Jenny Erpenbeck mit International Booker Prize ausgezeichnet

Mit dem International Booker Prize werden fremdsprachige Werke, die ins Englische übersetzt wurden, ausgezeichnet. Jenny Erpenbecks Roman "Kairos" von 2021 ist das erste im Original deutschsprachige Buch, das diesen Preis erhält.

Die Jury nennt das Buch "außergewöhnlich", weil es "sowohl schön als auch unangenehm ist, persönlich und politisch. Erpenbeck lade dazu ein, eine Verbindung herzustellen zwischen politischen Entwicklungen, die Generationen definierten, und einer zerstörerischen, sogar brutalen Liebesaffäre.

Die Geschichte von Katharina und Hans spielt in den letzten Jahren der DDR in Ost-Berlin. Das Paar könnte ungleicher nicht sein: Die 19-jährige Studentin und der 34 Jahre ältere, verheiratete Schriftsteller leben eine Beziehung, die trotz ihrer gemeinsamen Liebe zu Kunst und Musik toxisch ist. So zeichnet die Autorin Parallelen zwischen einer zerstörerischen Liebesgeschichte und einem Staat, der in seinem letzten Jahr langsam, aber sicher zerfällt. Katharina und Hans blicken am Ende nicht nur auf die Scherben ihrer Beziehung, sondern auch auf die Ruinen einer vier Jahrzehnte lang gefeierten Utopie, der eines sozialistischen deutschen Staates.

"Kairos" hat den Booker Prize gewonnen

"Meine Kindheit gehörte ins Museum"

Am Ende ist dieses eine Deutschland verschwunden - und den Menschen aus diesem verschwundenen Land - der ehemaligen DDR - fehlt plötzlich ein Stück ihrer Identität. Das spiegelt Erpenbeck in ihrem Roman "Kairos" drastisch und einfühlsam wider.

Erpenbeck ist Ostdeutsche, sie nennt sich selbst "Ostlerin", und hat den Mauerfall 1989 mit 22 Jahren erlebt. Sie weiß, wie sich der Zerfall der DDR anfühlte, den sie in "Kairos" so eindringlich beschreibt.

2018 verfasste sie einen Essay für die Frauenzeitschrift "Emma", darin heißt es: "Von Freiheit war plötzlich viel die Rede, aber mit diesem Begriff Freiheit, freischwebend in allen möglichen Sätzen, konnte ich wenig anfangen. Reisefreiheit? (Aber wird man die Reisen denn auch bezahlen können?) Oder Meinungsfreiheit? (Und wenn meine Meinung dann niemanden mehr interessiert?) … Die Freiheit war ja nicht geschenkt, sie hatte einen Preis, und der Preis war mein gesamtes bisheriges Leben. Der Preis war, dass das, was sich eben noch Gegenwart genannt hatte, nun Vergangenheit hieß…. Meine Kindheit gehörte von nun an ins Museum."

Jenny Erpenbeck wurde von der Zeitschrift "New Yorker" als Literaturnobelpreisträgerin gehandelt Bild: picture alliance/dpa

Sie fand sich in einem neuen Land wieder: der Bundesrepublik Deutschland - und unter Westdeutschen, die sich wenig für die Geschichte der DDR interessierten.

"Wir Ostdeutschen sind umbruchgeschädigt"

Für sie, wie für viele DDR-Bürger tat sich die Frage auf: Wer sind wir und wohin geht die Reise? Im Interview mit dem deutschen Journalisten Gabor Steingart sagte sie, die Zeit, in der die DDR-Bürger nach ihrer friedlichen Revolution endlich selbstbestimmt handeln konnten, sei viel zu kurz gewesen. Nach nur acht Wochen habe die Wiedervereinigung festgestanden. Und sehr schnell war klar: Es gab keine gleichberechtigten Partner.

Niemand habe sich berufen gefühlt, den DDR-Bürgern die Angst davor zu nehmen, sie seien Deutsche zweiter Klasse. Das wirke bis heute nach, sagt Jenny Erpenbeck, die ihre ostdeutschen Landsleute als "umbruchgeschädigt" bezeichnet; viele hätten immer noch das Gefühl, sie seien nicht so beteiligt an dem Land. Das zeige sich auch in den Führungsetagen von Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Medien, die immer noch größtenteils in westlicher Hand seien.

Die Euphorie über die Deutsche Einheit währte nicht lange Bild: dpa/picture alliance

Gegenseitiges Interesse fehlt

Sie glaubt, dass trotz einiger nationaler Auszeichnungen die geringe Resonanz in Deutschland auf "Kairos" kein Zufall sei, sagte sie gegenüber der Zeitschrift "Die Zeit", denn in den Buchpreisjurys des Kairos-Jahrgangs sei kein einziges Mitglied ostdeutscher Herkunft gewesen. Daher sei ihr Buch wohl bei den großen deutschen Literaturpreisen wie etwa dem Büchnerpreis, dem Preis der Leipziger Buchmesse oder dem Deutschen Buchpreis bisher nicht berücksichtigt worden, mutmaßt sie.

Vieles, was Menschen in den "neuen" Bundesländern bewegt, vermutet Erpenbeck, interessiert die Westdeutschen eher weniger - es ist auch nicht deren Geschichte. Diese Themen aber greift Jenny Erpenbeck in ihren Büchern auf - etwa die Schicksale der ehemaligen Sowjetbürger in der DDR. Denen ist Erpenbeck näher als den Wirren der 1968er Studentenrevolten in der damaligen Bundesrepublik.

Jenny Erpenbeck ist im Ausland bekannter als in ihrer Heimat. Bild: Fredrik Sandberg/picture-alliance

So durchzieht die DDR-Geschichte Erpenbecks literarisches Werk wie ein roter Faden. Ihr Debüt erschien 1999: "Geschichte vom alten Kind". "Ein Mädchen wird gefunden, niemand weiß, woher es kommt, niemand weiß, wer seine Eltern sind. Niemand, auch das Kind selbst nicht. Es ist übrig.", ist auf dem Klappentext zu lesen. Viele sahen in der Novelle eine Parabel auf DDR-Bürger, die seit dem Ende ihres Staats diese starke Orientierungslosigkeit verspürten.

Motiv der Vergänglichkeit allgegenwärtig

Immer wieder beschäftigt sich Erpenbeck in ihren Romanen mit dem Motiv der Vergänglichkeit. In"Heimsuchung" durchleben die Bewohner eines Hauses gleich mehrere Umbrüche: die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus im Dritten Reich, den Zweiten Weltkrieg und dessen Ende, die DDR, die Wende und die Zeit danach.

"Heimsuchung" von Jenny Erpenbeck To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Erpenbecks Bestseller "Gehen, ging, gegangen" über die hoffnungslose Situation von Flüchtlingen in Berlin war 2015 unter den heißen Kandidaten für den Deutschen Buchpreis.

In dem Roman "Aller Tage Abend" stirbt ein Säugling, und Erpenbeck fragt: Was wäre gewesen, wenn das Kind überlebt hätte? Gleich mehrfach erweckt sie es zum Leben: als halbjüdisches Mädchen, als Kommunistin, die vor den Nazis aus Österreich nach Moskau flieht (eine Anspielung auf ihre eigene Großmutter) oder als gefeierte Autorin in der DDR.

40 Jahre Demokratie-Vorsprung

"Kairos" schließlich beschreibt menschliche Schicksale vor dem Hintergrund großer Politik. Dieses immer noch nicht Zusammengewachsene, diese hartnäckige Kluft zwischen Ost und West wird in diesen Tagen besonders spürbar, da das deutsche Grundgesetz 75 Jahre alt wird. Genauer: Die Bundesrepublik gab sich mit dem Grundgesetz 1949 eine demokratische Verfassung. Die untergegangene DDR nahm sie 1990 mit der Wiedervereinigung an. Aus einer Diktatur wurde über Nacht ein Staat, der Demokratie erst "lernen" musste.

Hat Jenny Erpenbeck mit ihrem Roman "Kairos" eine tragfähige Brücke zwischen ihren ost- und westdeutschen Landsleuten gebaut? Es sieht danach aus.

Dieser Artikel ist am 22. Mai aktualisiert worden.