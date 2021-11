Budapest ist die Hauptstadt und mit mehr als 1,7 Millionen Einwohner größte Stadt Ungarns. Sie entstand 1873 durch die Zusammenlegung der Städte Buda und Pest.

Die Geschichte der an der Donau gelegene Stadt geht auf die Römer zurück. Rund um ein im Jahr 89 gegründetes Militärlager entstand die Siedlung Aquincum. Im Lauf der Geschichte siedelten Hunnen, Slawen, Ungarn, Osmanen und die Habsburger in der Stadt an.