Herbe Pleite für Schalke beim FC Bayern

FC BAYERN - SCHALKE 8:0 (3:0)

Mit einem deutlicheren Statement kann wohl nicht in eine neue Bundesliga-Saison starten: Nur 26 Tage nach dem Champions-League-Triumph von Lissabon hat der FC Bayern München die neue Spielzeit mit einem 8:0 (3:0)-Kantersieg gegen den FC Schalke 04 eröffnet. Die Torschützen Serge Gnabry (4./47./59.) und Leroy Sané (71.), der seinem Freund zwei Treffer auflegte, präsentierten sich als neues Traumduo auf den Flügeln. Der Ex-Schalker Leon Goretzka (19.), Top-Torjäger Robert Lewandowski (31., Foulelfmeter), Thomas Müller (69.) und der erst 17-jährige Jamal Musiala (81.) veredelten die für Schalke beschämende Show. Musiala löste Roque Santa Cruz als jüngsten Bundesliga-Torschützen der Münchner ab.

Schalke präsentierte sich desolat. Im Grunde liefen die Königsblauen den Bayern über die gesamte Spieldauer nur hinterher. Das Team von Trainer David Wagner fand kein Rezept, um sich selbst Chancen zu erspielen, schaffte es aber auch nicht, den Schaden zu begrenzen.

ABPFIFF

87. Minute: Zum ersten Mal hat man das Gefühl, dass die Bayern ein wenig den Fuß vom Gaspedal nehmen. Sie wollen es wohl nicht zweistellig enden lassen.

82. Minute: 🔁 WECHSEL beim FC BAYERN: Müller darf auch unter die Dusche. Für ihn ist jetzt JOSHUA ZIRKZEE dabei.

81. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch JAMAL MUSIALA. Der 17-Jährige zieht vom linken Flügel mit einem schnellen Haken in den Strafraum und zieht flach ins kurze Eck ab. Erstes Bundesligator für das Bayern-Talent.

81. Minute: Schalke mal mit einem Abschluss: Raman knallt den Ball ans Außennetz.

79. Minute: 🔁 WECHSEL beim FC SCHALKE: Paciencia geht runter, STEVEN SKRZYBSKI kommt rein. Außerdem ersetzt TIMO BECKER Harit.

77. Minute: Musiala beschäftigt die Schalker Abwehr an der Torauslinie und holt eine Ecke heraus.

73. Minute: 🔁 WECHSEL beim FC BAYERN: Boateng, Sané und Gnabry haben Feierabend. Neu im Spiel sind CHRIS RICHARDS, MICHAEL CUISANCE und JAMAL MUSIALA.

72. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch LEROY SANÈ. Diesmal schließt der Neuzugang einen Konter selbst ab. Hingelaufen, einmal den Ball rübergelegt, Fährmann ausgeguckt und locker abgeschlossen. Schalke desolat.

70. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch THOMAS MÜLLER. Zunächst dribbelt sich Lewandowski an Kabak fest. Also dreht sich der Pole kurzerhand, flankt mit einem Rabona zurück auf Müller und der haut drauf. Fährmann rutscht der Ball zum 0:6 aus Schalker Sicht durch die Finger.

66. Minute: 🔁 WECHSEL beim FC SCHALKE: Matondo macht für BENITO RAMAN Platz.

65. Minute: 🔶 GELBE KARTE für JOSHUA KIMMICH nach einem zu harten Einsatz gegen Paciencia.

63. Minute: Sané kann aus 17 Metern frei abziehen. Fährmann macht sich lang und kann zur Ecke klären.

59. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch SERGE GNABRY. Wieder geht es viel zu schnell für die Schalker Abwehr: Kimmich löffelt den Ball lang und hoch nach vorne. Sané nimmt ihn an, dreht sich einmal, legt quer auf Gnabry, und der hat wieder ein mehr oder weniger leeres Tor vor sich. 5:0 für die Bayern.

58. Minute: Matondo bringt Schöpf an der Strafraumgrenze in eine gute Position. Doch Schöpf legt quer auf Rudy, und der kommt mit seinem Schussversuch nicht durch.

54. Minute: Uth ist im Bayern-Strafraum frei und bringt den Ball scharf nach innen. Süle kann klären.

51. Minute: 🔁 WECHSEL beim FC BAYERN: CORENTIN TOLISSO kommt für Goretzka rein.

47. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch SERGE GNABRY. Konter der Bayern. Müller leitet ihn mit einem langen Kopfball ein. Stambouli bedient mit einer Rettungsgrätsche Sané, der spielt Fährmann aus, und Gnabry vollendet ins leere Tor.

ANPFIFF 2. HALBZEIT

Der FC Bayern München macht in den ersten 45 Minuten der neuen Saison da weiter, wo er vor der kurzen Sommerpause aufgehört hat. Die Münchner dominieren die Partie gegen den FC Schalke nach Belieben. Mit 3:0 sind die Gelsenkirchener noch einigermaßen gut bedient.

HALBZEITPAUSE

45. Minute: Lewandowski hat Harit unabsichtlich mit dem Ellenbogen an der Nase erwischt. Nach kurzer Behandlungspause geht es weiter für den Schalker.

43. Minute: Wieder eine Möglichkeit für Gnabry, den Müller schön mit der Hacke freispielt. Doch der Ex-Schalker verzieht den Ball ein wenig nach rechts. Das Leder kullert am langen Pfosten vorbei ins Toraus.

42. Minute: Doppelchance für die Bayern. Zunächst feuert Goretzka aus 15 Metern flach, doch Fährmann pariert. Den Nachschuss setzt Kimmich an den Pfosten.

37. Minute: Harit ist einen Meter vor Süle auf dem Weg Richtung Bayern-Tor. Doch auch ihn verlässt der Mut. Süle nutzt einen unnötigen Schlenker des Schalker Angreifers, um die Situation zu klären.

31. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch ROBERT LEWANDOWSKI. Der Pole läuft mit einer leichten Kurve an, verzögert kurz und schiebt den Ball dann dicht neben dem linken Pfosten flach ins Tor. Keine Chance für Fährmann.

30. Minute: ELFMETER fur den FC BAYERN nach einem Foul von Kabak an Lewandowski. 🔶 GELBE KARTE für OZAN KABAK. Außerdem 🔁 WECHSEL beim FC SCHALKE: Suat Serdar muss mit Verletzung raus, ALESSANDRO SCHÖPF kommt rein.

27. Minute: Lewandowski wird mustergültig von Goretzka freigespielt. Bayerns Torjäger hat an der Strafraumgrenze eigentlich freie Bahn, vergisst aber zu schießen. Stattdessen vertändelt er diese Möglichkeit.

24. Minute: Eine weite Flanke segelt von rechts in den Schalker Strafraum und findet Sané am langen Pfosten, doch der Bayern-Neuzugang bekommt keine Kraft in den Ball. Chance dahin.

21. Minute: Da war Paciencia mal rechts durch, aber statt den Weg zum Bayern-Tor zu suchen, legt er quer und Boateng klärt. Der Konter rollt auf die andere Seite, wo Lewandowski über den Ball säbelt und eine gute Chance vergibt.

19. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch LEON GORETZKA. Müller nimmt eine abgefälschte Flanke von rechts mit dem Rücken zum Tor an und legt den Ball raus an die Strafraumgrenze. Goretzka zieht sofort flach ins untere linke Toreck ab. Fährmann macht noch das Bein lang, kann den Ball aber nicht mehr klären.

17. Minute: Süle kann eine Freistoßflanke der Schalker nicht richtig klären. Der Ball bleibt irgendwie zwischen seinen massigen Oberschenkeln hängen. Schließlich greift Neuer sich die Kugel und bereinigt die Situation.

15. Minute: Hernandez spielt den Ball flach und hart auf den Elfmeterpunkt, aber kein Bayern-Angreifer steht bereit. Schalkes Defensive kann klären.

11. Minute: Neuer kommt weit aus seinem Tor und klärt mit dem Kopf vor dem heransprintenden Matondo. Erinnerungen ans Algerien-Spiel werden wach...

7. Minute: Diesmal ist Stambouli zur Stelle gegen Müller und klärt, bevor der Bayern-Angreifer zum Schuss kommt.

5. Minute: Sané dribbelt in den Strafraum, Fährmann taucht ab und chippt den Ball mit einem langen Arm vom Fuß des Angreigfers.

4. Minute: ⚽ TOR für den FC BAYERN durch SERGE GNABRY. Der Nationalstürmer nimmt einen langen Ball in den Rücken der Schalker Abwehr geschickt an, lässt Stambouli aussteigen und schlenzt den Ball an Fährmann vorbei ins linke obere Eck.

1. Minute: Erster Abschluss durch Schalke. Uth holt eine Ecke raus. Der Eckstoß selbst bleibt aber ungefährlich.

ANPFIFF

20:29 Uhr: Vor dem Spiel singt Popstar Sasha noch die deutsche Nationalhymne.

20:28 Uhr: Während Schiedsrichter Felix Zwayer die Teams auf den Platz führt, noch ein Blick in die Statistik: Die Bayern bestreiten heute ihr 51. Bundesliga-Heimspiel gegen die Schalker. 35 haben sie gewonnen, bei neun Unentschieden und sechs Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 131:41, und der letzte Schalker Auswärtssieg ist elfeinhalb Jahre her. Am 25. April 2009 traf ein gewisser Halil Altintop zum 1:0-Auswärtssieg der Königsblauen.

20:25 Uhr: Bei den Bayern feiert Top-Transfer und Ex-Schalker Leroy Sané sein Pflichtspieldebüt für den Rekordmeister. Der 24-Jährige, der im Sommer von Manchester City nach München gewechselt ist, läuft an der Seite von Robert Lewandowski und Serge Gnabry im Angriff auf. Wegen muskulärer Probleme nicht dabei sein kann dagegen Abwehrchef David Alaba. In der Innenverteidigung spielt daher Niklas Süle neben Jerome Boateng. Auf der linken Seite erhält Weltmeister Lucas Hernandez überraschend den Vorzug vor Alphonso Davies.

20:23 Uhr: Der Schalker Trainer setzt in der Startaufstellung auf seinen frischesten Neuzugang: Goncalo Paciencia, der von Eintracht Frankfurt nach Gelsenkirchen kam, gibt seinen Einstand. Ex-Hertha-Torjäger Vedad Ibisevic sitzt zunächst draußen.

20:21 Uhr: Schließlich kommt der FC Schalke 04 mit dem Rucksack von 16 sieglosen Spielen in der Bundesliga auf dem Rücken nach München. S04-Trainer David Wagner wirkte in der Rückrunde oftmals recht hilflos. Diesmal gibt er sich kämpferisch: "Nach sieben Wochen will jeder loslegen. Wenn's dann Bayern München ist, der Triple-Sieger, die vermeintlich beste Mannschaft der Welt - besser geht es doch nicht. Ein cooles Spiel", sagt Wagner. Wir werden sehen, ob er das nach Abpfiff immer noch so sieht…

20:19 Uhr: Sportlich treffen heute Abend zwei Welten aufeinander: Die Bayern haben im Dezember zuletzt ein Bundesliga-Spiel verloren - 1:2 gegen Mönchengladbach. In den 20 Spielen seitdem gab es 19 Siege und lediglich ein Unentschieden, ein 0:0 gegen RB Leipzig am 9. Februar. Den DFB-Pokal und die Champions League haben die Münchner seit dem Ende der vergangenen Saison auch noch gewonnen. Das zweite Triple der Vereinsgeschichte - wer, wenn nicht das Team von Trainer Hansi Flick sollte hier Favorit sein?

20:16 Uhr: Schade, es wird nicht die ganz große Bühne zum Auftakt der 58. Bundesliga-Saison. Denn die Partie zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 findet nun doch ohne Zuschauer statt. Die steigenden Infektionszahlen in München haben verhindert, dass nach über sechs Monaten wieder 7.500 Fans auf den Tribünen der Münchner Arena hätten dabei sein sollen. Es geht also noch einmal im "Geisterspiel"-Modus weiter.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!