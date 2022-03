Formel 1: Charles Leclerc beschert Ferrari Sieg in Bahrain

Ein anderer Sieger als sonst, viele Überholmanöver und immerhin ein paar Runden lang ein echtes Duell an der Spitze - das neue Reglement der Formel 1 hatte beim Saisonauftakt in Bahrain zumindest in Teilen die beabsichtigten positiven Folgen. Am Ende jubelte mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc ein Fahrer, er seit September 2019 kein Rennen mehr gewonnen hatte. Damals siegte der heute 24-Jährige beim Großen Preis von Italien in Monza. Hinter Leclerc fuhren dessen Teamkollege Carlos Sainz und Lewis Hamilton im Mercedes auf das Podium.

Die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez lagen lange Zeit aussichtsreich im Rennen und auf Podiumkurs. Doch dann musste zunächst Verstappen zwei Runden vor Schluss seinen Boliden abstellen. Kurze Zeit später fiel auch Perez aus. Verstappen war Zweiter, Perez zum Zeitpunkt seines Ausfalls Dritter gewesen.