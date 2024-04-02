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Ексрадник ОП заволодів 95 млн на закупівлях для УЗ

Євгенія Наконечна
2 квітня 2024 р.

Прокурори САП викрили організовану групу, яка заволоділа 94,8 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці" під час воєнного стану. Її очолював колишній радник Офісу президента України.

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Національне антикорупційне бюро України
Національне антикорупційне бюро УкраїниФото: Olena Perepadya

Ексрадник Офісу президента (ОП) України очолював організовану групу, яка заволоділа 94,8 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для "Укрзалізниці" під час воєнного стану. Про викриття групи повідомили у Спеціалізовній антикорупційній прокураторі (САП) у вівторок, 2 квітня.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили організовану групу, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн гривень при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану", - йдеться в повідомленні САП у Facebook. 

У повідомленні зазнається, що організовану групу (ОГ) було створено 2021 року для контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

"Протягом червня - грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних посадових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання заздалегідь визначеної компанії постачальником силових трансформаторів", - наголошують у прокуратурі.

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Таким чином, згідно з повідомленням, постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю, а як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі з вигіднішими ціновими умовами було використано лист "Щодо загроз державній безпеці".

У САП зазначають, що при цьому керівник організованої групи "навмисно проігнорував громадянство контролера компанії, що "виграла" тендер, та його зв'язки з РФ".

Встановлено, що самі трансформатори закуповувалися через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавалися "Укрзалізниці" за вдвічі завищеною ціною. "Як наслідок "Укрзалізниця" зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину", - уточнюється в повідомленні.

У САП інформують, що наразі затримано керівника групи, співорганізатора та двох учасників організованої групи. 

"Інтерфакс-Україна" заявляє, що йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила. Офіційного коментаря щодо цієї інформації агенція не отримала. Шило був звільнений з посади керівника головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ в березні 2024 року, за даними Forbes. У 2021 він був позаштатним радником ОП.

Нагадаємо, визнати винною у вчиненні злочину людину може лише суд.

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