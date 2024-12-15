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ПодорожіЄвропа

"УЗ" запустила нові сполучення до двох столиць у ЄС

Валерій Сааков
15 грудня 2024 р.

Відтепер українці зможуть з комфортом доїхати з Києва до Братислави й Будапешту, похвалилися в "УЗ".

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Потяг "Укрзалізниці"
"УЗ" запустила нові рейси в Братиславу й БудапештФото: Tetyana Dovgan/Ukrsalisnyzia

Громадяни України отримали змогу з неділі, 15 грудня, відносно швидко та зручно подорожувати до двох європейських столиць - Будапешту й Братислави. Саме цього дня компанія "Укрзалізниця" провела перший рейс потягів у цих напрямках. Як повідомила пресслужба компанії, потяг сполученням Київ-Будапешт зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку.

Попри те, що продаж квитків на поїзд до Будапешту було розпочато лише 13 грудня, за кілька днів "пасажири оформили майже 2000 квитків" на цей напрямок. "Найбільш ажіотажними традиційно виявились вихідні напередодні Різдва та Нового року", - йдеться в повідомленні. Раніше в "УЗ" уточнювали, що вартість одного квитка в купейному вагоні - 2800 гривень. Квитки пасажирам можна придбати на сайті "УЗ" або в спеціальному мобільному застосунку компанії. 

Однією з вагомих переваг цього поїзда в "УЗ" називали зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони - купе та люкс, а також вдосталь місця для "багажу та комфортної подорожі".

Сполучення до Братислави передбачає пересадку

Що стосується залізничного сполучення до столиці Словаччини Братислави, що так само запрацювало цього дня, то тут пасажирам доведеться робити пересадку на станції Чоп. "Подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечується спальними вагонами "Укрзалізниці", а денний сегмент на маршруті Чоп - Братислава - сидячими вагонами словацької залізниці", - уточнили в пресслужбі української компанії.

Цей маршрут з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад, кажуть компанії. 

Придбати квитки на потяг до Братислави пасажири зможуть так само у застосунку.

Про плани запустити потяги в цих двох напрямках в "УЗ" повідомляли ще в листопаді цього року. Нагадаємо, згідно з раніше озвученими запевненнями української влади, громадяни України, які отримають тисячу гривень допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка", мають право витрачати ці кошти на купівлю квитків "Укрзалізниці".

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