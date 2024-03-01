"Укрзалізниця" повідомила про рекорд з початку вторгнення РФ

"Укрзалізниця" за підсумками лютого перевезла 14,5 млн тонн вантажів, що є рекордом від початку повномасштабного російського вторгнення. Це і на 3% більше січня 2024 року, який був рекордним до цього.

"Укрзалізниця" за підсумками лютого перевезла у всіх видах сполучення 14,5 мільйонів тонн вантажів, що є рекордом від початку повномасштабного російського вторгнення. Як зазначили в компанії, це на 30 відсотків більше, ніж у лютому 2023 року та на 3 відсотки більше січня 2024 року, який був рекордним до цього.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, "завдяки злагодженій та системній роботі фіксується стабільний ріст вантажоперевезень".

"У лютому перевезли рекордну кількість вантажів від початку повномасштабного вторгнення. Всі 100% заявок, які ми отримали на вантажоперевезення, були реалізовані, вантаж доставлено вчасно. Вкотре свою ефективність довів український морський коридор, і як результат - на експорт перевезли майже 7,8 млн тонн вантажів, з них 3,3 млн тонн - це зерно", - зазначив він.

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Також "Укрзалізниця" повідомляє загалом експорт збільшився у порівнянні з лютим минулого року на 53% та в загальній структурі перевезень уже другий місяць поспіль становлять ті ж самі 53%.

"Через припортові станції в лютому 2024 року загалом було перевезено 5,2 мільйони тонн вантажів, а через західні прикордонні переходи - 2,6 мільйони тонн. Зернових вантажів через портові станції було перевезено 2,8 мільйони тонн, через прикордонні західні переходи 537 тисяч тонн", - йдеться у повідомленні.

У внутрішньому сполученні у лютому було перевезено понад 5,8 мільйони тонн, що на 6% більше лютого 2023 року, а імпортні перевезення зросли на 65% до лютого 2023 року й становили 872,4 тисяч тонн, додали в компанії.

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Український бізнес більш позитивно дивиться у майбутнє

Як повідомляє Національний банк України (НБУ), у лютому український бізнес пом'якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який регулятор розраховує щомісяця. У лютому 2024 року він зріс до 47,5 з 41 у січні.

"Водночас високі безпекові ризики, затримка з надходженням зовнішнього фінансування, логістичні проблеми через блокування західного кордону, слабкий інвестиційний попит, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року продовжували стримувати економічну активність підприємств та негативно вплинули на їхні очікування", - додали в НБУ.