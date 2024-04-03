Заволодіння мільйонами: ексраднику ОП оголосили підозри

Колишній радник Офісу президента і співробітник СБУ отримав підозри в заволодінні 95 мільйонами гривень "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів і ще 117 мільйонів - при закупівлі кабелів.

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, яка заволоділа 94,8 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 3 квітня.

Зокрема, підозру отримав керівник групи - колишній радник Офісу президента (ОП) і співробітник Служби безпеки України (СБУ).

Правоохоронці не вказують його прізвища, але оприлюднена інформація щодо місць роботи побіжно підтверджує дані ЗМІ, що йдеться про Артема Шила. Раніше низка медіа повідомляли, що він був радником ОП, а до березня 2024 року очолював головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБУ.

Його, та ще шістьох учасників групи підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191), а також співучасть (ст. 27).

Як зауважують у САП, ще один учасник групи є працівником СБУ, двоє працювали в структурах "Укрзалізниці" (один на посаді першого заступника директора філії "Центр забезпечення виробництва", інший - заступником директора з економічної та інформаційної безпеки апарату директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці").

Угоди за завищеними цінами з компанією зі зв'язками в РФ

За даними слідства, в червні-грудні 2022 року організатор групи через підконтрольних службових осіб "Укрзалізниці" (УЗ) забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю. Ця компанія контролювалась громадянином Білорусі, який мав зв'язки в Росії, зауважують в НАБУ.

Аби забезпечити перемогу цієї компанії на тендері, лідер групи організував направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами. "Натомість зв'язки як компанії, яка "виграла" тендер, так і її контролера з РФ навмисно проігноровано", - пише САП.

Компанія-переможець через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані, пов'язаного з РФ, та перепродала УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.

95 млн грн на трансформаторах, 117 млн - на кабелях для УЗ

Крім того, в НАБУ зазначили, що лідеру організованої групи також повідомили про підозру в заволодінні 117 мільйонами гривень при закупівлі кабелів "Укрзалізницею".

Цю схему НАБУ і САП викрили в березні. В ній також фігурували семеро людей, які за змовою забезпечували перемогу на тендерах компаній, що постачали УЗ кабелі по завищених цінах.

Читайте також: "Схема на мільярд": експосадовцям міноборони вручили нові підозри