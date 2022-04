Verstappen gewinnt Formel-1-Sprintrennen in Imola

Weltmeister Max Verstappen hat das erste Formel-1-Sprintrennen des Jahres gewonnen und Ferrari beim Heimspektakel in Imola einen Dämpfer verpasst. Der 24 Jahre alte Niederländer verwies im Red Bull am Samstag WM-Spitzenreiter Charles Leclerc aus Monaco im roten Rennwagen der "Scuderia" vor den enttäuschten Tifosi um 2,9 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Sergio Perez im zweiten Red Bull vor Carlos Sainz im zweiten Ferrari.

Leclerc hatte zwei der ersten drei Saisonrennen für sich entschieden: in Bahrain und in Australien. Verstappen hatte den Grand Prix in Saudi Arabien gewonnen.

Mercedes-Piloten verpassen die Top Ten

"Morgen wird es sicher anders", sagte Verstappen, der im vierten Sprint der Formel-1-Geschichte zum zweiten Mal siegreich war: "Am Ende haben Charles' Reifen nachgelassen und ich konnte mein Manöver starten." Der Weltmeister sicherte sich mit dem Erfolg am Samstag auch die Pole Position für den Großen Preis der Emilia Romagna an diesem Sonntag (Start um 15.00 Uhr MESZ). Neben ihm wird Charles Leclerc stehen: "Es ist immer noch ein Start aus der ersten Reihe", tröstete sich der Ferrari-Pilot.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (14. Platz) und sein Mercedes-Teamkollege George Russell (11.) waren nicht unter den Top Ten zu finden. Dazwischen reihte sich unter anderem Sebastian Vettel im Aston Martin als 13. ein. Mick Schumacher wurde Zehnter. Für den Sohn von Michael Schumacher ist es der beste Startplatz seiner bisherigen Formel-1-Karriere.

Nach dem Sprintrennen - die besten Acht erhielten Punkte - führt Leclerc die WM-Gesamtwertung mit 78 Zählern an: vor Sainz (38 Punkte), Russell (37), Perez (36) und Verstappen (33)

