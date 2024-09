Ex-Fußball-Nationalspieler Mats Hummels wechselt zur AS Rom

"Hey Giallorosso-Fans, hier ist Mats, der neue Spieler. Ich freue mich sehr, für diesen Club vor euch zu spielen und sehe euch im Stadion", sagte Hummels in einem von seinem neuen Verein geteilten Video. Nach 17 Jahren in der Fußball-Bundesliga spielt der 35-Jährige künftig für die AS Rom in der italienischen Serie A. Hummels wechselt ablösefrei in die italienische Hauptstadt, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund im Sommer nicht verlängert worden war. Hummels' letzter Auftritt für den BVB war das verlorene Finale der Champions League gegen Real Madrid.

Der Innenverteidiger trainierte bereits mit seiner neuen Mannschaft, war auf Fotos neben dem Ex-Leipziger Angeliño zu sehen. Eine Vertragslaufzeit nannte die Roma nicht, laut Transferexperte Fabrizio Romano soll es sich um eine Laufzeit über ein Jahr handeln. Hummels erhält bei der Roma die Rückennummer 15.

San Sebastian, Mallorca oder USA?

Vor seiner Unterschrift bei den Römern hatte es zahlreiche Spekulationen um den Weltmeister von 2014 gegeben. Neben Real Sociedad San Sebastian aus Spanien sollen auch Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League und Romas Ligakonkurrent FC Bologna interessiert gewesen sein. Auch über einen möglichen Wechsel zum RCD Mallorca war gesprochen worden. Dazu sollen laut einiger Medienberichte auch Teams aus den USA Interesse an einer Verpflichtung von Hummels gehabt haben.

Seinen größten Erfolg feiert Mats Hummels 2014 in Rio mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft Bild: augenklick/firo Sportphoto/picture alliance

Hummels gab in der Bundesliga im Januar 2007 für den FC Bayern sein Debüt. Weil er sich dort aber zunächst nicht durchsetzen konnte, wechselte er 2008 zu Borussia Dortmund, wo er bis 2016 spielte. Es folgte ein Wechsel zurück nach München. Nach drei Jahren bei den Bayern ging Hummels erneut zum BVB und blieb dort bis zum Ende der vergangenen Saison. Nun folgt die erste Auslandsstation seiner Karriere.

Prominente Vorgänger

Bei seinem neuen Klub tritt Hummels in die Fußstapfen vieler deutscher Vorgänger. Zuletzt stand Nationalspieler Antonio Rüdiger dort von 2015 bis 2017 unter Vertrag. Ende der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre waren gleich mehrere deutsche Weltmeister von 1990 bei der Roma unter Vertrag: Rudi Völler (1987 bis 1992), Thomas Berthold (1989 bis 1991) und Thomas Hässler (1991 bis 1994).

Die ersten Rom-Legionäre aus Deutschland waren Torjäger Jürgen Schütz (1963 bis 1967) und Verteidiger Karl-Heinz Schnellinger (1964 bis 1965).

Comeback im Nationalteam?

Ob Hummels sich mit guten Leistungen in der Serie A noch einmal für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfehlen kann, muss sich zeigen - allerdings scheint es unwahrscheinlich. Offiziell hat Hummels seine Karriere im DFB-Team noch nicht beendet. Allerdings war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM in diesem Sommer nicht nominiert worden - trotz starker Leistungen am Saisonende. Sein bislang letztes von 78 Länderspielen machte Hummels im vergangenen November beim 0:2 in Österreich.