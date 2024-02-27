"Сінево" заявляє про загрозу зупинки роботи через арешт ДБР

У Synevo стверджують, що арешт, накладений на їхній головний офіс у Києві, загрожує повною зупинкою роботи лабораторій по всій Україні. У ДБР заперечують.

Мережа медичних лабораторій "Сінево" заявила у вівторок, 27 лютого, про загрозу припинення роботи, через арешт Державним бюро розслідувань (ДБР) головного офісу та центральної лабораторії.

"Внаслідок безпідставного та протизаконного арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу і центральної лабораторії "Сінево" в Києві, невдовзі компанія буде змушена припинити діяльність в цій будівлі. А це призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій "Сінево" в Україні", - йдеться в заяві компанії.

За її твердженням, без послуг лабораторії залишаться 300 тисяч пацієнтів щомісяця, зокрема ті, яких обслуговують безкоштовно - за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України, бійці сил територіальної оборони Збройних сил України, пацієнти інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова та пацієнти центру протезування й реабілітації Superhumans Center.

Крім того, в "Сінево" кажуть, що понад 2300 працівників компанії стануть безробітними, а державний бюджет втратить сотні мільйонів гривень податків і зборів.

Компанія закликала ДБР та органи влади до якнайшвидшого вирішення питання "у правовому полі та скасування незаконного арешту будівлі лабораторії".

ДБР заперечує перешкоджання роботі "Сінево"

У ДБР відреагували на звинувачення, зазначивши, що "слідчі дії, які б перешкоджали здійсненню діяльності медичного підприємства, не проводились".

Там розповіли, що правоохоронці ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування щодо "вчинення службовцями одного з міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства". Під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини комплексу третім особам.

"У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення. Після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні. Вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі", - йдеться в повідомленні.

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