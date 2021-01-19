У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів схвалило вакцину від коронавірусу від AstraZeneca. Її використання ще має дозволити ЄК. Між тим у ФРН комісія з вакцинації рекомендує цю вакцину тільки для людей до 64 років.
Європейське агентство лікарських преапратів (EMA) схвалило у четвер, 28 cічня, допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca. Остаточне рішення про використання цієї вакцини в державах-членах ЄС має ухвалити Єврокомісія.
Вакцина від AstraZeneca стала третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації від коронавірусу. До цього в ЄС дозволили використання вакцин німецької фірми BioNTech та її американської партнерки Pfizer, а також препарату концерну Moderna зі США.
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За даними експертів, вакцина AstraZeneca є більш дешевою, ніж від інших двох виробників, та має простіші умови зберігання. Водночас щодо цієї вакцини недостатньо даних щодо її ефективності для людей, старших 65 років. Постійна комісія з вакцинації при німецькому Інституті Роберта Коха уже заявила, що вакцину AstraZeneca варто використовувати тільки серед людей у віці від 18 до 64 років.
Нагадаємо, цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Першою у світі її затвердили у Великобританії.
Вакцина AstraZeneca може зберігатися при температурі від двох до восьми градусів, яку забезпечують звичайні холодильники, що полегшує її транспортування і використання. При цьому вакцини від BioNTech/Pfizer та Moderna можливо зберігати при набагато нижчих температурах - у проміжку від мінус 80 до мінус 60 (BioNTech/Pfizer) і від мінус 25 до мінус 15 градусів (Moderna).
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Принцип роботи вакцини Оксфордського університету і AstraZeneca AZD1222 базується на використанні аденовіруcу шимпанзе для доставки білка коронавірусу в організм людини.
Як повідомлялось, раніше Єврокомісія замовила 400 мільйонів доз вакцини AstraZeneca для 27 країн-членів ЄС. З них 56 мільйонів доз має отримати Німеччина. За цією угодою компанія отримала передоплату в розмірі 336 мільйонів євро.
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22 січня компанія однак повідомила, що до кінця березня зможе поставити лише до 31 мільйона доз вакцини замість обіцяних 80 мільйонів доз. Брюссель відреагував на це погрозами судового позову до AstraZeneca через невиконання умов угоди. При цьому у Брюсселі зазначають, що поза межами ЄС AstraZeneca дотримується своїх зобов'язань і постачає необхідну кількість вакцини, наприклад, до Великобританії.
Представники фармкомпанії уже кілька разів зустрічались з представниками Єврокомісії для врегулювання ситуації. 28 січня AstraZeneca заявила, що оприлюднить контракт, укладений з ЄС.