BVB-Neuzugang Sebastien Haller schwer erkrankt

Borussia Dortmund steht unter Schock und bangt mit Neuzugang Sebastien Haller: Der 28 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste hatte im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz zunächst über Unwohlsein geklagt. Mediziner diagnostizierten daraufhin bei dem Spieler einen Tumor im Hoden.

"Diese Nachricht heute war ein Schock für Sebastien Haller und uns alle. Die gesamte BVB-Familie wünscht Sebastien, dass er schnellstmöglich vollständig gesund wird und wir ihn bald wieder in die Arme schließen können", ließ BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl mitteilen. Laut Verein werden "weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden". Kurz nach der Diagnose verließ Haller das Trainingslager und trat die Rückreise nach Dortmund an.

BVB-Königstransfer

Die Borussia hatte Haller für eine Ablöse von über 30 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. Der Stürmer, der zuvor auch für Eintracht Frankfurt auf Torejagd gegangen war, gilt als BVB-"Königstransfer" in diesem Sommer. Haller soll die Lücke im Sturmzentrum schließen, die nach dem Abgang von des norwegischen Toptorjägers Erling Haaland zu Manchester City entstanden ist. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im schwarzgelben Trikot am vergangenen Sonntag hatte Haller Zuversicht ausgestrahlt: "Ich komme nicht als Nachfolger von jemandem zu Borussia Dortmund, sondern weil der Verein meine Qualität benötigt. Also werde ich mein Bestes geben, um das Vertrauen zurückzugeben."

In der vergangenen Saison wurde Haller mit Ajax Amsterdam Meister und mit 21 Toren Torschützenkönig der Ehrendivision

Es ist nicht der erste Fall eines Bundesliga-Profis, der an Hodenkrebs erkrankt ist. So hatte vor einer Woche Hertha BSC bekannt gegeben, dass sein Offensivspieler Marco Richter aufgrund einer Tumor-Entfernung vorerst nicht zur Verfügung stünde. Bei Union Berlin hofft Timo Baumgartl derzeit auf ein zeitnahes Comeback. Im Mai war er wegen eines Tumors im Hoden operiert worden und hatte sich einer Chemotherapie unterzogen. Baumgartl wünschte Haller via Instagram gute Besserung und schrieb: "Du bist nicht allein, Sebastien."

sn/jst (dpa, sid)