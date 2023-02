Sébastien Haller: Ein Tor gegen den Krebs

Erst einmal sah man ihn gar nicht mehr vor lauter gelben Trikots. Die Mitspieler von Sébastien Haller wollten ihren Teamkollegen gar nicht mehr loslassen, und alle kamen und umarmten den Franzosen, nachdem im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg das zwischenzeitliche 3:1 erzielt hatte. Es war das erste Bundesliga-Tor Hallers für Borussia Dortmund nach seiner überstandenen Krebserkrankung und er emotionale Höhepunkt der Partie. Nachdem die Jubeltraube sich gelöst und ihn wieder freigegeben hatte, ballte der Stürmer beide Fäuste in Richtung der Südtribüne und zeigte dann auf seine rechte Hacke - dabei hatte er seinen Treffer per Kopf erzielt.

"Es bedeutet mir sehr viel", sagte Haller bei Sky nach seinem Premierentreffer für den BVB ausgerechnet am Weltkrebstag nach Chemotherapien und zwei Operationen wegen Hodenkrebs. "Ich habe seit Tag eins darauf gewartet. Für einen Stürmer gibt es nichts Besseres, als zu treffen." Auch sein Trainer freute sich: "Es ist natürlich perfekt, dass es jetzt nicht irgendein Anschlusstreffer war oder irgendein Tor im Auswärtsspiel, sondern direkt vor der gelben Wand", sagte Edin Terzic dem ARD Hörfunk. "Dass sich er da vor der Südtribüne belohnen darf mit dem ersten Tor, da haben wir sehr lange drauf gewartet. Und er hat sehr hart dafür gekämpft."

Teil der Frankfurter "Büffelherde"

Für Haller war es wohl einer der emotionalsten Momente seiner langen Laufbahn. Der 28-Jährige ist bereits seit fast zwölf Jahren professioneller Fußballer. Im Sommer 2011 unterschrieb er noch als Jugendspieler seinen ersten Profivertrag beim französischen Traditionsklub AJ Auxerre, für den er ein 2012 mit 18 sein Profidebüt 2. Liga gab. Ein Überflieger war der bullige Stürmer aber nicht, daher folgte 2015 eine Ausleihe zum FC utrecht in die erste niederländische Liga, die Eredivisie. Dort traf Haller mit Erik ten Hag auf einen Trainer, der seine Karriere nachhaltig prägen sollte. Ten Hag ließ Haller spielen, und der Franzose dankte es dem Coach mit Toren. Seine Treffer machten Haller auch bei den Fans sehr beliebt.

Eintracht Frankfurts "Büffelherde": Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller (v.l.n.r.)

Ein treffsicherer, körperlich robuster und dennoch beweglicher Angreifer - das blieb auch den Klubs in den größeren europäischen Ligen nicht verborgen. Im Sommer 2017 verpflichtete Eintracht Frankfurt Haller und der jetzige Dortmunder wurden auch dem deutschen Publikum bekannt. Mit Luka Jovic und Ante Rebic bildete er in Frankfurt ein Angriffstrio, das wegen seiner Körperlichkeit die "Büffelherde" genannt wurde. Haller gewann mit der Eintracht 2018 den DFB-Pokal und spielte in der Folgesaison erstmals im Europapokal. Auch in der Europa League traf er regelmäßig. Erst im Halbfinale war nach Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea Endstation.

Rekordsumme macht sich für West Ham nicht bezahlt

Wieder war es so, dass Hallers Leistungen, in der nächst-oberen Etage der Fußball-Hierarchie für Aufmerksamkeit sorgten. West Ham United lockte Haller im Sommer 2019 in die Premier League, das Traumziel vieler Fußballprofis – und für Haller aufgrund seiner Konstitution eigentlich der richtige Ort. Frankfurts Fans waren geschockt, doch Eintrachts Rekordspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel zeigte Verständnis. "Ich selbst ja gesagt: Ihr dürft alle verkaufen, außer ihn! Doch wenn dann das Geld tatsächlich ins Spiel kommt und du das Doppelte, Dreifache verdienen kannst – dann musst du das einfach machen", sagte Körbel damals der "Bild"-Zeitung. Zwar wurde Haller in England deutlich besser bezahlt als in der Bundesliga, sportlich aber lief es nicht. Erstmals seit langer Zeit ging es für den Stürmer nicht mehr bergauf. Obwohl West Ham für Haller die Rekordsumme von 40 Millionen Euro bezahlt hatte, passte er dort einfach nicht ins System und wurde schnell zum Einwechselspieler degradiert.

Rückkehr zum vertrauten Coach: Sébastien Haller (l.) und Erik ten Hag (r.) bei Ajax Amsterdam

Im Januar 2021 kehrte Haller daher in die niederländische Eredivisie zurück und unterschrieb einen Vierjahresvertrag bei Ajax Amsterdam. Einen großen Anteil daran hatte Hallers früherer Förderer Erik ten Hag, der mittlerweile bei Ajax auf der Bank saß. "Er hat viel mit meinem Wechsel zu Ajax zu tun, ich kenne ihn gut", sagte Haller damals gegenüber CNN. "Ich weiß, was er kann und wie er mich einsetzen wird." Auch bei Ajax war Haller der Rekordtransfer (22,5 Millionen Euro), allerdings diesmal mit besserem Ausgang für den Klub. Haller traf für Ajax in 50 Ligaspielen 32 Mal, gewann mit dem Klub zweimal die Meisterschaft (2021, 2022) und einmal den Pokal (2021).

BVB im Titelrennen - auch dank Haller

Dann folgte die Rückkehr in die Bundesliga: Als Nachfolger von Erling Haaland sollte Haller direkt die Lücke im Angriff des BVB schließen und vor allem seine Wucht und seine körperliche Präsenz ins Spiel der Dortmunder einbringen. Doch es kam anders. Statt auf den Plätzen der Bundesliga auf Torejagd zu gehen, musste sich Haller nach der Diagnose Hodenkrebs einer Operation mit anschließender Chemotherapie unterziehen. Später wurde sogar eine zweite Operation nötig. Erst nach der Winterpause stand Haller erstmals im Kader. Über Einwechslungen und den ersten Startelf-Einsatz am vergangenen Spieltag in Leverkusen steigerte sich - bis hin zu seinem Treffer gegen Freiburg.

Groß, robust und dazu treffsicher - für seine Gegenspieler ist das Duell mit Haller kein Vergnügen

"Er hat lange darauf hingearbeitet", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir sind alle überglücklich, es ist eine große Last von ihm abgefallen." Haller sorgte nicht nur für Gänsehaut im Stadion, sondern auch für die Vorentscheidung gegen den SC. Der Sieg brachte Dortmund zurück in Meisterschaftskampf. Vor dem Spiel des FC Bayern am Sonntag in Wolfsburg, sind die Dortmunder als Dritter punktgleich mit den Münchenern. Beide Topklubs liegen zwei Punkte hinter Union Berlin.