Штучний дефіцит квитків: в "Укрзалізниці" проходять обшуки

Співробітники прокуратури та Нацполіції проводять обшуки в "Укрзалізниці" у справі щодо зловживань під час продажу квитків на міжнародні маршрути, які призвели до створення штучного дефіциту.

"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки руху поїздів та інші незручності для пасажирів через масштабні обшуки у справі щодо зловживань посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями.

Як повідомила компанія у середу, 11 грудня, процесуальні дії, зокрема обшуки та затримання, у Києві та області проводить Нацполіція за узгодженим з "Укрзалізницею" планом.

"Їхня мета - зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою в Нацполіції уточнили, що слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження за фактами зловживань групи посадовців підрозділу "Укрзалізниці" "під час обслуговування та здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення".

"Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі", - наголосили в поліції.

Обшуки проходять у помешканнях службовців, в офісах підрозділу УЗ, а також у потягах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття. "Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Подробиці справи поліція і УЗ обіцяють повідомити після завершення слідчих дій.

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