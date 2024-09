FC Bayern im Bundesliga-Gipfel gegen Leverkusen sieglos

Das Duell zwischen Deutschlands Fußball-Rekordmeister FC Bayern und Meister Bayer Leverkusen endet am 5. Spieltag der Bundesliga ohne Sieger. Stuttgart ist enttäuscht, Borussia Dortmund rehabilitiert sich.

Im Spitzenspiel des 5. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen Rekordchampion FC Bayern München ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt. Die Bayern waren insgesamt überlegen, schafften es aber kaum, sich gegen die kompakte Abwehr der Werkself Chancen zu erarbeiten. Auch Double-Sieger Bayer schoss nur dreimal aufs Tor.

Die Führung für Leverkusen durch Robert Andrich (31. Minute) und der Ausgleich durch Bayerns Aleksandar Pavlovic (39.) fielen durch Weitschüsse. Bayern-Torjäger Harry Kane wurde nach 86 Minuten angeschlagen ausgewechselt, ohne ein einziges Mal aufs Leverkusener Tor geschossen zu haben.

Bayer-Coach Xabi Alonso ist nun der erste Bundesliga-Trainer, der in seinen ersten vier Duellen mit dem FC Bayern ungeschlagen geblieben ist. Dennoch spürte Alonso, dass sich bei den Bayern im Vergleich zur Vorsaison etwas geändert hat. "Die Energie und der Glaube", sagte der Spanier. "Sie geben Vollgas, mit dem Ball und ohne den Ball. Es war hart. Wir nehmen den Punkt und sind zufrieden."

Stuttgart gegen Wolfsburg benachteiligt

Richtig zufrieden konnte Vizemeister VfB Stuttgart nicht sein, obwohl beim VfL Wolfsburg durch Nationalspieler Deniz Undav in letzter Sekunde noch der 2:2-Ausgleich gelang. Allerdings wurde der VfB zuvor klar benachteiligt.

Fehlentscheidung: Schiedsrichter Sven Jablonski dezimiert den VfB Stuttgart Bild: Cathrin Müller/Pressefoto Baumann/picture alliance

Stuttgarts Atakan Karazor sah die Gelb-Rote Karte, war aber in Wahrheit nicht der Schuldige, sondern der Gefoulte. Da der Video-Schiedsrichter (VAR) bei Gelb-Roten Karten nicht eingreifen darf, stand die Fehlentscheidung. Der VfB kündigte am Sonntag an, Einspruch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gegen eine Sperre Karazors einzulegen und berief sich dabei auf einen "offensichtlichen Irrtum des Schiedsrichters".

Ein wenig rehabilitieren konnte sich Borussia Dortmund. Nach der 1:5-Klatsche in Stuttgart eine Woche zuvor drehte die Mannschaft diesmal das Spiel gegen den VfL Bochum und gewann nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2.

Die Ergebnisse des 5. Bundesliga-Spieltags im Überblick:

FC Bayern München - Bayer Leverkusen 1:1 (1:1)

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:2 (1:1)

Borussia Dortmund - VfL Bochum 4:2 (1:2)

RB Leipzig - FC Augsburg 4:0 (2:0)

SC Freiburg - FC St. Pauli 0:3 (0:2)

FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1)

Bor. Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin 1:0 (0:0)

Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt 2:4 (1:1)

TSG 1899 Hoffenheim - Werder Bremen 3:4 (3:3)