videospiel wurde mittlerweile von Hollywood ergänzt. So kam 2017 eines der bekanntesten Mangas "Ghost in the Shell" von Masamune Shirow als reale Blockbuster-Verfilmung in die Kinos. Mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle wird also in Zeiten einer unter Druck geratener Filmindustrie nach den Marvel Comics nun auch die reichhaltige Manga-Welt ausgeschlachtet.

Manga und Anime in Deutschland "Der Gott des Manga": Osamu Tezuka Osamu Tezuka (1928-1989) gilt als Begründer des modernen Manga: Er verstand sich als Humanist und Pazifist, skeptisch gegenüber den rasanten technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und sensibel in seiner Auseinandersetzung mit seiner Zeit. "Astro Boy", "Black Jack", "Prinzessin Saphir" und "Kimba" sind seine bekanntesten Werke.

Manga und Anime in Deutschland Naoki Urasawa und weitere Stars der Szene Die künstlerische Qualität der Arbeiten von Mangaka wie Naoki Urasawa (Bild), Jiro Taniguchi und dem kürzlich verstorbenen Kazuki Takahashi wird heute auch im Westen mit großen Ausstellungen und Retrospektiven gefeiert. Manga wird immer mehr als wertvolles Kulturgut, nicht nur als vorübergehender Jugendkult, anerkannt.

Manga und Anime in Deutschland Manga adressieren aktuelle Fragen Manga adressierten schon früh im Westen tabuisierte Themen: So gibt es für Homosexualität ganze Manga-Sparten - etwa die Shōnen-Manga für die Liebe zwischen Männern. Heute stellt "The Gender of Mona Lisa" von Tsumuji Yoshimura die Frage nach geschlechtlicher Identität. Das Manga spielt in einer Welt, in die alle Menschen geschlechtslos geboren werden, und thematisiert damit aktuelle Fragen. Autorin/Autor: Julia Hitz



Schimmerndes Haar, elegantes Gesicht

Auf dem Weg ihrer Selbstfindung weht zwei Stunden lang Suzumes langes und glänzend schimmerndes Haar über die Leinwand, sie hat ein elegantes Gesicht, eine eher schon zu schlanke Figur, sie ist absolut makellos. Auch ihr männliches Gegenüber ist wunderschön und vital. Selbst ihre Tante Tamaki lässt sich optisch kaum von einer Jugendlichen unterscheiden. Geradezu holzschnittartig erfüllt "Suzume" klischeehafte Schönheitsideale.

"In diesen großen Produktionen, bei denen viel Geld im Spiel ist, steht natürlich die Frage im Vordergrund: Was trifft den Massengeschmack?", sagt Katharina Hülsmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Japanologie an der Universität zu Köln. Sie forscht unter anderem zu transkulturellen Phänomenen in Manga und Repräsentationen von Gender und Sexualität. "Manga haben häufiger ein stärker subversives Potenzial, weil kein so großer Erfolgsdruck auf einer einzelnen Veröffentlichung lastet."

"Gott des Manga": Osamu Tezuka ebnete dem Comic den Weg zum Kulturphänomen

Anime ist der Sammelbegriff für japanische Animationsfilme, sie sind das filmische Pendant zum Manga, dem japanischen Comic. Weltweit wird die japanische Comic-Szene dafür gefeiert, klassische Rollenbilder aufgelöst zu haben: Androgyne Charaktere brachen tradierte Bilder von männlicher Stärke und weiblichem Beiwerk auf. Das sogenannte Genderbending, bei dem sich Charaktere durch Aussehen, Kleidung und Verhalten den gesellschaftlichen Erwartungen an ihr Geschlecht widersetzen, befreite die Erzählungen aus den engen Grenzen einer familiär noch heute sehr traditionell geprägten japanischen Gesellschaft.

Manga mit Vorreiter-Rolle

"In der Pubertät kann es sehr angenehm sein, nicht mit der eigenen Körperlichkeit konfrontiert zu werden", sagt Katharina Hülsmann. In westlichen Comics hätten Frauenfiguren lange nur der schönen Dekoration gedient. "Psychologische Themen, das Sich-selbst-finden und Heranwachsen oder Mobbing kamen darin nicht vor." Die Manga-Kultur habe hier eine Vorreiterrolle eingenommen.

In Japan sind Manga bei Mädchen und Jungs gleichermaßen beliebt, allerdings waren die Geschichten lange scharf voneinander getrennt. Die im 20. Jahrhundert zunächst in Zeitschriften veröffentlichten Kurzgeschichten richteten sich entweder an das eine oder das andere Geschlecht: Shōnen (deutsch: Junge) heißen die Manga fürs männliche, Shōjo (deutsch: Mädchen) die fürs weibliche Zielpublikum.

Vorbild Modeskizze: Ein Pickel im Gesicht eines Teenagers ist nicht vorgesehen

Ab den 1950er-Jahren entwickelte sich der Story-Manga, die Langform mit eigenen Heften und Serien. Maßgeblich geprägt war diese Entwicklung durch den Mangaka Osamu Tezuka, den "Manga no Kami-sama" - den "Gott des Manga". Seine Reihe "Ribbon no Kishi", die von 1953 bis 1956 erschien, zählt zu den ersten Shōjo-Manga. "Auch die Shōjo wurden ursprünglich von Männern gezeichnet", erklärt Katharina Hülsmann.

Frauen "haben das Genre revolutioniert"

Erst in den 1970er-Jahren begannen auch Frauen, Comics zu zeichnen. "Sie haben das Genre revolutioniert." Zeichnerinnen wie Moto Hagio und später Rumiko Takahashi hätten mit wechselnden Geschlechterrollen gespielt und die traditionell eher strikte Anordnung der Panels - den Kästen eines Comics, die einzelne Szenen abbilden - dynamischer gestaltet. "Männliche Redakteure haben das vehement kritisiert, bis sich zeigte, dass die Geschichten und Figuren auch bei Jungs gut ankamen."

In jener Zeit stellte auch die westliche Popkultur klassische Geschlechterrollen in Frage, David Bowie trat als androgyne Kunstfigur Ziggy Stardust auf, im Glamrock erhoben Bands sexuelle Mehrdeutigkeit zum Stilmittel. "Die Ästhetik des Glamrock hatte auf jeden Fall einen Einfluss auf die Manga-Kultur", sagt Katharina Hülsmann. Besonders Zeichnerinnen hätten Homoerotik in den 1970er-Jahren vermehrt als Motiv eingesetzt.

Die strikte Trennung zwischen Shōjo und Shōnen weichte seither immer mehr auf. Zwar wird noch immer zwischen den beiden Gattungen unterschieden, allerdings blättern Jungs heute auch in Shōjo- und Mädchen in Shōnen-Manga. Längst gibt es eine Vielzahl an Manga und Animes für Erwachsene. Dazu beigetragen hat auch der globale Siegeszug der japanischen Popkultur. Allein auf Netflix sind aktuell mehr als 100 Anime-Serien und -Filme abrufbar. Umgekehrt hat die Globalisierung - und mit ihr die Sehgewohnheiten anderer Kulturen und Länder - auch in Japan das Bewusstsein befördert, dass starke weibliche Hauptfiguren selbstverständlich sind.

Was ist Diversity?

Auch Suzume wird von der anfänglich schüchternen Jugendlichen, die ihrem Schwarm folgt, schnell zur Anführerin, die sich emanzipiert und selbst behauptet. Diese Entfaltung wird aber nahezu überstrahlt von einem Schönheitsbild, wie es sich Werbeindustrie und Modelshows nicht perfekter ausdenken könnten. Ein Pickel im Gesicht eines Teenagers ist nicht vorgesehen, eine Figur jenseits von Size zero schon gar nicht.

"Frühe Mangaka orientierten sich bei der Zeichnung ihrer Figuren an Modeskizzen, ihr Stil war auch inspiriert vom Jugendstil", erklärt Katharina Hülsmann. "Diese Darstellungen haben bis heute überlebt, sie geben eine Fantasie wieder, ein idealisiertes Bild." Während in Manga wie "Hōrō Musuko" inzwischen Transgender-Charaktere im Mittelpunkt stünden, kämen in einem aufwändigen Kinofilm für ein breites Publikum noch alte Regeln zur Anwendung: "Eine weibliche Hauptfigur darf die Heldin sein - sie sollte dabei aber gut aussehen."