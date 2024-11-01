У Грузії відкинули умову ЄС для поновлення євроінтеграції

Грузинська влада не збирається скасовувати закон про "іноземних агентів", заявили у "Грузинській мрії". В Єврокомісії відповідне рішення називають передумовою поновлення євроінтеграції Грузії.

Виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе у п'ятницю, 1 листопада, заявив, що грузинська владна партія не збирається скасовувати закон "Про прозорість іноземного впливу" (так званий закон про "іноземних агентів"), повідомляє грузинський "Перший канал".

"Ні. Ви не зрадієте, але ми не відкликатимемо його", - зазначив він у розмові з журналістами.

У оприлюдненому цього тижня "Пакеті розширення 2024 року", в якому Європейська комісія оцінила просування дев'яти країн-кандидатів на членство в Європейському Союзі, йшлося, зокрема, що для поновлення євроінтеграції Грузії необхідно розпочати з двох конкретних кроків, а саме - скасування законів про "іноземних агентів" та про "захист сімейних цінностей".

У червні лідери країн ЄС заявили, що процес вступу Грузії до ЄС через закон про "іноземних агентів" де-факто зупинено. Цей закон є відступом від рекомендацій Єврокомісії про надання Грузії статусу кандидата в ЄС.

Мдінарадзе: Без закону на вулицях були б тисячі протестувальників

Як аргумент на користь цього закону виконавчий секретар "Грузинської мрії" навів тезу щодо відсутності тривалих протестів у Грузії проти результатів парламентських виборів, які опозиція вважає сфальсифікованими.

"Якби цього закону не існувало і якби ми не мали підтримки нашого народу для встановлення істини, десятки тисяч людей зібралися б на Руставелі в цей самий момент, але й ця енергія зникла", - зазначив Мдінарадзе.

Він також висловив обурення тим, що грузинський закон про "іноагентів" регулярно порівнюють з російським, ухваленим значно раніше. "Багато політиків у Європі теж так роблять, якщо бачать щось традиційне, консервативне. Це такий тренд, коли консервативне та традиційне називають російським. Цей тренд і тут, але вони довели його до крайності", - заявив секретар.

Грузинська опозиція планує нові протести

Попри невизнання результатів парламентських виборів, які відбулися у Грузії 26 жовтня, наразі в країни була лише одна велика протестна акція опозиції - 28 жовтня.

Утім, 31 жовтня представники опозиції заявили, що зібрали "серйозні докази масштабних фальсифікацій" на виборах і анонсували нові протести на 4 листопада.

Вони пообіцяли оголосили докладний план своїх подальших дій на цій акції та закликали до проведення нових виборів та "міжнародного розслідування широкомасштабних виборчих злочинів".

Парламентські вибори в Грузії відбулися 26 жовтня. За даними ЦВК, керівна партія "Грузинська мрія" здобула 53,9 відсотка голосів, але опозиція, яка набрала близько 38 відсотків, із результатами не погодилася. Усі чотири опозиційні партії, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, оголосили про бойкот нового парламенту.