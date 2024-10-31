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ПолітикаГрузія

Грузії не уникнути кремлівських обіймів

Російський політолог Іван Преображенський
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
31 жовтня 2024 р.

Прагнення "Грузинської мрії" утримати владу за всяку ціну прирікає Тбілісі на залежність від Росії - до того ж за різних сценаріїв подальшого розвитку ситуації у Грузії, вважає Іван Преображенський.

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Учасники акції протесту проти фальсифікацій на виборах у Грузії тримають український прапор і плакат із написом англійською мовою "Грузія - не Росія", на якому також зображено прапори Грузії та ЄС
На акції протесту проти фальсифікацій на виборах у Грузії, 28 жовтняФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Центрвиборчком Грузії звернувся до генпрокуратури з проханням провести розслідування заяв про можливу фальсифікацію парламентських виборів 26 жовтня. Цього від нього публічно вимагали і президент США Джо Байден, і верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Однак не схоже, щоб підконтрольний правлячій партії "Грузинська мрія" Центрвиборчком і справді пішов на поступки західним лідерам. До переліку потенційно обвинувачених він вніс президентку Саломе Зурабішвілі, яка, як і опозиція, підсумки виборів не визнала і закликала населення до протестів.

Зурабішвілі каже, що визнання перемоги "Грузинської мрії" мільярдера Іванішвілі рівносильно підпорядкуванню Росії.

Компроміс без Росії

Заява партії "Грузинська мрія" про перемогу (хоч конституційної більшості у 75 відсотків місць у парламенті вона і не здобула) створює у Грузії ситуацію, близьку до безвихідної. Опозиція і президент упевнені, що вибори було сфальсифіковано. Про те ж саме практично прямим текстом кажуть на Заході. Але шансів на те, що грузинська влада візьме це до уваги і скоригує результати, практично немає. Своїми заявами напередодні виборів про те, що всі їхні опоненти є ворогами народу і Грузії, вона перекрила шлях до будь-яких компромісів.

Тим часом єдиний оптимальний для грузинського суспільства і держави вихід у цій ситуації - це саме компроміс між владою та опозицією. Байдуже, чи-то за посередництва Заходу, чи президентки Зурабішвілі, чи угорського лідера Орбана, чи, наприклад, вірменського прем'єра Пашиняна.

У такому разі можна буде виявити й нейтралізувати найвідвертіші фальсифікації, сформувати новий парламент, у якому буде чесно представлена опозиція і сформовано новий уряд. Зрозуміло, теж компромісний, наприклад - за участю представників усіх партій і блоків, які пройшли до парламенту. Щоправда, малоймовірно, що на такий варіант підуть Іванішвілі або його опоненти. Не допоможе тут і західний тиск.

Силовий переділ влади

Альтернативою компромісу є спроба опозиції силою змусити владу визнати фальсифікації і піти. Це можливо за сильного зовнішнього впливу і масових протестів усередині Грузії, достатніх соціальних причин для яких поки не видно. "Грузинська мрія", зі свого боку, триматиметься за владу до кінця, розуміючи, що альтернатива - це еміграція або в'язниця.

Слід, однак, розуміти, що масові протести відкрили б вікно можливостей не лише для прозахідної опозиції, а й для проросійських сил, які в реальності не дуже популярні у Грузії. Відверто проросійські партії до грузинського парламенту не пройшли. Іванішвілі сконцентрував у своїх руках усі нитки взаємин із Кремлем і намагається лавірувати, щоб не опинитися в повній залежності від РФ.

Але уявімо собі таку ситуацію: "Грузинська мрія" розуміє, що програє в силовому протистоянні з опозицією. Інститути влади у Грузії розхитані, ситуація нестабільна. Чи звернеться в цьому випадку Іванішвілі по допомогу до своїх російських партнерів? І чи спробує Росія, користуючись такою нестабільністю, втрутитися у внутрішні справи Грузії, як вона це намагалася зробити у Казахстані 2022 року? Такий варіант може призвести до повної залежності грузинської влади від Росії, як це сталося з режимом Лукашенка у 2020 році.

Але ще небезпечнішим є український сценарій, яким "Грузинська мрія" лякала виборців перед виборами і який може стати реальністю в разі поразки Іванішвілі. Нехай спочатку це буде не повномасштабна агресія, як проти України 2022 року, але цілком імовірним є вторгнення зразка 2014-го, із втечею керівництва держави до Ростова-на-Дону і додатковим відторгненням частини грузинської території.

Диктатура з опорою на Кремль

Безумовно вигідний Росії і третій можливий сценарій: Іванішвілі утримує владу на своїх умовах - без компромісів, але й без серйозних протестів. Здавалося б, у такому разі грузинська влада змогла б продовжувати лавірувати. Нагадаємо, що одразу після виборів вона заявила, наприклад, що відновлення дипвідносин із Росією заради відновлення територіальної цілісності (тим паче на російських же умовах) точно не буде.

Але в Іванішвілі в цьому випадку майже не залишиться варіантів, окрім як іти на уклін до Кремля. Ізоляція Грузії з боку ЄС і США, як і втрата шансів на євроінтеграцію майже неминучі. Уже зараз співпраця із західними країнами стрімко згортається. І це торкнеться не тільки політики, але напевно торкнеться й економіки.

Єдина ж серйозна альтернатива торгівлі з ЄС - це зміцнення зв'язків з автократіями: Туреччиною, Китаєм і насамперед Росією. У випадку з Росією через Грузію зріс би потік санкційних товарів, що загрожує вторинними західними санкціями проти Тбілісі і перспективою перетворення Грузії на економічного сателіта Росії.

Так жага влади Іванішвілі заганяє Грузію у російську пастку. Як кажуть деякі тбіліські експерти, схоже, у країни починається нова епоха - євразійська. Про євроінтеграцію у цьому випадку грузинам доведеться надовго забути.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.

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