Formel 1: Verstappen gewinnt Duell mit Leclerc

Dieses Duell kann der neue Formel-1-Klassiker werden: Max Verstappen gegen Charles Leclerc. Schon zum Saisonauftakt in Bahrain hatten sich die beiden Super-Talente einen harten Kampf geliefert beim Sieg des Monegassen Leclerc im Ferrari. Diesmal jagten sie sich bis zur Ziellinie. In der 47. von 50 Runden übernahm der Weltmeister aus den Niederlanden erstmals in diesem Rennen auf dem Stadtkurs von Dschidda in Saudi Arabien die Führung nach einem gekonnten Überholmanöver. "Wir mussten das Rennen auf lange Sicht angehen. Am Ende konnte man sehen, dass wir die bessere Pace hatten", freute sich Red-Bull-Pilot Verstappen nach dem Rennen.

Auf Augenhöhe: Verstappen (r.) zieht an Leclerc vorbei und gewinnt wenig später in Dschidda

Vorangegangen waren noch nie gesehene strategische Spielchen. Leclerc versuchte, seinen Gegner durch plötzliches Abbremsen seines Ferrari kurz vor der DRS-Linie vorbeizulassen, um ihn dann mit dem Vorteil des flach gestellten Heckflügels auf der langen Geraden wieder zu überholen. Allein - es klappte nicht, Verstappen reagierte geistesgegenwärtig, indem auch er abrupt sein Tempo reduzierte und war so in der besseren Position für den Angriff. Der gelang auch und letztendlich den Sieg im zweiten WM-Lauf.

Respekt vor dem Gegner

Leclerc war trotzdem begeistert: "Ich habe dieses Rennen absolut genossen. Das ist hartes Racing aber fair. Jedes Rennen sollte so sein. Wir hatten zwei komplette Set-ups. Es war sehr schwierig, Max hinter mir zu halten. Es war ein enges Rennen. Max hat das großartig gemacht. Der Respekt ist auf jeden Fall da, aber auch etwas Enttäuschung."

Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der das Qualifying gewonnen und von der Pole Position aus gestartet war, wurde ein indirektes Opfer des Unfalls von Nicholas Latifi. Der Kanadier fuhr seinen Williams nach einem Fahrfehler gegen die Begrenzungsmauer - ausgerechnet in dem Moment, als Perez nach einem Reifenwechsel aus der Box gefahren war.

Der Crash, der wohl Perez das Podium gekostet hat: Latifi lässt einen Trümmerhaufen zurück.

Der Mexikaner, zuvor in Führung liegend, musste dann ansehen, wie die Konkurrenz die Safety-Car-Phase ausnutzte und ohne Zeitverlust die Pneus wechseln konnte. Das kostetet ihn wahrscheinlich einen Platz auf dem Podium, den sich der Spanier Carlos Sainz im zweiten Ferrari holte.

Schumacher unverletzt

Mick Schumacher, der tags zuvor in der Qualifikation einen schweren Crash wie durch ein Wunder unverletzt überstanden hatte, war wegen des Totalschadens an seinem Haas nicht am Start, Er beobachtete den Großen Preis von Saudi-Arabien vom Kommandostand seines Rennstalls aus. Nico Hülkenberg, der den immer noch Corona-infizierten Sebastian Vettel vertrat, wurde im Aston Martin Zwölfter. "Ich bin sauber gefahren, habe mir keinen Fehler erlaubt. Leider war des Safety-Car nach 17 Runden Gift für meine Strategie. Nichtdestotrotz bin ich zufrieden."

In der Gesamtwertung führt Leclerc zwei Punkte vor Verstappen, weil er in beiden Rennen einen Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde ergattern konnte.