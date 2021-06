EURO 2020: England siegt knapp gegen Kroatien

Mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg ist England in die EURO 2020 gestartet. Beim ersten Spiel der Gruppe D konnten zumindest die englischen Fans unter den 22.500 Zuschauern im Londoner Wembleystadion begeistert sein von dem, was ihr Team in den ersten zehn Spielminuten auf den Rasen zauberte: schnelles, variantenreiches Spiel nach vorne, immer das gegnerische Tor im Blick. Doch nach einem Pfostentreffer durch Phil Foden in der 6. Minute und weiteren guten Möglichkeiten, ebbte der Vorwärtsdrang der "Three Lions" bald ab und bis zur Halbzeit gab es gegen zurückhaltende Kroaten kaum noch Höhepunkte.

In der 57. Minute erzielte Raheem Sterling vom englischen Meister Manchester City den einzigen Treffer des Spiels. Mit einem Pass in die Schnittstelle der Abwehrreihe hatte Vorbereiter Kalvin Phillipps die kroatische Verteidigung ausgespielt. Sterling startete in die Tiefe und überwand Kroatiens Torwart Dominik Livakovic. "Das Anspiel war perfekt. Das hat er sehr gut gemacht", lobte Sterling anschließend und freute sich über den gelungenen Turnierstart. "Es fühlt sich super an. Ich bin einfach nur glücklich."

Aussöhnung mit den Fans?

Der Auftakterfolg könnte für die Engländer auch ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Versöhnung mit einem Teil der eigenen Anhänger sein. Einige von ihnen hatten die Mannschaft auch kurz vor dem EM-Start für eine Anti-Rassismus-Geste ausgebuht. Als Kapitän Harry Kane und seine Mitspieler vor dem Anpfiff mit einem Knie auf den Boden gingen, bekundeten erneut einige Zuschauer ihren Unmut, der allerdings im lautstarken Beifall des Rests so gut wie unterging. Auch vor dem zweiten Vorrundenmatch am Freitag gegen Schottland wollen die "Three Lions" wieder niederknien.