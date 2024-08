Gleich zwei Schlüsselspieler, beide 28 Jahre alt, verliert Überraschungsvizemeister Stuttgart an Borussia Dortmund. Serhou Guirassy (l.) erzielte in der vergangenen Saison 28 Tore für den VfB - so viele wie kein anderer Torjäger in der Klub-Geschichte. Der BVB zahlt für den Nationalspieler Guineas 18 Millionen Euro - und weitere 22,5 Millionen Euro für Innenverteidiger Waldemar Anton (r.).