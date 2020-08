Sevilla gewinnt rasantes Finale gegen Inter

Still steht er da, der Koloss Romelu Lukaku. Nicht spannungsgeladen wie vor dem gegnerischen Tor, sondern vor Schreck erstarrt vor dem eigenen Kasten. Mit einem Reflex hatte er seinen Fuß ausgefahren, nach einem Fallrückzieher von Sevillas Diego Carlos. Der Ball wäre vorbei gegangen, doch Lukaku lenkt ihn unhaltbar ins eigene Netz (74. Minute). Mit diesem Treffer prägt er die Partie mehr als ihm lieb sein kann. Es ist die Entscheidung in einem engen Duell zwischen Inter und dem Europa-League Seriensieger FC Sevilla. Die Andalusier retten dieses 3:2 (2:2) über die Zeit und holen sich den EL-Titel zum vierten Mal.

Traumstart für Inter durch Lukaku

Lukaku steht nicht nur in dieser Szene im Mittelpunkt. Furios startet er mit Mailand in die Partie: Beim ersten langen Ball in die Spitze ist er im Laufduell eigentlich schon hinter dem Verteidiger. Doch mit seiner Physis arbeitet er sich am Gegner vorbei, dem nichts anderes einfällt als ihn im Strafraum zu foulen. Der Belgier versenkt den Strafstoß selbst, zum frühesten Treffer der EL-Finalhistorie (4.).

Doppelpack für Sevilla: Luuk de Jong

Sevilla ist vom frühen Rückstand jedoch wenig geschockt, übernimmt die Spielkontrolle und schneidet eine gefährliche Flanke nach der anderen in den Strafraum der Italiener. Zweimal beweist Ex-Bundesliga-Profi Luuk de Jong seine Kopfballstärke, trifft sehenswert und bringt Sevilla in Führung (12./33.). Inters Antwort folgt prompt: Godin wuchtet per Kopf eine Freistoßflanke ins gegnerische Netz (36.). Eine Halbzeit, so rasant wie eine Achterbahnfahrt. Und Lukaku? Der ackert vorn, bekommt aber zu wenig Bälle von seinen Mitspielern.

Zwischen Himmel und Hölle

Weniger Tempo, mehr Taktik ist die Devise beider Teams nach der Pause. Mailand investiert jetzt mehr in die Partie und es gehört zur besonderen Tragik von Lukaku an diesem Abend, dass er die beste Möglichkeit zur Führung (und den Sieg?) Mailands auf dem Fuß hat: Aus der eigenen Spielhälfte startend, schnappt er sich einen Steilpass und stürmt zwischen zwei Innenverteidigern aufs Tor von Sevilla zu. Seinen Flachschuss von der Strafraumgrenze kann Keeper Yassine Bounou abwehren.

Unglücksrabe Lukaku: entscheidendes Eigentor

Solche Chancen lässt Lukaku normalerweise nicht liegen, seine Treffer haben Inter ins Finale gebracht. In unglaublichen elf Europa-League-Spielen hintereinander traf der Belgier, ein Rekord. Mit Bayerns Robert Lewandowski ist er der formstärkste Stürmer Europas in dieser Saison. Acht Minuten später jedoch trotz allem wohl der Unglücklichste. Wieder trifft Lukaku, jedoch ins falsche Netz.