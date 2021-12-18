Коронавірус: ВООЗ надала вакцині Novavax екстрений дозвіл на застосування

Всесвітня організація охорони здоров’я у п'ятницю, 17 грудня, дозволила екстрене застосування вакцини проти COVID-19 американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії. Препарат CovavaxTM став дев'ятим, схваленим ВООЗ для проведення щеплень проти коронавірусу, пише AP.

За процедурою ВООЗ, препарат пройшов тестування на якість, безпеку та ефективність. Вже незабаром вакцину постачатимуть у всі країни світу за програмою COVAX. За угодою, Novavax має поставити 1,35 мільярда доз, вироблених Інститутом сироватки Індії - найбільшим у світі виробником вакцин.

Технологія виробництва CovavaxTM відрізняється від інших схвалених ВООЗ вакцин від коронавірусу. В її основі - частинки спайк-протеїнів із поверхні коронавірусу, відтворені в лабораторії. Імунна система вакцинованого таким препаратом вибудовує захисну відповідь, вступивши у контакт з протеїном. Очікується, що препарат зможе допомогти забезпечити вакцинами передусім бідні країни, адже для його зберігання не потрібні наднизькі температури, яких потребує, приміром, транспортування поширених на Заході мРНК-вакцин. Втім, поки невідомо, скільки вакцини компанія зможе поставити до різних країн і коли.

Індонезія першою дала дозвіл

Досі Novavax мала дозвіл на екстрене використання лише в Індонезії та на Філіппінах. Також компанія подала заявку на допуск своєї вакцини від коронавірусу в Євросоюзі. Рішення очікують іще в цьому році. Допуск вакцини у ЄС, на думку експертів, може стати проривом у кампанії з вакцинації, адже цей препарат ґрунтується на вже традиційній методиці виробництва, на відміну від новітніх мРНК-вакцин, які викликають недовіру у багатьох досі невакцинованих.

Крім цього, Novavax також подала заявки на дозволи у Великобританії, Канаді, Австралії, Індії.

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Ефективність понад 90 відсотків

У червні компанія Novavax оголосила, що загальна ефективність її препарату сягає 90,4 відсотка, а у 100 відсотках випадків вакцина захищає від середнього та важкого перебігу захворювання. Повний курс імунізації Novavax передбачає введення двох доз.

У травні цьогоріч тодішній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що влітку Україна очікує поставки 10 мільйонів законтрактованих доз вакцини Novavax від Інституту сироватки крові Індії. Утім, у серпні новий очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що контракт з постачальником розірвали, бо Інститут не виконав своїх зобов'язань.