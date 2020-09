FC Bayern gewinnt den UEFA-Supercup gegen Sevilla

Fünf Wochen nachdem der FC Bayern München in Lissabon die Champions League gewonnen und das Triple geholt hat, haben sich die Münchner mit dem UEFA-Supercup den nächsten Titel gesichert. In Budapest besiegten sie Europa-League-Sieger FC Sevilla mit 2:1 nach Verlängerung (1:1, 1:1). 15.500 Zuschauer erlebten in der Puskas Arena ein enges Spiel mit einer besonderen Pointe am Ende.

Lewandowski als Vorbereiter

Den ersten Treffer des Abends erzielte Sevillas Angreifer Lucas Ocampos per Foulelfmeter (13. Minute). David Alaba, der nach überstandener Verletzung wieder als Abwehrchef der Bayern in der Innenverteidigung stand, hatte zuvor den ehemaligen Schalker Ivan Rakitic mit einem Rempler im Strafraum zu Fall gebracht. Eine ungewohnte Situation für den FC Bayern, der am 6. Juni im Bundesligaspiel bei Bayer 04 Leverkusen zuletzt zurückgelegen hatte. Der Ausgleich fiel aber noch vor der Pause: Nach einem langen Ball in den Strafraum, legte Robert Lewandowski auf Leon Goretzka ab, der aus 14 Metern Torentfernung zum 1:1 abschloss (34.).

Lewandowski uneigennützig mit dem Rücken zum Tor: Leon Goretzka (nicht im Bild) bedankt sich für die Vorlage

Nach dem Seitenwechsel hatten die Bayern zweimal Pech: Zunächst wurde ein Tor nach dem Eingreifen des Videoschiedsrichters nicht anerkannt, das aus einer schönen Kombination zwischen Lewandowski und Thomas Müller entstanden war. Da der Pole mit einem Fuß im Abseits gestanden hatte, zählte sein Treffer aber nicht (51.). Zwölf Minuten später hätten die Bayern sich gewünscht, dass der VAR noch einmal genau draufschaut, doch eine Korrektur blieb diesmal aus. Ein schönes Tor von Leroy Sané zählte ebenfalls nicht - angeblich weil Lewandowski zuvor gefoult haben sollte. Sein Einsatz gegen Sevillas Verteidiger Sergio Escudero war aber fair gewesen.

Ausgerechnet Javi Martinez

Spätestens Mitte der 2. Halbzeit waren die Münchner klar überlegen und kamen zu zahlreichen Chancen. Allerdings wollte ihnen zunächst kein zweiter Treffer gelingen. Stattdessen hätten fast die Spanier den "Lucky Punch" gesetzt, doch Manuel Neuer war bei einem Konter über Youssef En-Nesyri auf dem Posten und rettete sein Team in die Verlängerung.

Dort bewies Bayern-Trainer Hansi Flick einmal mehr viel Gespür: Mit Javi Martinez wechselte Flick in der 99. Spielminute einen Spieler ein, der große Verdienste um den Verein hat, zuletzt aber keine Rolle mehr spielte und München wohl verlassen wird. Ausgerechnet der Spanier traf nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung zum entscheidenden 2:1 (104.). Nach einer Ecke hatte Sevillas Torhüter den Ball zentral in die Mitte gefaustet, Martinez nutzte die Gelegenheit und setzte einen überlegten Kopfball ins Tor.

Martinez' Treffer bescherte dem FC Bayern den zweiten UEFA Supercup seiner Vereinsgeschichte nach 2013 und Triple-Trainer Hansi Flick den vierten Pokal seiner noch kurzen Amtszeit.