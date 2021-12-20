ЄС дозволив використовувати вакцину проти COVID від Novavax

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Єврокомісія рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії. Таким чином, у Євросоюзі тепер п'ять допущених вакцин проти COVID.
Єврокомісія дозволила вакцину проти COVID-19 американської компанії Novavax для екстреного використання в країнах ЄС. Дозвіл стосується щеплень людям віком від 18 років. Таким чином, препарат виробництва Novavax став п'ятою вакциною проти COVID-19, допущеною до використання в 27 країнах ЄС.
Рішенню Єврокомісії передувала рекомендація Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА). "Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС", - йдеться у повідомленні регулятора.
У повідомленні також зазначено, що ефективність вакцини Novavax становить близько 90 відсотків проти варіантів коронавірусу альфа і бета. Даних щодо запобігання інфікуванню іншими варіантами, включно з омікроном, поки недостатньо, зазначає EMA.
У Novavax вже заявили, що почнуть постачати вакцину до 27 країн-членів ЄС у січні. Після її схвалення Євросоюзом ціна акцій компанії на попередніх торгах у США зросла майже на 10 відсотків.
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Технологія виробництва препарату Novavax відрізняється від інших схвалених вакцин від коронавірусу. У її основі - частинки спайк-протеїнів із поверхні коронавірусу, відтворені в лабораторії. Імунна система вакцинованого таким препаратом вибудовує захисну відповідь, вступивши у контакт з протеїном. Очікується, що препарат зможе допомогти забезпечити вакцинами передусім бідні країни, адже для його зберігання не потрібні наднизькі температури, яких потребує, приміром, транспортування поширених на Заході мРНК-вакцин. Втім, поки невідомо, скільки вакцини компанія зможе поставити до різних країн і коли.
Напередодні використання Novavax схвалила ВООЗ. До цього компанії дали дозвіл на екстрене використання в Індонезії та на Філіппінах. Novavax також подала заявки на дозволи у Великобританії, Канаді, Австралії, Індії.
У травні цьогоріч тодішній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що влітку Україна очікує поставки 10 мільйонів законтрактованих доз вакцини Novavax від Інституту сироватки крові Індії. Утім, у серпні новий очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що контракт з постачальником розірвали, бо Інститут не виконав своїх зобов'язань.