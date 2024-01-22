Міноборони визнало себе потерпілим у справі Гринкевича - ДБР

Міністерство оборони України у так званій справі Гринкевича щодо оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил визнало себе потерпілою стороною, про що повідомили в Державному бюро розслідувань.

Міністерство оборони України у так званій справі Гринкевича щодо оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України (ЗСУ) визнало себе потерпілою стороною. Як передає "Укрінформ", про це на брифінгу у понеділок, 22 січня, повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у відповідь на запитання, чи є вже або плануються підозри ексчиновникам міноборони, які також причетні до закупівель.

За його словами, у цьому провадженні вже повідомлено про підозру п'ятьом бізнесменам, які були дотичні до укладання контрактів.

"Зараз слідство ще не завершене, слідство на початковій стадії, тому ми будемо вивчати весь ланцюг", - зазначив Сухачов.

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Він запевняє, що на сьогодні "є повна комунікація та співпраця" з міноборони та безпосередньо з міністром Рустемом Умєровим.

"Міністерство оборони вже визнало себе потерпілою стороною у цьому провадженні. Тому щодо притягнення конкретних чиновників - це питання ще в роботі у слідства і у прокурорів, і ми, як тільки буде в нас певний результат, одразу будемо виходити з комунікацією до суспільства і повідомляти про наші здобутки в цьому провадженні", - сказав Сухачов.

Також він заявив, що ДБР буде клопотати про обрання для затриманого вранці в Одесі Романа Гринкевича запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Справа Гринкевичів

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування кримінального провадження. Зараз він перебуває під вартою.

ДБР порушило щодо нього кримінальне провадження щодо оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, при тому не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома - поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угод були виконані з запізненням від трьох до п'яти місяців. Згодом Гринкевичу оголосили підозру по цій справі.

Син бізнесмена Роман відкидав звинувачення та стверджував, що скандал щодо його родини - "замовний".