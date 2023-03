Was wurde aus den Helden von Fukushima?

Als im März 2011 das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi von einem Erdbeben der Stärke 9.0 mit anschließendem Tsunami zerstört wurde, flohen Tausende vor der freigesetzten Strahlung. Doch eine Handvoll Menschen machte sich auf den Weg in die andere Richtung.

Eine Notbesetzung aus freiwilligen Mitarbeitern des AKWs erklärte sich bereit, vor Ort zu bleiben, während sich die Krise immer weiter zuspitzte. Die Temperaturen in den Reaktoren stiegen unkontrolliert an und eine Serie von Wasserstoffexplosionen zerstörte die Reaktorgebäude. Gleichzeitig wurden eilig Dutzende weitere Fachingenieure und Notfalleinsatzkräfte zum Standort gebracht.

Was passiert im Atomkraftwerk Fukushima?

Was sich abspielte, war der zweitgrößte Nuklearunfall in der Geschichte der Menschheit. Die Medien versahen die kleine Gruppe schnell mit dem Namen "Fukushima 50", tatsächlich aber wechselten sich während der ersten chaotischen Tage der Katastrophe etwa 580 Personen vor Ort ab. Der Name jedoch blieb haften und wurde 2020 in einem Film über das Desaster verewigt.

An diesem Wochenende jährt sich das Unglück zum zwölften Mal. Zwei der Ersthelfer haben mit der DW über die Ereignisse gesprochen und geben einen seltenen Einblick in das, was in diesen schwierigen Tagen geschah.

Die Geschichte des Brandmeisters

Osamu Kinoshita, Leiter des Sondereinsatzkommandos für Katastrophenfälle bei der Feuerwehr von Tokio, befand sich im Hauptquartier des Bezirks Otemachi, als die Erde am 11. März kurz vor 15 Uhr (Ortszeit) bebte. Die ersten Bilder von der Zerstörung sah er im Fernsehen. Zunächst wurden Kinoshita und sein Team zu Bränden und eingestürzten Gebäuden in Tokio geschickt. Während des Einsatzes fürchtete er um seinen eigenen Sohn. Kazuya Kinoshita studierte damals in der Stadt Rikuzentakata, einem der am stärksten betroffenen Orte im Katastrophengebiet. Doch die Kommunikationsverbindungen waren unterbrochen.

Brandmeister Osamu Kinoshita sieht sich selbst nicht als Helden

"Als ich sah, wie die Wellen die Stadt zerstörten, ging ich davon aus, dass er keine Chance hatte, zu überleben", erzählt Kinoshita der DW. Doch wie es der Zufall wollte, nahm sein Sohn in Moment des Erdbebens eine Fahrstunde weiter im Landesinneren und wurde so vom Tsunami verschont. Bis diese Information seine Eltern erreichte, sollten jedoch drei Tage vergehen.

Zu diesem Zeitpunkt bereitete sich Kinoshita auf seinen Einsatz in der Anlage in Fukushima vor. "In der Nacht zum 17. März hatte der Premierminister [Naoto Kan] formell den Gouverneur von Tokio um Unterstützung gebeten und der entsprechende Befehl erging an die Feuerwehr", erzählt Knioshita. "Die Bitte galt insbesondere Einsatzkräften, die zu den Reaktoren gehen und sicherstellen sollten, dass genügend Wasser in die Becken mit den abgebrannten Brennelementen gelangte." Er erinnert sich: "Jeder konnte entscheiden, ob er gehen wollte oder nicht, aber jedes der 300 Mitglieder des Teams war bereit, mitzumachen."

Ein aus 32 Fahrzeugen bestehender Konvoi verließ Tokio um etwa zwei Uhr morgens und fuhr sieben Stunden lang über zerstörte Brücken und blockierte Straßen. Beim Kernkraftwerk angekommen, verlegten die Feuerwehrleute Schläuche 800 Meter weit auf das Meer hinaus und begannen, Meerwasser auf die Reaktoren zu sprühen, um diese zu kühlen. Über die beschädigten Reaktorgebäude wurden die Leitern der Löschfahrzeuge gezogen. Etwa 60 Tonnen Wasser wurden in den ersten zwanzig Minuten auf die Reaktorummantelungen gesprüht. In den folgenden acht Tagen wurden weitere 4000 Tonnen Wasser auf die Gebäude gepumpt.

Fukushima – Bittere Rückkehr in die Heimat

Die Feuerwehrleute, die am Leiterende standen, mussten alle fünf Minuten ausgetauscht werden, denn die Strahlungswerte waren gefährlich hoch und die gesamte Anlage wurde von Nachbeben erfasst. "Wir begriffen, dass es ziemlich riskant war, aber wir waren alle dort, um einen Job zu erledigen", erzählt Kinoshita. "Ich erinnere mich, dass ich, während wir direkt zwischen dem zweiten und dem dritten Reaktor unsere Ausrüstung aufbauten, überlegte, wohin ich bei einem starken Nachbeben zuerst rennen sollte. Solche Gedanken hatte man immer im Hinterkopf."

Kinoshita und sein Team wurden durch neue Feuerwehrmannschaften ersetzt und direkt bei ihrer Rückkehr nach Tokio gründlich ärztlich untersucht. Keiner aus seinem Team hatte je gesundheitliche Probleme wegen des Einsatzes in Fukushima, wie er beteuert. "Was wir taten, war für uns nicht heldenhaft. Es war Arbeit und wir gaben unser Bestes in dieser Situation und konnten etwas bewirken. Ich war dankbar, dass wir die Strahlenbelastung unter Kontrolle halten konnten und noch dankbarer bin ich, dass keiner aus meinem Team von negativen Auswirkungen berichtet hat."

Die Geschichte des Ingenieurs

Kiyoshi Okamura arbeitete in der Niederlassung Sendai des Bauingenieurbüros Hazama Ando Corporations. Im Jahr vor der Katastrophe hatte er viel Zeit in der Anlage in Fukushima verbracht. Es war naheliegend, ihn in einem der Teams zur Katastrophenbewältigung einzusetzen.

"Unmittelbar nach dem Erdbeben kam es zu einem Stromausfall. Wir hatten also keinerlei Informationen über die Ereignisse und ich bekam erst am nächsten Tag mit, welche Ausmaße die Katastrophe hatte", berichtet er. "Selbst dann ging ich noch davon aus, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der Anlage ihre Sicherheit gewährleisten würden. Erst später wurde uns klar, wie ernst die Lage war."

Zwei Tage nach dem Beben erhielt Okamura einen Anruf von einem Kollegen, der meinte, er würde dringend gebraucht. "Ich musste gehen", sagt er. "Es gab nicht wirklich eine andere Wahl. Zum Glück arbeitete ich damals nicht am Wohnort meiner Familie und da die Telefonleitungen immer noch nicht funktionierten, erzählte ich ihnen einfach nichts von dem, was ich tat." Und er fügt hinzu: "Später habe ich ihnen auch nicht davon erzählt. Sie wissen heute noch nicht, dass ich dort war. Meine Frau ist keine misstrauische Person."

Explosionen zerstörten die Reaktorgebäude

Am 15. März kam Okamura im Kernkraftwerk an und wurde beauftragt, die Bereiche des Kraftwerks zu identifizieren, die am dringendsten von Trümmern befreit werden mussten. "Die Strahlenbelastung war vielerorts sehr hoch, dessen mussten wir uns immer bewusst sein", erzählt er. "Wir mussten genau überwachen, wie lange die Arbeiter in den belasteten Bereichen arbeiten konnten. Das absolute Maximum war eine Stunde. Wir trugen alle Geigerzähler und Dosimeter bei uns. Wenn diese anzeigten, dass wir den Grenzwert erreicht hatten, mussten wir diese Bereiche verlassen."

Okimura verbrachte auch Zeit im Hauptkontrollraum der Anlage, einem Gebäude, das für den Fall eines Unfalls abgeschirmt war. Dort arbeitete er Seite an Seite mit Angestellten des Energieunternehmens, nahm die aktuellen Berichte zum Zustand der Reaktoren entgegen und leitete diese Informationen an die Regierung in Tokio weiter.

"Wir arbeiteten direkt neben ihnen und konnten alles hören", berichtet er. "Es war klar, dass die Lage sehr ernst war, aber sonderbarerweise kann ich mich nicht daran erinnern, Angst gehabt zu haben. Wir waren zu sehr damit beschäftigt, uns darauf zu konzentrieren, was wir tun mussten und alles zu versuchen, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen."

Aufgrund der hohen Strahlenbelastung mussten Okamura und das erste Hazama-Team, das in der Anlage arbeitete, diese nach drei Tagen wieder verlassen. Seitdem berät er die laufenden Wiederherstellungsarbeiten vor Ort.

"Glücklicherweise wurde meine Gesundheit nicht beeinträchtigt und das Unternehmen ermöglicht uns jährliche Untersuchungen", sagt er. "Ich habe auch von keinem Kollegen gehört, der Probleme hatte. Es sind jetzt mehr als zehn Jahre vergangen, ich glaube also nicht, dass ich mir große Sorgen machen muss."

Wäre Okimura bereit, in einer ähnlichen Krise wieder einzuspringen? "Natürlich", lautet die Antwort des 68-Jährigen.

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo.