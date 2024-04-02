Ексрадник ОП заволодів 95 млн на закупівлях для УЗ

Прокурори САП викрили організовану групу, яка заволоділа 94,8 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці" під час воєнного стану. Її очолював колишній радник Офісу президента України.

Ексрадник Офісу президента (ОП) України очолював організовану групу, яка заволоділа 94,8 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці" під час воєнного стану. Про викриття групи повідомили у Спеціалізовній антикорупційній прокураторі (САП) у вівторок, 2 квітня.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн гривень при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні САП у Facebook.

У повідомленні зазнається, що організовану групу (ОГ) було створено 2021 року для контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

"Протягом червня - грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних посадових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання заздалегідь визначеної компанії постачальником силових трансформаторів", - наголошують у прокуратурі.

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Таким чином, згідно з повідомленням, постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю, а як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі з вигіднішими ціновими умовами було використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

У САП зазначають, що при цьому керівник організованої групи "навмисно проігнорував громадянство контролера компанії, що "виграла" тендер, та його зв'язки з РФ".

Встановлено, що самі трансформатори закуповувалися через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавалися "Укрзалізниці" за вдвічі завищеною ціною. "Як наслідок "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину", - уточнюється в повідомленні.

У САП інформують, що наразі затримано керівника групи, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

"Інтерфакс-Україна" заявляє, що йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила. Офіційного коментаря щодо цієї інформації агенція не отримала. Шило був звільнений з посади керівника головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ в березні 2024 року, за даними Forbes. У 2021 він був позаштатним радником ОП.

Нагадаємо, визнати винною у вчиненні злочину людину може лише суд.