 Росіяни вивезли з України щонайменше 58 тонн награбованого - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2022

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Новини

Росіяни вивезли з України щонайменше 58 тонн награбованого - ЗМІ

Як з'ясували журналісти "Медіазони", за останні три місяці російські військові відправили з прикордонних з Україною міст РФ, Білорусі та Криму близько 58 тонн посилок, вага найбільшої становила 381 кілограм.

Російський військовий в тимчасово окупованій Станиці Луганській

Російський військовий в тимчасово окупованій Станиці Луганській

Російські військові за три місяці повномасштабної війни проти України відправили щонайменше 58 тонн посилок з прикордонних міст, повідомляється у розслідуванні видання "Медіазона. Білорусь", оприлюдненому у четвер, 26 травня.

Журналісти проаналізували відправлення російської поштової служби "СДЕК" з 46 прикордонних пунктів у РФ, Білорусі, а також в окупованому Криму. За даними з сайту стало відомо, що найбільша відправлена посилка важила 381 кг і прямувала з Рильська до Єкатеринбурга.

Переважно відправлення були надіслані в російські міста, де дислоковані військові частини, зазначається у розслідуванні. Так, найбільша кількість посилок за загальною вагою була відправлена ​​до міста Юрга (5,76 тонни) Кемеровській області, де розташована 74-та мотострілецька бригада ЗС РФ. Також серед лідерів - місто Чебаркуль (5,59 тонни) у Челябінській області та Кизил (3,59 тонни) у Тиві.

Серед награбованого - ковбаса та безпілотник 

Саме підозріло велика вага вантажу та збільшення кількості відправлень у період відступу російських військ з центральної та північної України привернули увагу медійників. Крім того, журналісти перевірили камери спостереження у пунктах видачі поштової компанії та зафіксували там людей у військовій формі.

На кадрах, оприлюднених виданням, серед посилок видно зокрема кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет. Також журналістам вдалося з'ясувати, що 29 травня російський офіцер з міста Валуйки Бєлгородської області відправив безпілотник, схожий на "Орлан", що може свідчити про те, що російські військові обкрадали не тільки українців, а й власну армію, зазначає видання.

Раніше Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомляло, що російські окупанти облаштували у місті Наровля в Білорусі ринок, де продають награбоване в Україні майно.

Крім того, білоруський активіст і блогер Антон Мотолько в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн" публікував відео з відділення кур'єрської служби СДЕК у Мозирі, на якому було зафіксовано, як російські військові відправляють із Білорусі посилки з речами та технікою, яка найімовірніше належала українцям.

Дивитись відео 03:02

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