Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna in Imola

Die Ausgangslage:

Regnet es auch während des Rennens in Imola? Auch wenn es trocken bleibt - nicht alleine der Faktor Wetterbedingungen könnte beim Großen Preis der Emilia-Romagna (Start 15 Uhr MESZ) für Spannung sorgen. Zehntausende Tifosi werden beim Heimrennen für Ferrari Charles Leclerc jubeln, der nach seinem Sieg in Bahrain und dem Erfolg in Australien auf seinen nächsten Saisonsieg hofft. Allerdings startet Weltmeister Max Verstappen nach seinem Sieg im Sprintrennen am Samstag von der Pole Position vor Leclerc. Direkt hinter dem Ferrari des Monegassen steht mit Sergio Perez der zweite Red Bull. Im Sprintrennen gewann Leclerc den Start und überholte Verstappen auf den ersten Metern. Gelingt ihm das im langen Rennen wieder? Und wie zuverlässig ist der Red Bull überhaupt? Zweimal in bisher drei Rennen kam Verstappen nicht ins Ziel, weil die Technik streikte. In der WM-Wertung hat der Niederländer erst 33 Punkte gesammelt und ist damit im Kampf um die WM-Titel nur Fünfter. Mit großen Vorsprung führt Leclerc (78 Punkte) vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz (38) und dem Mercedes-Piloten George Russell (37).

Weiter hinten im Feld macht sich Mick Schumacher im Haas Hoffnungen auf seine ersten WM-Punkte. In seinem 25. Formel-1-Grand-Prix startet der Sohn von Rekordsieger Michael Schumacher vom zehnten und damit von einem Punkteplatz ins Rennen. Als Zehnter des Sprintrennens hatte er unter anderen Sebastian Vettel im Aston Martin (13.) und auch Lewis Hamilton im Mercedes (14.) hinter sich gelassen.

Stimmen vor dem Rennen:

Max Verstappen (Red Bull): "Im Rennen wird es sicher anders.Am Ende haben Charles' Reifen nachgelassen und ich konnte mein Manöver starten."

Charles Leclerc (Ferrari): "Es ist immer noch ein Start aus der ersten Reihe."

Sebastian Vettel (Aston Martin): "Mehr war nicht drin. Es ist bitter, wenn man so viele Plätze verliert und förmlich aufgefressen wird."

Streckeninfo:

Benannt ist der 4,909 Kilometer lange Kurs in Imola nach dem legendären Gründer von Ferrari und dessen Sohn. 63 Runden stehen im Rennen auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari an. 19 Kurven mit so klingenden Namen wie Tamburello, Tosa, Acque Minerali und Rivazza. Es geht durch grüne Landschaft, der Kurs ist leicht hügelig. Imola ruft in den Köpfen der meisten Formel-1-Fans traurige Assoziationen hervor: Am 1. Mai 1994 verunglückte der damals dreimalige Weltmeister Ayrton Senna aus Brasilien hier tödlich. Einen Tag zuvor war auch der Österreicher Ronald Ratzenberger bei einem Unfall im Qualifying gestorben. 2020 feierte der Große Preis der Emilia-Romagna, der früher unter dem Namen Großer Preis von San Marino firmierte, nach 14 Jahren Pause ein Comeback. Im Vorjahr gewann Verstappen vor Hamilton.