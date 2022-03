Faktencheck: Polen schickt keine Kampfjets in die Ukraine

Die EU will der Ukraine künftig Kampfjets zur Verfügung stellen, um sich gegen Russland zu verteidigen. Das verkündete der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntagabend. Nun behauptet die ukrainische Luftwaffe auf Facebook, dass sie 70 Kampfjets aus Bulgarien, der Slowakei und Polen erhalten werde. Zudem könnten ukrainische Piloten von polnischen Flughäfen aus “Kampfaufgaben” starten. Diese Behauptungen übernehmen auch namhafte Medien wie das US-amerikanische Politikmagazin Politico, der britische Independent und andere Medien und Webseiten. Auch die Deutsche Welle hatte die ukrainische Luftwaffe zitiert, das Zitat mittlerweile aber entfernt.

Dieses Statement der ukrainischen Luftwaffe ist falsch.

Polen und NATO widersprechen den Behauptungen

Der polnische Präsident Andrzej Duda und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dementieren das auf einer Pressekonferenz.

“Wir schicken keine Militärflugzeuge in die Ukraine, denn das würde eine militärische Einmischung in den Ukraine-Konflikt bedeuten”, erklärte Duda bei der Pressekonferenz auf dem polnischen Luftwaffenstützpunkt Lask. “Wir mischen uns nicht in den Konflikt ein. Die NATO ist nicht Teil des Konflikts”, stellte der polnische Präsident klar. Jens Stoltenberg erklärte auch, dass die NATO solidarisch mit der Ukraine sei, aber nicht Teil des Konflikts. Die Allianz schicke keine Truppen in die Ukraine sowie keine Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum.

Ukraine bekommt aktuell keine 70 Kampfjets aus Bulgarien, Polen und der Slowakei

Auch die Behauptung, dass der Ukraine von Bulgarien, Polen und der Slowakei 70 Kampfjets zur Verfügung gestellt würden, ist falsch. Die ukrainische Luftwaffe hatte erklärt, 30 Kampfjets von Bulgarien zu bekommen. Laut der Bulgarischen Nachrichtenagentur erklärte der bulgarische Premierminister Kiril Petkov jedoch, dass Bulgarien Kiew keine Kampfjets zur Verfügung stellen werde.

Außerdem hatte die ukrainische Luftwaffe erklärt, dass Polen der Ukraine 28 Kampfjets zur Verfügung stellen würde, die Slowakei 12. Eine Bestätigung dieser Länder gibt es jedoch nicht. Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad schrieb dazu auf Facebook, dass die Slowakei das nicht plane und die Ukraine die Kampfjets nicht angefragt habe.

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad widerspricht den Behauptungen der ukrainischen Luftwaffe.

Fazit: Die Behauptung der ukrainischen Luftwaffe, dass sie künftig “Kampfaufgaben” aus Polen starten könnte und sie 70 Kampfjets aus Bulgarien, Polen und der Slowakei erhalte, ist nach Aussagen dieser Länder und der NATO falsch. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte zwar zugesichert, der Ukraine Kampfjets zur Verfügung zu stellen, um sich zu verteidigen. Wann das geschehen soll, um wie viele Flugzeuge es geht und aus welchen Ländern diese bereit gestellt würden, ist weiterhin unklar.