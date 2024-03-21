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Підозра у незаконному збагаченні: затримали експосадовця ЗСУ

Євгенія Наконечна
21 березня 2024 р.

Колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення затримали слідчі ДБР. За даними слідства, у 2022-2023 роках він незаконно набув активів на 58 мільйонів гривень.

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Державне бюро розслідувань
Співробітники ДБР затримали за підозрою у незаконному збагаченні ексчиновника ЗСУФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture-alliance

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики Збройних Сил України (ЗСУ) за підозрою у незаконному збагаченні. Затримання відбулося у співпраці з Офісом генерального прокурора, повідомляє у четвер, 21 березня, пресслужба ДБР.

За даними слідства, чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів загальною вартістю майже 58 мільйонів гривень. Йдеться про автомобіль Toyota 2022 року випуску, квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2022 квадратних метри, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, уточнюють у Офісі генерального прокурора. Сумарна вартість цих активів більш, ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи фігуранта, зазначають у ОГПУ. Наразі на активи суд наклав арешт.

"Підозрюваний у незаконному збагачені (стаття 368-5 КК України) затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років", - зазначають у ДБР.

Імені фігуранта бюро не нвказує, однак видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про полковника Олександра Козловського. 

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https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/21/7447475/

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