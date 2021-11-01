 Американська Novavax заявила про перший дозвіл на використання її вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2021

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Новини

Американська Novavax заявила про перший дозвіл на використання її вакцини

Індонезія дала дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 від американського розробника Novavax, повідомили в компанії. Цей препарат раніше хотіла придбати й Україна.

Технологія виробництва Novavax відрізняється від решти вакцин, що нині використовуються у світі

Технологія виробництва Novavax відрізняється від решти вакцин, що нині використовуються у світі

Індонезія стала першою країною світу, яка дала дозвіл на екстрене використання вакцини від COVID-19 американського розробника Novavax. Про це йдеться у пресрелізі на сайті компанії. В уряді Індонезії про надання дозволу поки не оголошували.

У повідомленні Novavax зазначено, що вакцину вироблятиме Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India), в Індонезії препарат реалізовуватимуть під назвою COVOVAX. Вакцина Novavax вводиться двома дозами, для зберігання не потребує наднизьких температур. Технологія її виробництва відрізняється від мРНК вакцин від коронавірусу, що нині широко використовуються у світі: в її основі - копії спайк-протеїнів, або так званих "шипів" коронавірусу, відтворені в лабораторії.

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"Це перший у світі дозвіл регулятора на використання вакцини на основі протеїну, виданий після третьої фази клінічних досліджень, що продемонстрували ефективність і безпеку", - зазначили в компанії-розробнику й додали, що очікують на ухвалення дозволів у інших країнах "найближчими тижнями і місяцями".

Індонезійський епідеміолог Дікі Будіман після заяви компанії Novavax відзначив, що даний препарат "буде набагто легше транспортувати, зберігати й поширювати в таких країнах як Індонезія, де багато островів", повідомляє агенція Associated Press.

З Novavax в Україні не склалося

У червні компанія Novavax оголосила, що загальна ефективність її препарату сягає 90,4 відсотка, а у 100 відсотках випадків вакцина захищає від середнього та важкого перебігу захворювання.

Як повідомила компанія у жовтні, запуск виробництва препарату затримався, зокрема через брак сировини, утім проблему вирішено й планується виробництво 150 мільйонів доз на місяць до кінця року завдяки партнерству з індійськими, південнокорейським і японськими заводами. Novavax подала заявки на дозволи у Великобританії, Євросоюзі, Канаді, Австралії, Індії та Філіппінах.

У травні цьогоріч тодішній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що влітку Україна очікує поставки 10 мільйонів законтрактованих доз вакцини Novavax від Інституту сироватки крові Індії. Утім, у серпні новий очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що контракт з постачальником розірвали, бо Інститут не виконав своїх зобов'язань.

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