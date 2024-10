Champions League: Dortmund mit Kantersieg, Leverkusen seriös

Erst war er der strahlende, dann der tragische Held: Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zeigte beim Champions-League-Heimspiel gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow eine herausragende Leistung und schoss noch vor der Pause drei Tore. Kurz nach dem Seitenwechsel war die Adeyemi-Gala dann aber abrupt vorbei: Der 22-Jährige musste mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden und verursachte damit Sorgenfalten bei den Dortmundern, die sich ansonsten über einen klaren 7:1 (5:1)-Erfolg freuten.

"Für mich war es ein besonderes Spiel, der erste Hattrick. Heute ist jeder Schuss reingegangen", sagte Adeyemi nach dem Spiel, konnte aber noch nicht einschätzen, wie schwer seine Verletzung ist. "Ich musste raus, der Oberschenkel. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Hoffentlich bin ich schnell wieder da."

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel setzt sich der BVB vorerst in der Spitzengruppe der reformierten Champions League fest. 36 Teams sind dabei, die besten acht nach den acht Spielrunden der Vorrunde sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Xabi Alonso: "Seriös und erwachsen"

Ebenfalls seinen zweiten Erfolg feierte der deutsche Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen. Das Team von Trainer Xabi Alonso hatte in der Partie gegen die AC Mailand deutlich mehr Kontrolle als noch zuletzt im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayern München. "Ich glaube, das Spiel gegen Bayern kann man ein bisschen ausklammern", sagte Nationalspieler Jonathan Tah: "Ein Spiel, in dem wir so viel verteidigt haben, gab es lange nicht mehr von uns. Deswegen war es jetzt nicht schwierig, wieder in unseren normalen Modus zu switchen und wieder dominanter mit dem Ball zu sein."

Der zweite Treffer von Leverkusens Victor Boniface (r.) gegen die AC Mailand zählt Bild: Erik Pasman/PRO SHOTS/picture alliance

Die Werkself hatte zahlreiche Chancen, gewann aber letztlich nur mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor der Partie erzielte der Stürmer Victor Boniface. Ein weiterer Treffer des Nigerianers zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. "Es ist ein Super-Sieg", lobte Alonso seine Mannschaft. "Es war eine sehr seriöse und erwachsene Leistung. Wir haben intelligent auf unseren Moment gewartet und sind am Ende sehr zufrieden."

Stuttgart belohnt sich nicht

Das konnte der Trainer des VfB Stuttgart nicht von sich behaupten. Zwar sah Sebastian Hoeneß, dass seine Mannschaft im Heimspiel gegen Sparta Prag mit 71 Prozent Ballbesitz, 680 Pässen, 25 Schüssen und 10:0 Ecken eklatant überlegen war, dennoch hieß es am Ende nur 1:1 (1:1). "Wir hatten genug Chancen, um den einen Treffer mehr als der Gegner zu erzielen. Leider haben wir uns letztlich nicht belohnt", sagte Hoeneß, dessen Team nach zwei Spielrunden erst einen Punkt gewonnen hat.

Die 2. Spielrunde der Champions League im Überblick:

Dienstag, 01.10.2024:

RB Salzburg - Stade Brest 0:4 (0:1)

VfB Stuttgart - Sparta Prag 1:1 (1:1)

Bayer Leverkusen - AC Mailand 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 7:1 (5:1)

FC Arsenal - Paris Saint-Germain 2:0 (2:0)

FC Barcelona - Young Boys Bern 5:0 (3:0)

Inter Mailand - Roter Stern Belgrad 4:0 (1:0)

PSV Eindhoven - Sporting Lissabon 1:1 (1:0)

Slovan Bratislava - Manchester City 0:4 (0:2)

Mittwoch, 02.10.2024:

FC Girona - Feyenoord Rotterdam 18.45 Uhr MESZ

Schachtar Donezk - Atalanta Bergamo 18.45

Aston Villa - Bayern München 21.00

Benfica Lissabon - Atlético Madrid 21.00

Dinamo Zagreb - AS Monaco 21.00

FC Liverpool - FC Bologna 21.00

OSC Lille - Real Madrid 21.00

RB Leipzig - Juventus Turin 21.00

Sturm Graz - FC Brügge 21.00