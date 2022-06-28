З полону РФ звільнено 16 військових ЗСУ і 1 цивільного

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями вівторка, 28 червня (час київський).

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Лідери країн G7 на саміті в Баварії домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення сирої нафти та нафтопродуктів з Росії, допоки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою. "Що стосується нафти, ми розглянемо низку заходів, зокрема варіанти можливого запровадження всеосяжної заборони на всі послуги, які дозволяють здійснювати морські перевезення російської сирої нафти і транспортування нафтопродуктів по всьому світу, поки нафту не купуватимуть за ціною або нижчою від ціни, узгодженої в консультаціях з міжнародними партнерами", - йдеться у спільному комюніке країн G7.

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Президент Франції Еммануель Макрон у завершальний день саміту Великої сімки у баварському замку Ельмау наголосив, що "Росія не може і не повинна перемогти у війні" проти України. На його переконання, наступні кілька тижнів будуть критично важливими з огляду на розблокування експорту продовольства з України.

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У вівторок з російського полону було звільнено 16 військових ЗСУ і одного цивільного, повідомляє Головне управління розвідки мінборони України. "Сьогодні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 17 на 15. Додому повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного", - йдеться у повідомленні. П'ятеро звільнених - важкопоранені, які потребують невідкладного лікування, додали у ГУР МО.

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва розпочати Третю світову війну у разі спроби України повернути тимчасово окупований Крим. "Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - пообіцяв чиновник.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час саміту Великої сімки у баварському замку Ельмау заявив, що відносини з РФ більше ніколи не стануть такими, якими були до війни. G7 є єдиною у переконанні, що президенту РФ Путіну "не можна дозволити перемогти у цій війні", наголосив Шольц. Також "сімка" одностайно готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і паралельно підвищувати для РФ ціну її дій проти сусідньої держави.

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Унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинула вже 341 дитина та принаймні 622 поранені. Таку статистику станом на ранок 28 червня оприлюднила пресслужба Офісу генерального прокурора України з посиланням на офіційну інформацію ювенальних прокурорів. Зокрема, повідомляється, що в ніч на 28 червня через обстріл окупантами міста Очаків Миколаївської області отримала смертельні поранення шестирічна дівчинка, а 27 червня внаслідок авіаудару РФ по Лисичанську загинув хлопчик 14 років.

Ще напередодні повідомлялося про 399 загиблих і 614 постраждалих неповнолітніх. Утім, у відомстві визнають, що навіть актуалізовані дані "не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

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Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи слова президент України Володимира Зеленського щодо прагнення завершити війну зо зими, сказав, що Київ може "все припинити до кінця поточної доби", якщо буде віддано наказ українським військовим скласти зброю. "І потрібно виконати умови РФ", - додав Пєсков, якого цитує "Інтерфакс". Як відомо, Київ і його західні партнери категорично відкидають можливість піти на мир на умовах Кремля.

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ЄС "найрішучішим чином" засудив ракетний обстріл росіянами торгово-розважального центру в українському місті Кременчуці. Обстріли мирних жителів і цивільних будівель, що тривають, неприйнятні й рівносильні воєнним злочинам, заявив у вівторок у Брюсселі верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він назвав скоєне "ще одним підлим актом" і згадав нещодавні ракетні обстріли житлових районів у Києві. Головний дипломат ЄС також запевнив, що Росію буде притягнуто до відповідальності.

Україна повернула тіла 46 захисників

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У міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок повідомили про повернення тіл 46 українських захисників. "В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 - захисники "Азовсталі", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства. Операція з повернення тіл загиблих воїнів проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

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МЗС РФ внесло в списки санкцій ще 25 американських громадян, зокрема дружину і дочку президента США Джилл і Ешлі Байден. Обмеження запроваджуються "як відповідь на санкції США, що постійно розширюються, проти російських політичних і громадських діячів", повідомляється на сайті відомства. Також у санкційному списку опинилася низка американських сенаторів, колишніх урядовців та професорів університетів й дослідників. Всім, хто потрапив під санкції, заборонено в'їзд до Росії.

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Кількість мирних громадян, які загинули внаслідок масованого обстрілу Північної Салтівки в Харкові, здійсненого російськими окупаційними військами у понеділок увечері, зросла до дев'яти осіб, повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов. "Станом на 11:00 постраждало всього 38 осіб. З них: 9 загиблих, 29 поранених, в тому числі 5 дітей (одна дитина в дуже тяжкому стані, двоє - стан тяжкий, двоє - середній стан тяжкості)", - написав Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон звернувся до російських вчених із закликом переїжджати із РФ. За його словами, ця пропозиція є розширенням чинної системи партнерства з українськими університетами, які дозволяють українським науковцям вести дослідження у Великобританії.

Москва стверджує, що ТЦ у Кременчуці "не функціонував"

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В міноборони РФ заявили, що здійснили удар "високоточною зброєю" по складу з боєприпасами зі США і Європи у Кременчуку 27 червня, і їх детонація призвела до пожежі у торговельному центрі поруч, "який не функціонував". За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по торгово-розважальному центру у Кременчуці становить 18 осіб, ще 36 осіб вважаються зниклими безвісти.

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Міського голову Херсона Ігоря Колихаєва затримали російські окупанти, повідомила його радниця Галина Ляшевська. "Вони забрали Ігоря Колихаєва", - написала вона на Facebook у вівторок. Інших подробиць Ляшевська не навела.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні системи протиракетної оборони під час розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. "Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", - написав Зеленський у Twitter у вівторок.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував реакцію росіян та російських ЗМІ на ракетний удар по Кременчуку. "Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія - країна вбивць і відвертих брехунів", - написав Кулеба у Twitter.

День жалоби на Полтавщині

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У вівторок на Полтавщині оголошено жалобу для вшанування пам'яті загиблих унаслідок обстрілу ТРЦ у Кременчуці, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін. "На знак скорботи буде приспущено Державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування", - написав Лунін у Telegram.

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Три людини, зокрема дитина, загинули внаслідок російського обстрілу Очакова у Миколаївській області, повідомляється у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації. Обстріл було завдано близько четвертої години ранку. "Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві житлові будівлі (пряме влучення). Троє людей загинуло, з них одна дитина, ще шестеро поранено. Серед поранених теж є діти", - повідомляється у зведенні, розміщеному у Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Російські війська в ніч на вівторок завдали ракетного удару по Миколаєву, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Уночі було завдано ракетного удару по Миколаєву, близько 11 ракет. Частину з них збила ППО. Зараз розбираємося", - написав Кім у Telegram.

Зеленський: для нас неминучою є перемога, а для ворога - покарання

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Президент України Володимир Зеленський опублікував звернення з нагоди Дня Конституції, який відзначається 28 червня. Основну увагу у ньому він приділив війні, яку Україна веде проти країни-аргесорки РФ. "Не ми почали війну, не ми першими стріляли й не ми першими напали. Ми захищаємо Україну, яка є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. Взявши до рук зброю, ми не вагалися, як на роздоріжжі. Не обирали, захищати першу статтю Конституції чи дотримуватися першої Божої заповіді. Бог на нашому боці, він каже, що захищати рідний дім від нечисті - не гріх. Гріх його не захищати", - зауважив Зеленський.

Він нагадав, що, згідно з Конституцією, суверенітет поширюється на всю територію України. "Ми - унітарна держава. Наша територія в межах наявних кордонів цілісна та недоторканна. А тому на сході та заході, на півдні, півночі і в центрі наш народ героїчно б'ється за ці принципи й другу статтю нашої Конституції. Стримує другу армію світу, якій байдуже до всіх загроз та ризиків Третьої світової війни", - впевнений президент. За його словами, російський окупант в Україні "чекав на гостинний прийом, а отримав шалений спротив, зустріч не хлібом-сіллю, а "Стугною" і "Джавелінами", "Байрактаром" і "Нептуном", "Вільхою" і "Хаймарсами".

"Наш спротив триває вже 125 днів. Для світу - це восьме диво, для ворога - дев'ятий вал, а для нас - 17-та стаття Конституції України. Захист України - це найважливіші функції держави і справа всього українського народу", - нагадав Зеленський. Він переконаний, що "для нас неминучою є перемога", а "для ворога неминучим є покарання". "І воно настане. Настане й мир", - зауважив президент.

Наприкінці звернення він висловив упевненість, що рано чи пізно і Конституцію Пилипа Орлика, і Конституцію незалежної України, і "решту предметів української школи точно вивчатимуть щасливі та усміхнені наші дітки - в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні, в Криму!" "Перемога не за горами! Перемога за нами!" - запевнив Зеленський.

++09.20++

Станом на ранок вівторка 36 людей вважаються зниклими безвісти після російського удару по ТРЦ у Кременчуці, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін. "На жаль, станом на цей час вже відомо про 18 загиблих у результаті російського удару. Ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Продовжуємо пошуки. Потерпілим надається вся необхідна допомога", - написав він у Telegram у вівторок.

Окупанти продовжують штурм Лисичанська - генштаб ЗСУ

++09.10++

Російські окупаційні війська ведуть штурм на Лисичанському напрямку, зокрема на південній околиці нафтопереробного заводу Лисичанська, повідомив у традиційному ранковому зведенні генштаб ЗСУ. Згідно з оприлюдненими даними, штурмові дії росіян спостерігаються "у напрямку Вовчоярівка - південна околиця Лисичанського НПЗ". Також на Лисичанському напрямку російські війська застосували міномети та ствольну артилерію й завдали авіаційних ударів у районах Миколаївки та Яковлівки, йдеться в зведенні.

Обстріли росіянами української території зафіксовано також і на Сіверському напрямку, де агресор завдав вогневого ураження зі ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

Водночас на Харківському напрямку російське угруповання основні зусилля зосереджує на недопущенні просування українських військ до державного кордону України та продовжує ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Повідомляється про авіаудар в районі населеного пункту Явірське та обстріл з артилерії елементів інфраструктури в Харкові, Руській Лозові, Старому Салтові, Перемозі, Чепелі та Міловій. Українські військові успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка-Залиман.

Повідомляється також про штурмові дії російських загарбників на Слов'янському напрямку, де основні зусилля росіян зосереджено на продовженні наступу на напрямку Ізюм-Слов'янськ. Водночас українським військам вдалося зупинити спробу російського наступу у напрямку Довгеньке-Долина.

На Бахмутському напрямку окупаційні сили обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також агресор проводить штурмові дії у напрямку Миронівка-Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають, йдеться в зведенні.

Крім того, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка й завдали авіаударів поблизу Кам'янки, Авдіївки та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля агресора зосереджено на утриманні раніше зайнятих рубежів та перешкоджанні контрнаступальних дій українських сил у Херсонській та Миколаївській областях.

++08.25++

Ще дві жінки загинули від обстрілу окупантів у Лисичанську, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна з жінок померла у Краматорській медустанові, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку виявили у Лисичанську вже без ознак життя", - написав Гайдай у Telegram вранці у вівторок. Він зазначив, що російські війська штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Наразі тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони намагаються блокувати місто з цього боку та заволодіти транспортним сполученням із Донбасом. Тим часом російська армія продовжує знищувати місто - цілеспрямовано обстріляно три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську, зруйновано два мости, автомобільний тунель, який сполучав дві окремі частини міста. "Йде тотальне знищення мешканців Луганщини росіянами", - наголосив глава ОВА. Раніше повідомлялося, що вісім людей загинуло і понад 20 поранених в результаті обстрілу цивільних осіб у Лисичанську на Луганщині.

++07.51++

Рада Безпеки ООН збереться на засідання у вівторок через ракетний удар РФ по українському торговельно-розважальному центру в Кременчуку, повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. "Ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності", - написала вона у Twitter.

++07.45++

Канада запроваджує додаткові санкції у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Як оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, обмеження поширюються на шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних із російським оборонним сектором; 15 українських осіб, які підтримують російську окупацію України, а також на 13 фізичних осіб та дві організації у Білорусі.

Зокрема, санкції торкнуться депутата Держдуми Адама Делімханова, гендиректора ТОВ "Институт политических исследований" Сергія Маркова, голови комітету Держдуми з будівництва та ЖКГ Сергія Пахомова, прокурора Москви Дениса Попова, президента "Ростелекома" Михайла Осєєвського та колишнього гендиректора "Аэрофлота" Михайла Полубоярінова. 22 юрособи, які потрапили під санкції, - це підприємства корпорації "Тактическое ракетное вооружение".

++07.37++

Велика сімка засудила ракетний обстріл торговельного центру в українському Кременчуці, внаслідок якого 18 людей загинули, понад 40 вважаються зниклими безвісти і 59 отримали поранення. "Безладні атаки цивільних цілей є воєнним злочином. Президент РФ Володимир Путін та інші відповідальні за цей жахливий злочин повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві G7.

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++07.31++

Президент США Джо Байден засудив російський ракетний обстріл торгового центру у Кременчуці. "Атака Росії на цивільних осіб у торговому центрі жахає. Ми солідарні з українським народом", - написав Байден у Twitter у ніч на вівторок. "Як показує саміт G7, США спільно з союзниками та партнерами притягуватимуть до відповідальності Росію за подібні злочини, а також підтримуватимуть оборону України", - йдеться в повідомленні.

США й надалі підтримуватимуть Україну

++07.28++

Президент США Джо Байден має намір продовжувати надання підтримки Україні, повідомив Білий дім за результатами спілкування з лідерами Великої сімки з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок. Байден наголосив, що нові санкції покликані притягнути російського президента Путіна до відповідальності та ще більше посилити економічні заходи проти Росії.

Серед дій США та G7 щодо подальшої підтримки України називаються: заходи проти російського військово-промислового комплексу та ланцюжків поставок; запровадження мит на російські товари; обмеження участі Росії на світовому ринку; притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини, включаючи воєнні злочини; бюджетна та інша підтримка України.

++07.23++

У Миколаєві вранці у вівторок пролунали вибухи, повідомив мер міста Олег Сенкевич. " У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію. Повітряна тривога!" - написав він у Telegram.

++07.20++

Жертвами ракетного обстрілу торговельного центру в Кременчуці стали щонайменше 18 осіб, повідомив зрвнку у вівторок голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук на своїй Facebook-сторінці вночі у вівторок повідомив. що наразі відомо про 59 постраждалих, з яких 25 - госпіталізовані. За його словами, рятувальники займаються розбором завалів та ліквідацією осередків пожеж. Тим часом до прокуратури надійшло понад 40 заяв від родичів зниклих безвісти громадян унаслідок ракетного удару, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.