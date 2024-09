Champions League: BVB, Bayern und Bayer starten mit Siegen

Bayer Leverkusen gewinnt bei Feyenoord, RB Leipzig ärgert sich. Als erstes Team erzielt der FC Bayern München in einem Spiel der Champions League neun Tore und bricht weitere Rekorde. Borussia Dortmund tut sich schwer.

"Es war keine Top-Leistung, aber wir nehmen den Sieg mit", sagte Emre Can, der Kapitän von Borussia Dortmund nach dem 3:0 (0:0)-Erfolg seiner Mannschaft bei Club Brügge in Belgien. 108 Tage nach dem verlorenen Finale der Champions League brauchten die Dortmunder lange, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Nachdem zuvor Brügge die klareren Chancen hatte, erzielte der eingewechselte Jamie Gittens in der 76. Minute das 1:0. Der Engländer hatte allerdings Glück, dass sein Schuss zweimal abgefälscht wurde, bevor er im Tor landete. Wenig später gelang Gittens auch das 2:0. Den Endstand besorgte BVB-Neuzugang Serhou Guirassy per Foulelfmeter.

Rekordsieg des FC Bayern

Einen Tag zuvor hatte der FC Bayern München zum Auftakt der Champions League mit 9:2 (3:0) gegen Dinamo Zagreb aus Kroatien gewonnen und dabei gleich mehrere Bestmarken in der europäischen Königsklasse des Fußballs aufgestellt. Die Münchener sind die erste Mannschaft, der in einem Champions-League-Spiel neun Treffer gelungen sind.

Acht Tore hatten zuvor die Bayern selbst (8:2 gegen den FC Barcelona 2019/20), Borussia Dortmund (8:4 gegen Legia Warschau 2016/17), Real Madrid (8:0 gegen Malmö FF 2015/16), AS Monaco (8:3 Deportivo La Coruna 2003/04) und der FC Liverpool (8:0 gegen Besiktas Istanbul 2007/08) erzielt. Im alten Landesmeister-Wettbewerb hatte zuletzt Real im Oktober 1990 (9:1 Wacker Innsbruck) neun Tore geschafft.

Kane mit drei Elfmetern in einem Spiel

Das 9:2 war der höchste Bayern-Sieg in der Champions League, zuvor hatte es zweimal ein 7:0 gegeben. Torjäger Harry Kane gelangen vier Treffer. Das haben zuvor schon andere Profis geschafft, aber der Engländer ist der erste Spieler mit drei Elfmetertoren in einem Europapokalspiel. "Drei Elfmeter in einem Spiel, das hatte ich noch nie", sagte Kane anschließend und scherzte. "Beim dritten wusste ich gar nicht mehr, was ich machen und wohin ich schießen sollte."

Dreimal tritt Bayern-Torjäger Harry Kane vom Elfmeterpunkt an, dreimal trifft er Bild: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Die Bayern gewannen zum 21. Mal in Folge ihr Auftaktspiel der Champions League, ihre Tordifferenz beläuft sich dabei auf 60:7. Die letzte Niederlage im ersten Spiel der europäischen Eliteklasse hatte es 2002 bei Deportivo La Coruna gegeben (2:3).

Bayern-Urgestein Thomas Müller absolvierte gegen Zagreb sein 152. Spiel in der Champions League - alle im Trikot des FC Bayern. Er hat nun die meisten Königsklassen-Einsätze für nur einen Klub. Bisher hielt Müller diese Bestmarke gemeinsam mit Xavi Hernandez vom FC Barcelona. Die meisten Champions-League-Spiele insgesamt hat Cristiano Ronaldo (183) auf dem Konto.

Und auch Bayerns neuer Coach Vincent Kompany schaffte einen Rekord: Nie zuvor hat ein Trainer bei seinem Champions-League-Debüt so hoch gewonnen.

Leverkusen siegt locker, Leipzig verliert

Doublegewinner Bayer Leverkusen ist erfolgreich in die Champions-League-Saison gestartet. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann am ersten Spieltag der neuen Liga-Phase mit 4:0 (4:0) beim niederländischen Vizemeister Feyenoord Rotterdam. Ausnahmespieler Florian Wirtz gab sein Debüt in der Champions League und schoss direkt zwei Tore.

RB Leipzig hat den Start in die neue Königsklassen-Saison dagegen in der Schlussphase verpatzt. Die lange zu harmlose Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor bei Atletico Madrid am Donnerstag trotz Führung noch auf bittere Weise mit 1:2 (1:1).

VfB kämpft, aber unterliegt Real Madrid

Außenseiter VfB Stuttgart musste sich trotz eines mutigen Auftritts dem amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid geschlagen geben. Die Stuttgarter unterlagen in der spanischen Hauptstadt mit 1:3 (0:0). Stürmerstar Kylian Mbappé besorgte bei seinem Königsklassen-Debüt für Real kurz nach dem Seitenwechsel die Führung.

Der deutsche Nationalstürmer Deniz Undav erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Stuttgarter, bevor Antonio Rüdiger Madrid erneut in Führung brachte. Rüdiger ist ebenfalls deutscher Nationalspieler und ehemaliger Stuttgarter. Er bestritt im Januar 2012 als damals 18-Jähriger sein erstes Bundesliga-Spiel für den VfB. Den Schlusspunkt in Madrid setzte in der Nachspielzeit das brasilianische Top-Talent Endrick.

Der 1. Spieltag der Champions League im Überblick:

Dienstag, 17.09.2024:

Juventus Turin - PSV Eindhoven 3:1 (2:0)

Young Boys Bern - Aston Villa 0:3 (0:2)

AC Mailand - FC Liverpool 1:3 (1:2)

Bayern München - Dinamo Zagreb 9:2 (3:0)

Real Madrid - VfB Stuttgart 3:1 (0:0)

Sporting Lissabon - OSC Lille 2:0 (1:0)

Mittwoch, 18.09.2024:

FC Bologna - Schachtar Donezk 0:0

Sparta Prag - RB Salzburg 3:0 (2:0)

Celtic Glasgow - Slovan Bratislava 5:1 (1:0)

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:3 (0:0)

Manchester City - Inter Mailand 0:0

Paris Saint-Germain - FC Girona 1:0 (0:0)

Donnerstag, 19.09.2024:

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 0:4 (0:4)

Roter Stern Belgrad - Benfica Lissabon 1:2 (0:2)

AS Monaco - FC Barcelona 2:1 (1:1)

Atalanta Bergamo - FC Arsenal 0:0

Atlético Madrid - RB Leipzig 2:1 (1:1)

Stade Brest - Sturm Graz 2:1 (1:1)

Der Artikel wurde am 19. und 20. September aktualisiert.

