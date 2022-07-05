Зеленський вірить, що втягування Білорусі у війну можна уникнути

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 липня.

На цій сторінці DW стежить за новинами вівторка, 5 липня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що Білорусь перебуває під загрозою втягування у війну, але вірить, що цього можна уникнути. "Ми віримо, що Білорусь не втягнеться у цю війну. Провокації є і будуть", - зазначив він у вівторок, виступаючи під час 26-го щорічного круглого столу The Economist. "З території Білорусі були запущені ракети. Дуже багато різного калібру, які принесли страждання Україні. Ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. Ми вважаємо, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутися в цю війну", - зазначив Зеленський. Але, наголосив він, "і відповідальність має бути людей, які бачать, що відбувається". "Не можна мовчати й говорити, що це не ми, це з нашої території Російська Федерація робить ці постріли", - зауважив президент.

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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробляє маршрути повернення депортованих до РФ українців. "Багато таких українців повертаються додому із РФ через країни Балтії і зокрема через Естонію. Завдання мінреінтеграції полягає в створенні умов для повернення депортованих громадян додому: документи, транспорт, логістика", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства. Нині чиновники розробляють маршрут від Нарви до західного кордону України, яким громадяни повертатимуться на батьківщину.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу обіцяє не відправляти призовників на війну в Україні. Весняна призивна кампанія в Росії завершується 15 липня, станом на вівторок до місць несення служби відправились вже 89 тисяч новобранців, повідомив Шойгу, пише агенція "Інтерфакс".

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль упевнений, що на наступній Конференції з відновлення України за рік обговорюватимуть не драфт плану, а конкретні результати його реалізації. "Упевнений, що через рік ми з вами говоритимемо вже не про драфт плану, а про конкретні результати, успішні проєкти та реалізовані можливості", - наголосив він на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок. Прем'єр також схвалив позицію Великобританії щодо проведення наступної конференції.

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"Влада" самопроголошеного утворення "ДНР" звинуватила "в участі в бойових діях у складі українських збройних формувань як найманця" підданого Швеції, який здався в полон на меткомбінаті "Азовсталь" у Маріуполі, повідомив у вівторок ТАСС із посиланням на джерело у силових структурах "ДНР". Ім'я шведа не називається. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Декількома днями раніше російські ЗМІ повідомили про пред'явлення аналогічних звинувачень двом британцям - Ділану Гіллі та Ендрю Гіллу. За звинуваченням у "найманстві" та "насильницькому захопленні влади" в "ДНР" вже засуджено до страти британців Шона Піннера і Ейдена Есліна, а також марокканця Брагіма Саадуна.

Кулеба: Потрібно відрізати РФ від морських перевезень

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами, та закликає партнерів обмежити доступ країни-агресора до своїх послуг. "Орієнтована на експорт економіка РФ значною мірою залежить від морських перевезень, що забезпечуються іноземними флотами. Закликаю партнерів: обмежте доступ РФ до своїх послуг і виснажіть путінську військову машину. Адже те, що сьогодні справді Росія експортує у світ, це смерть, криза і брехня", - написав Кулеба у Twitter.

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З початку військового вторгнення в Україну і станом на ранок 5 липня російська армія втратила близько 36350 осіб особового складу, що на 150 більше, ніж добу тому. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За цей період українськими військовими також було знищено 1594 російських танків (на 5 більше у порівнянні з даними станом на попередню добу), 3772 бойових броньованих машин (+18), 806 артилерійських систем (+2), 247 реактивних систем залпового вогню (+1), 660 безпілотників (+2), 217 літаків, 187 гвинтокрилів та 15 кораблів і катерів.

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Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте закликає Європейський Союз та інші країни створювати правові механізми арешту заморожених активів Росії для використання на відновлення України. "Ми маємо генерувати фінансування, ми маємо знайти на це кошти з наших бюджетів або здійснити колективні запозичення. Але більш адекватний і справедливий шлях - це арешт та використання російських активів, заморожених під нашими санкціями. Ми не можемо воскресити вбитих Росією людей, але у нас є реальний шанс змусити агресора виплатити репарації", - сказала вона на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Крім того, вона заявила, що кожна країна зобов'язана скласти план дій, як вона допомагатиме у відновленні України.

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Швейцарія обіцяє підтримати мирні переговори

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Швейцарія готова підтримати переговори про припинення війни, коли настане відповідний час, заявляє президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. "Швейцарія забезпечує якісне посередництво, і Конференція у Лугано є одним із таких прикладів. Ми готові продовжувати в тому самому ключі й висловлюємо готовність підтримати переговори про припинення війни, коли настане час", - сказав він на Конференції з питань відновлення України у Лугано у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна".

++09.50++

Українські сили оборони відійшли від виступу Сєвєродонецьк-Лисичанськ у хорошому стані, попереду - битва в Донецькій області, яка, напевно, буде схожа на події в Луганській, пише міністерство оборони Великобританії в Twitter з посиланням на дані своєї розвідки. Британська розвідка визнає, що російським силам досить швидко вдалося захопити Лисичанськ і зараз вони контролюють практично всю Луганську область, що було задекларовано РФ однією з політичних цілей.

Міноборони Великобританії також зазначає, що битва за Луганську область характеризувалася повільними темпами наступу, масованими ударами російської артилерії та знищенням міст. На думку британських експертів, бої на Донеччині майже напевно продовжаться в такому ж ключі. Утім, у спецслужбі зазначають, що тепер українським силам буде легше вести оборони завдяки вирівнюванню лінії фронту.

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Білоруський уряд опублікував список 190 білоруських компаній, іноземні інвестори яких зазнали контрсанкцій на території республіки. Згідно з документом, який уже набув чинності, іноземним інвесторам цих компаній у Білорусії заборонено продавати свій бізнес або якимось чином виводити свої активи. До списку потрапили й ті компанії, власниками яких є білоруси, які володіють частками через компанії за кордоном.

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++08.30++

Служба безпеки України затримала в Одеській області чоловіка, який збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення військової техніки та товарів стратегічного призначення в районі залізничного мосту у селищі Затока Білгород-Дністровського району. За даними спецслужби, уродженець Одеської області передавав представникам Росії та Білорусі у листуванні в одному з месенджерів дані, які російська армія могла використати "при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону".

Ракетні удари по Миколаєву і Дніпропетровщині

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Російські окупанти вранці у вівторок завдали ракетного удару по Миколаєву, його наслідки уточнюються, повідомив мер міста Олександр Сенкевич. "Вранці по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники", - написав він у Telegram. Більш детальну інформацію Сенкевич пообіцяв повідомити згодом.

++08.15++

У вівторок уранці російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. 6 ракет збили, одна зруйнувала будинки житлового сектора у Покрові, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

++07.50++

Основні зусилля російських окупантів на Донецькому напрямку зосереджено на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів, вони вживають заходів з відновлення транспортної інфраструктури в тилових районах. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у вівторок.

"На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Новолуганське, бойові дії тривають. Обстрілював із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар'ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Слов'янському напрямку росіяни здійснювали артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм в напрямку населеного пункту Долина українські воїни успішно відбили, окупантів відкинуто.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання не виявлено, проте тривають обстріли.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського та завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки.

На Харківському напрямку росіяни основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування українських військ, здійснюють обстріли, зокрема, завдано авіаційного удару по Харкову.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування підрозділів Сил оборони України та здійснюють обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині. "Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я. Тільки, щоб живими повернутись до РФ", - стверджують у ГШ ЗСУ.

++07.30++

Японія розширює санкції щодо Росії, запроваджені у зв'язку з війною в Україні, і забороняє з 5 вересня надання РФ послуг з бухобліку, аудиту та консалтингу. Крім того, японське міністерство фінансів затвердило заборону на імпорт російського золота, пояснивши, однак, що деталі щодо цієї заборони будуть названі пізніше. Розширено список осіб і організацій, які перебувають під санкціями, до якого японська влада внесла, зокрема, віцепрем'єра РФ Дмитра Григоренка, віолончеліста Сергія Ролдугіна з дружиною Оленою Миртовою, а також родичів підприємця Олексія Мордашова.

++07.25++

Російські війська в Донецькій області продовжують наступальні дії на схід від Бахмута, таким чином готуючи наступ на Бахмут і Сіверськ, йдеться у щоденному зведенні американського Інституту дослідження війни (ISW). Водночас, як вважають експерти, російське керівництво може готувати умови для оперативної паузи у бойових діях після повного захоплення Луганщини. Нині ж, зазначають в ISW, російські сили посилюють адміністративний і територіальний контроль у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Не виключено, що РФ також вдасться до мобілізації громадян України на захоплених територіях. У той же час активність українських партизанів націлена на залізничні колії, що контролюються росіянами навколо Мелітополя і Токмака в Запорізькій області, зазначили в ISW.