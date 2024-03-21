Підозра у незаконному збагаченні: затримали експосадовця ЗСУ

Колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення затримали слідчі ДБР. За даними слідства, у 2022-2023 роках він незаконно набув активів на 58 мільйонів гривень.

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики Збройних Сил України (ЗСУ) за підозрою у незаконному збагаченні. Затримання відбулося у співпраці з Офісом генерального прокурора, повідомляє у четвер, 21 березня, пресслужба ДБР.

За даними слідства, чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів загальною вартістю майже 58 мільйонів гривень. Йдеться про автомобіль Toyota 2022 року випуску, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 квадратних метри, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, уточнюють у Офісі генерального прокурора. Сумарна вартість цих активів більш, ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи фігуранта, зазначають у ОГПУ. Наразі на активи суд наклав арешт.

"Підозрюваний у незаконному збагачені (стаття 368-5 КК України) затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років", - зазначають у ДБР.

Імені фігуранта бюро не нвказує, однак видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє , що йдеться про полковника Олександра Козловського.

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