Запоріжжя знову зазнало ракетного удару

215-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 26 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 25 вересня. На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями понеділка, 26 вересня (час київський).

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За добу Збройні сили України (ЗСУ) відбили атаки російських військ у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка", - сказано у ранковому зведенні. Крім того, підтверджено ще одне точне влучання по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах міста Херсон, завдане 24 вересня. Попередньо, противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.

Водночас українські Повітряні сили завдали 33 удари, вразивши 25 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника і 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА противника.

На додачу ракетні війська й артилерія, уразили шість пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три підрозділи ракетних військ і артилерії, шість складів з боєприпасами, а також дев'ять окремих важливих цілей.

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Росіяни вкотре атакували Одещину за допомогою дронів. Про це повідомив у Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергії Братчук. "Вночі ворог знову атакував Одещину. Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі й детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення. Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає. Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Запоріжжя знову зазнало ракетного удару, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі. "Внаслідок ворожого обстрілу ушкодження отримали житлові будинки, в яких повилітали вікна, освітній заклад та заклад охорони здоров'я. Також постраждав гаражний кооператив. Там сталася пожежа, ушкоджено автомобілі", - написав посадовець.

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На південному напрямку українські захисники знищили 43 одиниці особового складу російських військ, три танки, одну самохідну артустановку, дев'ять одиниць автобронетехніки та п'ять складів боєприпасів, повідомляє Оперативне командування "Південь" . Про знищення складів боєприпасів повідомляється у Безіменному, Тернових Подах, Калинівці та Кінбурнській Косі.

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Японія запровадила заборону на експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю, повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно. За його словами, Токіо "глибоко стурбований" можливістю застосування Росією ядерної зброї у війні проти України. Японія також внесла до списків санкцій ще 21 організацію, серед яких - наукові лабораторії.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що результати референдумів у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях про приєднання до РФ "ніколи не будуть визнані". Україна може забрати ці території назад, заявив він в інтерв'ю телерадіокомпанії CBS .

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У Польщі набуло чинності обмеження на в'їзд росіян через повітряні та морські пункти пропуску. Заборона стосується власників шенгенських віз, виданих у будь-яких країнах. Раніше росіян перестали пропускати до Польщі та країн Балтії через автодорожні пункти. Варшава робить винятки для дисидентів, тих, хто залишає РФ з гуманітарною метою, для власників посвідки на проживання та за низкою інших категорій.

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