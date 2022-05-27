У Кремлі знову обговорюють наступ на Київ - росЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 27 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за подіями другої половини п'ятниці, 27 травня (час київський).

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У Москві знову обговорюють можливість наступу на Київ, повідомляє російське видання "Медуза" із посиланням на власні джерела, близькі до Кремля. Як стверджують співрозмовники видання, на тлі просування російських сил на Донбасі у Москві знову сподіваються на повномасштабну перемогу у війні проти України. Планом мінімум там вважають окупацію всієї території Донецької та Луганської областей до кінця травня, максимум - взяття під контроль столиці України. "Ми все одно їх (українців. - Ред.) "доколупаємо". Швидше за все, до осені вже все закінчиться", - вважає одне з джерел видання. Як стверджується, подібні настрої поширилися не лише у Кремлі, а й у керівництві партії "Єдина Росія". Водночас наступ російських військ на Київ закінчився провалом ще в березні, Росія відвела війська з цього напряму, залишивши свідчення численних воєнних злочинів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу 26 травня заявляла, що загроза для Києва з боку РФ відтепер буде завжди. "Тому що знищити Київ та знищити владу українську - це найшвидший шлях завоювати Україну. Тому ми просто повинні жити з думкою, що ця загроза відтепер буде завжди" - сказала Маляр.

УПЦ МП проголосила незалежність від Російської православної церкви

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Українська православна церква Московського патріархату засудила війну РФ проти України, виразила незгоду з позицією Московського патріарха Кирила та заявила про повну самостійність. Постанову Собору про це поширила пресслужба УПЦ МП у Facebook. Як зазначається, Собор ухвалив зміни про управління УПЦ МП, які свідчать про її повну "самостійність і незалежність". Також в УПЦ МП закликали сторони до продовження переговорів та пошуку "сильного і розумного слова, яке б змогло зупинити кровопролиття".

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Росіяни масово розпродають речі через інтернет - популярний російський сервіс "Авіто" зафіксував рекорд у 100 мільйонів оголошень, пише The Moscow Times . Це відбувається на тлі рекордної за 20 років інфляції та падіння доходів через війну РФ проти України.

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Путін з солдатами РФ у госпіталі

Критики президента РФ Володимира Путіна на закритій зустрічі у Литві неподалік Вільнюса обговорювали сценарії краху нинішнього російського режиму, повідомляє німецьке видання Bild, журналіст якої засвідчив зібрання. На думку майже 70 присутніх, серед яких колишні провідні політики, експерти, журналісти та правозахисники, зокрема мігранти з Росії, можна говорити про три сценарії розвитку подій. Найоптимістичніший та найменш імовірний, як пише видання, полягає у перетворенні РФ на "велику Україну", що означає демократичний розвиток Росії після падіння Путіна. Другий сценарій, як припустили учасники обговорення, може полягати в усуненні Путіна генералами його армії та спецслужбами та прихід до влади військового режиму. Присутні на зустрічі зазначили, що цей варіант є можливістю для Росії, адже "будь-які зміни - це крок вперед у нинішній ситуації". Нарешті третій і найменш оптимістичний сценарій - у Росії відбудеться "повстання знизу" через страх, бідність та відчай. У разі реалізації цього варіанту, як вважають учасники обговорення, ситуація в РФ буде подібна до війни, почнуться вуличні бої в усіх містах, а Росія розпадеться на багато республік.

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Російські сили намагаються витіснити українські війська з Лиману та розвинути наступ на Слов'янськ, що на Донеччині, повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. За їхніми даними, армія РФ також здійснює штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бої тривають. Крім того, тривають спроби РФ покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення українських військ. Російські війська штурмують в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, втім безуспішно, зазначають в Генштабі. В Гомельській області Білорусі неподалік кордону з Україною Мінськ розгорнув маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу Збройних сил Білорусі, повідомляється у зведенні. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Водночас на Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій українських військ та недопущенні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки. У Генштабі заявили про невдалу спробу штурму населеного пункту Любомирівка. За даними Генштабу, Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35 на Херсонщині.

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) підтвердило щонайменше 4031 випадки загибелі цивільних з початку повномасштабної війни в Україні, у тому числі майже 200 дітей. Більшість з них були вбиті вибуховою зброєю з широким радіусом ураження, наприклад, при обстрілах з важкої артилерії або авіаударах. УВКПЛ вважає, що реальне число жертв є набагато вищим.

++19.46++

22 поранених під час війни українців доставили на лікування до лікарень Берліна та Бранденбурга. За даними Міністерства соціальних справ і охорони здоров'я федеральної землі Бранденбург, їх спочатку перевезли суходолом через кордон до Польщі, а потім - до Німеччини на літаку Бундесверу, спеціально обладнаному для перевезення поранених. Літак приземлився в аеропорту Берлін/Бранденбург (BER) 25 травня. Тяжко поранених пацієнтів негайно доставили в лікарні, де їм надають медичну допомогу.

++19.21++

Білоруський правитель Олександр Лукашенко доручив створити у Білорусі "народне ополчення", повідомив міністр оборони Віктор Хренін. "Кількість захисників нашої батьківщини збільшиться в рази. Для нас це дуже важливо в нинішній обстановці, щоб - зараз мирно - показувати, що не треба до нас потикатися, тому що відповідь буде адекватною", - заявив Хренін журналістам.

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++18.58++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили постачання Україні зброї та експорт продовольства.

"Важка зброя на першому місці в нашому порядку денному, і ще більше на шляху до нас. Україна і США працюють пліч-о-пліч у питаннях експорту нашого продовольства, незважаючи на безрозсудну блокаду Росії", - написав Кулеба в Twitter.

++18.30++

Акція у Штутгарті

Близько 200 українок з дітьми протестували за лаштунками з'їзду католиків у Штутгарті із вимогою більшої допомоги Україні у протистоянні з Росією. Активістки несли великий український стяг, а деякі з них були одягнуті в футболки, заплямовані "кров'ю". Учасники акції закликали Німеччину якнайшвидше допомогти Україні зброєю. На з'їзді католиків цього дня присутні канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).

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У тимчасово окупованому Херсоні вчителі відмовились співпрацювати з російськими загарбниками і викладати за "новою програмою", повідомляє глава обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. За його словами, на окупованій території росіяни намагаються "налагоджувати життя". "Вчора, в Херсоні гауляйтер проводив "нараду" з педагогами. Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, при тому, що у місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для "підвищення кваліфікації". Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли", - розповів Лагута в "Медіацентрі Україна - Укрінформ".

++17.40++

Європейський Союз, США та Великобританія оголосили про створення дорадчої групи з розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, повідомляє пресслужба Єврокомісії. Цей механізм об'єднає міжнародних експертів для надання стратегічних консультацій та допомоги у таких сферах, як збір та збереження доказів, аналіз та розслідування жорстоких злочинів, скоєних російськими військами в Україні, зазначається у повідомленні. "Наша позиція чітка: російські військові злочинці не втечуть від покарання", - наголошують в Єврокомісії.

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++17.25++

Швеція і Фінляндія не досягли прогресу в переговорах з Туреччиною щодо членства в НАТО, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. "Це не простий процес. Їм (Швеції та Фінляндії. - Ред.) потрібно вжити конкретних заходів, що не буде просто. Переговори триватимуть далі. Але дата, схоже, не буде близькою", - зазначив високопоставлений турецький чиновник у коментарі агенції. Інший співрозмовник назвав переговори, які тривали п'ять годин, сердечними, попри відсутність прогресу та домовленості щодо наступної зустрічі. Імовірно на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться 29-30 червня, Анкара все ще виступатиме проти заявок на членство Швеції та Фінляндії в Альянсі, зазначається в повідомленні Reuters.

++17.15++

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що на осінньому саміті G20 в Індонезії "не буде жодних окупантів". Зеленський подякував за запрошення на захід, прийняв його і висловив надію, що до осені світ "вирішить цю велику проблематику". "Ми маємо не допустити масового голоду, зупинити масові вбивства та репресії, назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу. Вірю, що на саміті будуть лише держави-друзі, держави-партнери й не буде жодних окупантів", - сказав Зеленський під час виступу за допомогою відеозв'язку в індонезійському аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia. Саміт "Великої двадцятки" має відбутися в Індонезії 15-16 листопада 2022 року.

++16.50++

У Маріуполі на території колишнього заводу "Жовтень" під завалами знайшли ще близько 70 тіл загиблих цивільних , повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко. За його даними, людей накрило уламками будівлі після обстрілу. "Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братську могилу в село Старий Крим. Ідентифікації не проводилось", - написав Андрющенко в Telegram.

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"Укрзалізниця" запускає нічний поїзд Київ - Перемишль, повідомляє пресслужба підприємства. Поїзд вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21, зазначають в "Укрзалізниці". Пасажири цього рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії, наголошують у компанії.

Також йдеться про нові правила безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. З першого 1 червня пасажири з України матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

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++15.57++

Міністерка ФРН з питань економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце (Svenja Schulze) відвідала Україну та пообіцяла Києву допомогу на відновлення. "Українцям потрібна електрика, питна вода та дах над головою. Діти та молодь повинні мати змогу продовжувати ходити до школи, попри війну, а місцеві підприємства - подолати економічну кризу", - заявила вона. Кілька тижнів тому міністерство, яке очолює Шульце, запустило програму допомоги Україні, обсяг якої наразі становить близько 185 мільйонів євро. На ці кошти зокрема мають фінансувати житло для внутрішньо переміщених осіб та медикаменти. Гроші також виділяються на цивільну оборону України, постачання питної води та електроенергії. Шульце наголосила, що вже зараз необхідно закласти основи для скоординованої на міжнародному рівні підтримки відновлення вільної та демократичної України.

++15.34++

Посольство Північної Македонії відновило роботу у Києві, повідомив міністр закордонних справ країни Буяр Османі. "Разом зі мною приїхали й представники посольства, які відсьогодні відновлюють роботу посольства в повному масштабі. Символізм є абсолютно очевидним, і ми розуміємо необхідність поновлення дипломатичної діяльності", - зазначив Османі на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Кулеба зустрівся з Османі після його візиту в Ірпінь. Україна тісно співпрацює з Північної Македонією на спільному шляху інтеграції до ЄС, зазначив український міністр. "Україна, Північна Македонія та інші країни Західних Балкан роблять Європу сильнішою та конкурентоспроможною в усьому світі", - наголосив очільник МЗС України, опублікувавши фото з Османі біля спаленої російської техніки у центрі Києва.

Шольц: Треба розвінчувати наратив Путіна про глобальний Захід

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Канцлер ФРН Олаф Шольц на з'їзді католиків

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що на тлі кризи нестачі продовольства, що насувається у світі, повинен бути викритий "наратив Путіна" про Захід. "Він знайшов для цього формулювання. Він завжди говорить про нас як про глобальний Захід", - наводить агентство dpa слова Шольца на з'їзді католиків у Штутгарті. За словами канцлера, під цим висловом президент РФ має на увазі своїх ворогів, проти яких він хоче укласти союз із усіма іншими країнами. Німецький канцлер вважає, що Путін намагається перекласти відповідальність за продовольчу кризу, яку спричинила розв'язана РФ війна, на тих, хто стоїть на боці України.

Протягом останніх років Кремль та офіційні ЗМІ використовують у своїй риториці вислів "колективний Захід", маючи на увазі демократичні західні країни, і наголошуючи, що вони мають інші, чужі для Росії цінності.

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Війна Росії проти України очима карикатуристів Кому війна, а кому мати рідна Смерть тримає на руках немовля Путіна і його вигодовує. Італійський карикатурист Паоло Ломбарді натякає, що війна підшукала собі ідеальну всиновлену дитину в особі російського президента. М'ясні мухи довколо вже очікують своїх наступних жертв.

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